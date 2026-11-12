Itt a nagy csokicsalás: hogyan válasszunk minőségi csokoládét?

Az elmúlt évek során bekövetkezett csokoládék drasztikus áremelkedése minden bizonnyal sokaknak feltűnt, már egy egyszerű Milka csoki ára is jó esetben 500 Forintnál kezdődik. Ezt az árváltozást a csokoládé összetevőinek drágulása okozza, amiért a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárástól kezdve, a kakaóültetvények betegségéig több tényező is felelős. Az alapanyagok drágulása miatt többen változtathatnak a recepttúrákon, választhatnak olcsóbb alapanyagokat. Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértő elmondta, mikre kell figyelnünk most, hogy mindezek ellenére is valóban jó minőségű csokoládé kerüljön a kosarunkba!
A csokoládéhamisítás ma már nem feltétlenül a márkák és a csomagolások utánzását jelenti. A trükk sokszor kevésbé feltűnő: a gyártók olcsóbb összetevőkkel helyettesíthetik a drágább alapanyagokat, vagy csökkenthetik azok mennyiségét.
A jó minőségű termék kevés összetevőt tartalmaz, jellemzően kakaómasszából, kakaóvajból és minimális mennyiségű cukorból áll. Kerüljük az olyan árucikkeket, amelyek hidrogénezett olajokat és mesterséges ízesítőket tartalmaznak.
Gyakori módszer, hogy a drága kakaóvajat olcsóbb növényi zsírokkal helyettesítik, ez pedig a minőség romlására utalhat. Legtöbbször a kakaóvaj helyett az olcsóbb pálmaolajat használják, ami a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelheti.
A legegyszerűbb, ha ellenőrizzük az összetevőket: az előírás szerint a tejcsokoládénak legalább 25% száraz kakaóanyagot kell tartalmaznia, a csokoládé esetében pedig minimum 35% az előírás. Ha ennél kevesebb kakaót tartalmaz, az nem nevezhető csokoládénak.
Ha egy édességet csokoládéként árulnak, miközben kakaóvaj helyett kakaómasszából vagy bevonómasszából készült, akkor nem csokoládéval van dolgunk. Ezeket a gyártóknak "étbevonó", "tejbevonó" vagy "figura" felirattal kell feltüntetniük.
Amennyiben az összetevők listáján a cukor áll az első helyen, akkor ebből található a legtöbb a termékben. A gyártók a kakaótartalom csökkentésével és a cukor arányának növelésével is mérsékelhetik az előállítási költségeket.
Ha egy népszerű csokoládét a megszokottnál jóval olcsóbban kínálnak, különösen ismeretlen webáruházban vagy piaci standon, legyünk körültekintőek! Ellenőrizzük a termék eredetét és a csomagolást.
A helyesírási hibák, a szokatlan betűtípusok, az elmosódott feliratok és a már megszokottól eltérő logók felvethetik a hamisítás gyanúját. Egyetlen apró eltérés még nem bizonyíték, de ha több gyanús jel is megjelenik, inkább ne vásároljuk meg!
Ismeretlen webáruházból ne rendeljünk ellenőrzés nélkül édességet! Nézzük meg az eladó adatait, a vásárlói visszajelzéseket és a termékleírást. Ha hamisításra gyanakszunk, őrizzük meg a csomagolást és a bizonylatot, majd tegyünk bejelentést a Nébihnél.
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