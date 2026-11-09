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Botrányba fulladt Jamie Foxx halloweeni bulija: Nyakon szúrtak egy vendéget

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 09. 14:30
botrányJamie Foxxkéselés
Botrányba fulladt az 58 éves színész bulija. Rendőrök és mentők vetettek véget Jamie Foxx halloweeni partijának, miután egy vendéget nyakon szúrtak.
Fekete Ágnes
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Horrorfilmbe illő jelenetté fajult Jamie Foxx és lánya, Anelise nagyszabású éves halloweeni bulija. Sajtóértesülések szerint a rendőrök és a mentősök vetettek véget a több száz fős rendezvénynek, miután riasztották őket egy vendéghez, akit nyakon szúrtak a színész kaliforniai birtokán. A sérültet még a helyszínen ellátták, és egy ismeretlen személyt őrizetbe vettek halálos fegyverrel elkövetett testi sértés miatt.

Jamie Foxx bulija horrorfimbe illő eseménnyel végződött.
Jamie Foxx halloweeni buliján nyakon szúrtak egy vendéget 
(Fotó: CraSH/Northfoto)
  • Jamie Foxx halloweeni partijához ki kellett hívni a rendőrséget, miután egy vendéget nyakon szúrtak
  • A TMZ értesülései szerint a férfi csak felszíni sérülést szenvedett, és még a helyszínen ellátták őt
  • Sajtóértesülések szerint egy ismeretlen személyt őrizetbe vettek halálos fegyverrel elkövetett testi sértés miatt.

Jamie Foxx halloweeni bulijának a rendőrség vetett véget

Nem úgy alakult Jamie Foxx idei halloweeni partija, ahogyan azt a vendégek minden évben megszokhatták. A TMZ beszámolója szerint a Ventura megyei seriffhivatal munkatársait november 7-én, szombaton riasztották az 58 éves színész Thousand Oaks-i otthonához, miután egy vendéget nyakon szúrtak. A sérülés állítólag csak felületi volt, a mentők pedig még a helyszínen el is látták őt. Az eset miatt azonban a rendőrök is intézkedtek, egy férfit pedig halálos fegyverrel elkövetett támadás gyanújával őrizetbe vettek.

Tilos volt igazi és/vagy kamufegyverek bevitele

A Jamie Foxx halloweeni buliján történtekről természetesen készült pár felvétel is, amelyeken kaotikus jelenetek láthatóak: több embert is megbilincseltek, miközben a vendégek százai igyekeztek elhagyni a birtokot. Továbbá az is feltűnő volt, hogy a szervezők táblákat helyeztek el a helyszínen, amelyeken rajta volt a házirend is, amelyben egyértelműen megtiltották a valódi és a hamis fegyverek bevitelét. A szabály pedig a halloweeni jelmezekhez használt kellékekre is vonatkozott. És bár egyelőre nem tudni, milyen eszközt használtak a támadás során, a riasztás késelés miatt történt.

Évek óta rendezi meg a halloweeni buliját Jamie Foxx, ezúttal is lánya segítségével.
Jamie Foxx halloweeni partiját lányával, Anelise-szel közösen szokta szervezni 
(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Jamie Foxx lányával közös halloweeni bulija már hagyomány

A Skvlk Fest elnevezésű parti nem egy szokványos házibuli: a halloween köré szervezett zenei eseményt Jamie Foxx és 18 éves lánya, Anelise közösen szervezi. A programban farsangi hangulatú attrakciók, különféle szórakoztató programok és sztárfellépők is szerepelnek. A korábbi eseményeken például olyan előadók is részt vettek, mint Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red és Leon Thomas. Az idei rendezvényt eredetileg október 31-re tervezték, ám a kaliforniai esős időjárás miatt végül november 7-re halasztották, de a beszámolók szerint még így is több száz vendég vett részt rajta.

 

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