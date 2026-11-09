Tündéri fotóval jelentette be: Világra jött Stana Alexandra első gyermeke

Hosszú várakozás után megszületett Stana Alexandra kisfia, Dominik. A Dancing with the Stars táncművésze hétfő délután osztotta meg a boldog hírt a rajongóival, és rögtön két tündéri fotót is mutatott az újszülöttről.
Hello Világ! A nevem Dominik és a mai napon megérkeztem Anyához és Apához! Már most sokat magyarázok, de azért még hagyom a szülőket pihenni kicsit!
- olvasható a bejegyzésben, amiben a szülők már át is adták a szót a csöppségnek.
A táncművész még májusban jelentette be, hogy családjuk hamarosan bővül, azonban ahogy közeledett a várva várt dátumhoz, egyre több nehézséggel nézett szembe. Mint arról korábban beszámoltunk, eleinte teljesen tünetmentes volt a terhessége, majd jöttek a nehézségek.
Elmondása szerint a bőre rendkívül érzékeny lett a napra.
Nekem sosem volt eddig problémám a napozással, nyilván mindig figyeltem a bőrömre, kenegettem magam, és ez most sem volt másképp. Viszont naptejtől függetlenül olyan szinten leégett a lábszáram, mintha vasalóval húztak volna végig rajta
- mondta egy TikTok-videóban.
A mosdót is egyre gyakrabban kereste fel, ami az utazásokba is beleszólt. És nem utolsósorban az érzékenyebb oldala meglehetősen az előtérbe került. Elmondása szerint: "Van egy ilyen óriási érzelmi dömping, ami letarol mindent, és azt érzem, hogy nem tudom megnyugtatni magamat, muszáj sírnom, és utána jobb lesz."
Szerencsére ezeknek a nehézségeknek már búcsút inthet, és élvezheti kisfia társaságát.
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