„Érthetően fogalmaztam?” – élő adásban szabadultak el az indulatok a riporter miatt

Elképesztő fordulatokat hozott a Manchester United–Aston Villa vasárnapi Premier League-rangadó. A birminghamiek mindkét félidő elején kétgólos előnyre tettek szert, és még a 90. percben is 4–2-re vezettek, ám Joshua Zirkzee és Patrick Dorgu a hosszabbításban betalált, így a hazaiak 4–4-es döntetlent harcoltak ki. A nyolcgólos dráma után azonban a két vezetőedzőnek a Sky Sports munkatársa, Patrick Davison kérdéseivel is meg kellett küzdenie.
Michael Carrick továbbra is hatalmas nyomás alatt dolgozik. Csapata tíz bajnoki forduló alatt mindössze nyolc pontot gyűjtött, nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, és a kiesést jelentő 18. helyen áll. Carrick helyzetét a keddi, Roma elleni Bajnokok Ligája-győzelem valamelyest javította, ám az Aston Villa elleni döntetlen után ismét a jövőjéről kérdezték.
A Sky Sports riportere felvetette, hogy a szakember akár önként is távozhatna, ha úgy érezné, ez szolgálná leginkább a klub érdekeit.
„Ez nem fog megtörténni” – jelentette ki határozottan Carrick.
Amikor Davison arról érdeklődött, várható-e egyeztetés a klubvezetőséggel, egyre feszültebb párbeszéd bontakozott ki.
„Lesz?” – kérdezett vissza az edző.
„Feltételezhetően igen, nem?”
„Ön feltételezi?”
„Ön mit gondol, Michael?”
„Ön mondja nekem, mit gondol, nem igaz?” – válaszolta a Manchester United trénere.
Carrick végül egyértelművé tette, hogy folytatni akarja a munkát. Elismerte, hogy csapata nem nyert elég mérkőzést, de úgy véli, a mutatott játék biztató elemeire építve ki tudnak lábalni a nehéz helyzetből.
Nem sokkal később ugyanaz az újságíró az Aston Villa vezetőedzőjével is kellemetlen beszélgetésbe keveredett. Unai Emeryt különösen bosszanthatta a végeredmény, hiszen csapata már szinte biztos győztesnek tűnt, ám a hosszabbításban két gólt kapott.
A baszk szakember a 96. percben, Dorgu egyenlítő találata után látványosan elindult az öltöző felé, miközben a játékvezető még nem fújta le a találkozót. Amikor a Sky Sports riportere megkérdezte, hogy érzelmi reakció állt-e a távozása mögött, Emery ingerülten válaszolt.
„Semmiféle érzelem. A 96. percben szerezték a gólt, és hat perc volt a hosszabbítás. Azt hittem, vége a mérkőzésnek” – magyarázta.
A riporter ezután arra is rákérdezett, igazságtalannak tartja-e a Manchester United egyenlítő góljának megadását, amelynél a vendégek kapusát, Szuzuki Ziont is zavarták.
„Nem, nem. Nem volt igazságtalan. Kérem!” – vágott közbe Emery, majd ismét elmagyarázta, hogy a mérkőzés végét feltételezte, amikor elindult az öltöző felé.
„Ennyire rossz az angolom, vagy érthetően fogalmaztam?” – kérdezte végül a Emery, mire Davison biztosította arról, hogy világos volt a magyarázata.
Az Aston Villa edzője egyébként elismerte, hogy rendkívül fájdalmas a két pont elvesztése, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elsősorban a kialakult helyzetre haragszik, és a hibák kijavítására kell összpontosítaniuk.
A Manchester United a válogatott szünet után, november 22-én a Liverpool otthonában folytatja a bajnokságot, míg az Aston Villa egy nappal korábban a Sunderlandet fogadja majd.
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