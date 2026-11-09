A ragyogó bőr titka a spájzodban van: így készíts csokis kozmetikumokat

Nem véletlenül ilyen népszerű a csokoládé: antioxidánsai segíthetnek megőrizni a bőr rugalmasságát, koffeintartalma feszesít, miközben a benne levő kakaóvaj táplál és hidratál.

Így készíts csokis kozmetikumokat otthon. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ilyen a tökéletes alapanyag

Minél magasabb a kakaótartalma, annál jobb a bőrnek, ezért válasszunk legalább 70–85 százalékos, natúr, adalékanyagmentes változatot házi kozmetikumok készítéséhez.

Csináljunk tápláló pakolást

Az élettel teli bőrért keverjünk össze 3 kocka folyékony finomságot, egy teáskanál mézet, és joghurtot, majd langyosan kenjük arcunkra, 15 percet hagyjuk fent.

Újuljunk meg gyengéden

Az elhalt hámsejtek ellen 4 egység olvadt édességet egy evőkanál őrölt zabpelyhet, és egy kevés mandulaolajat dolgozzunk össze, és vigyük az arcra dörzsölésmentesen.

Búcsúzzunk el a csillogástól

A felesleges faggyú eltávolításához 3 kocka étcsokihoz egy evőkanál őrölt zöld agyagot és pár csepp rózsavizet adjunk, majd hagyjuk az arcon 10 percig.

Tusfürdő a puhaságért

A mélyhidratálásért keverjünk össze 8 kocka olvasztott csokoládét egy bögre folyékony kasztíliai szappant, egy evőkanál növényi glicerint és egy teáskanál mandulaolajat.

Készítsünk sajátot

Ha 200 gramm illatmentes shea vajat, pár szem étcsokit, és egy teáskanál mandulaolajat elegyítünk, szilikonformába tesszük, és alkohollal lefújva megdermesztjük, bőrbarát szappant kapunk.

Radírozzunk kíméletesen

Megújítja a bőrt, ha zuhany alatt átmosakszunk egy bögre őrölt zabpehely, két evőkanál kókuszolaj és egy kevés olvadt magas kakaótartalmú csoki keverékével!

Bársonyos tapintások titka

A puha kezekért hevítsünk össze 3 egység keserű nyalánkságot egy evőkanál kókuszolajjal és shea vajjal. Kihűlés után már kenhetjük is.

Pihe könnyű léptek

Ha elkeverünk egy evőkanál szódabikarbónát, 15 csepp olvadt finomságot és egy kevés mandulaolajat forró vízben, majd 15 percig áztatjuk benne a lábunkat, megszünteti a sarokrepedezést.

(Fanny magazin)