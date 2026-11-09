„Érthetően fogalmaztam?” – élő adásban szabadultak el az indulatok a riporter miatt

Elképesztő fordulatokat hozott a Manchester United–Aston Villa vasárnapi Premier League-rangadó. A birminghamiek mindkét félidő elején kétgólos előnyre tettek szert, és még a 90. percben is 4–2-re vezettek, ám Joshua Zirkzee és Patrick Dorgu a hosszabbításban betalált, így a hazaiak 4–4-es döntetlent harcoltak ki. A nyolcgólos dráma után azonban a két vezetőedzőnek a Sky Sports munkatársa, Patrick Davison kérdéseivel is meg kellett küzdenie.

Michael Carrick és Unai Emery is kiakadt a Manchester United–Aston Villa mérkőzés után

Fotó: AFP

A Manchester United edzője visszakérdezett, amikor a távozása került szóba

Michael Carrick továbbra is hatalmas nyomás alatt dolgozik. Csapata tíz bajnoki forduló alatt mindössze nyolc pontot gyűjtött, nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, és a kiesést jelentő 18. helyen áll. Carrick helyzetét a keddi, Roma elleni Bajnokok Ligája-győzelem valamelyest javította, ám az Aston Villa elleni döntetlen után ismét a jövőjéről kérdezték.

A Sky Sports riportere felvetette, hogy a szakember akár önként is távozhatna, ha úgy érezné, ez szolgálná leginkább a klub érdekeit.

„Ez nem fog megtörténni” – jelentette ki határozottan Carrick.

Amikor Davison arról érdeklődött, várható-e egyeztetés a klubvezetőséggel, egyre feszültebb párbeszéd bontakozott ki.

„Lesz?” – kérdezett vissza az edző.

„Feltételezhetően igen, nem?”

„Ön feltételezi?”

„Ön mit gondol, Michael?”

„Ön mondja nekem, mit gondol, nem igaz?” – válaszolta a Manchester United trénere.

Carrick végül egyértelművé tette, hogy folytatni akarja a munkát. Elismerte, hogy csapata nem nyert elég mérkőzést, de úgy véli, a mutatott játék biztató elemeire építve ki tudnak lábalni a nehéz helyzetből.

Emery a lefújást sem várta meg, majd a riporterrel is összeszólalkozott

Nem sokkal később ugyanaz az újságíró az Aston Villa vezetőedzőjével is kellemetlen beszélgetésbe keveredett. Unai Emeryt különösen bosszanthatta a végeredmény, hiszen csapata már szinte biztos győztesnek tűnt, ám a hosszabbításban két gólt kapott.

A baszk szakember a 96. percben, Dorgu egyenlítő találata után látványosan elindult az öltöző felé, miközben a játékvezető még nem fújta le a találkozót. Amikor a Sky Sports riportere megkérdezte, hogy érzelmi reakció állt-e a távozása mögött, Emery ingerülten válaszolt.