Itt a nagy csokicsalás: hogyan válasszunk minőségi csokoládét?

Az elmúlt évek során bekövetkezett csokoládék drasztikus áremelkedése minden bizonnyal sokaknak feltűnt, már egy egyszerű Milka csoki ára is jó esetben 500 Forintnál kezdődik. Ezt az árváltozást a csokoládé összetevőinek drágulása okozza, amiért a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárástól kezdve, a kakaóültetvények betegségéig több tényező is felelős. Az alapanyagok drágulása miatt többen változtathatnak a recepttúrákon, választhatnak olcsóbb alapanyagokat. Traszkovics Zsolt élelmiszerbiztonsági szakértő elmondta, mikre kell figyelnünk most, hogy mindezek ellenére is valóban jó minőségű csokoládé kerüljön a kosarunkba!

Mire figyeljünk, ha minőségi csokoládét szeretnénk venni? / Fotó: Tetiana Bykovets

Mire figyeljünk, ha minőségi csokoládét szeretnénk venni?

1. Olcsóbb csoki alapanyag, nagyobb haszon

A csokoládéhamisítás ma már nem feltétlenül a márkák és a csomagolások utánzását jelenti. A trükk sokszor kevésbé feltűnő: a gyártók olcsóbb összetevőkkel helyettesíthetik a drágább alapanyagokat, vagy csökkenthetik azok mennyiségét.

2. Ezeket kerüljük a csokoládé összetevői közül

A jó minőségű termék kevés összetevőt tartalmaz, jellemzően kakaómasszából, kakaóvajból és minimális mennyiségű cukorból áll. Kerüljük az olyan árucikkeket, amelyek hidrogénezett olajokat és mesterséges ízesítőket tartalmaznak.

3. Kakaóvaj helyett több zsiradék

Gyakori módszer, hogy a drága kakaóvajat olcsóbb növényi zsírokkal helyettesítik, ez pedig a minőség romlására utalhat. Legtöbbször a kakaóvaj helyett az olcsóbb pálmaolajat használják, ami a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelheti.

4. Hány %-os a legjobb csoki?

A legegyszerűbb, ha ellenőrizzük az összetevőket: az előírás szerint a tejcsokoládénak legalább 25% száraz kakaóanyagot kell tartalmaznia, a csokoládé esetében pedig minimum 35% az előírás. Ha ennél kevesebb kakaót tartalmaz, az nem nevezhető csokoládénak.

5. Jó minőségű csokoládé vagy álcázott édesség?

Ha egy édességet csokoládéként árulnak, miközben kakaóvaj helyett kakaómasszából vagy bevonómasszából készült, akkor nem csokoládéval van dolgunk. Ezeket a gyártóknak "étbevonó", "tejbevonó" vagy "figura" felirattal kell feltüntetniük.