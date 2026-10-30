"A dokik azt mondták, csak képzelődöm. 43 éves vagyok, és bármikor meghalhatok"

A dokik gyakorlatilag egy éven keresztül azzal nyugtatták a háromgyermekes édesanyát: csak beképzeli, hogy valami baj van, felesleges aggódnia. Még akkor sem vették igazán komolyan, amikor már olyan nagy volt a tumor, hogy sokan terhesnek hitték. Végül kiderült: a világ egyik legritkább rákjában szenved, ami ráadásul már szét is terjedt a testében. Az orvosok sem tudnak válaszokat adni, hiszen ők maguk sem igazán ismerik a betegséget, aminek 1973-as felfedezése óta eddig 150 esetét jegyezték fel – az egész világon.
Az Észak-Írországban, Annalongban élő Nicola Crymble először 2024 februárjában tapasztalt vérzést és szokatlan fájdalmat, miután eltávolították a spirálját. Azonnal felkereste az orvosát, aki azonban azzal küldte haza: alighanem csak a közelgő menopauza okozza a tüneteit, felesleges aggódnia. A vérzés és a fájdalom azonban nem múlt el. Amikor hónapokkal később, 2024 decemberében a háromgyermekes édesanya kitapintott egy csomót a hasán, újra úgy döntött: orvoshoz fordul.
"Fel sem tudtam húzni a cipzárat a kabátomon, annyira fel voltam fújódva. Az emberek azt hitték, terhes vagyok. Az orvos azt mondta, valószínűleg csak székrekedés, én azonban tudtam, hogy valami baj van, és ki kell, hogy vizsgáljanak" – mesélte Nicola a The Sun oldalának, hozzátéve: amikor végül kimutatták, hogy van valami a testében, aminek nem kellene ott lennie, akkor is azzal nyugtatták, hogy alighanem egy ciszta, amit kiműtenek, és azonnal jól lesz.
Végül 2025 februárjában műtötték meg az édesanyát, ekkor azonban már a petefészkét és a petevezetékét is el kellett távolítani, hogy megszabadulhassanak a tumortól. Ezt követően derült csak fény a végleges diagnózisra: FATWO (angolul Female Adnexal Tumour of Probable Wolffian Origin), ami a női kismedence rendkívül ritka daganatos megbetegedése.
Az orvosok azt mondták, ez az egyik legritkább rákfajta, csak 150 esetről tudnak. A férjem, Andrew megkérdezte: Amerikában, az Egyesült-Királyságban, vagy Európában? Az orvos erre azt válaszolta: Nem, a világon
– idézte fel a most 43 éves édesanya, aki azt is elárulta: hiába faggatták a szakembereket, ők sem tudtak nekik sokat elárulni.
"Kérdezgettem az orvosokat, és egyszerűen nem tudtak válaszolni. Nem láttak még ilyet, és nem tudják, hogy kell kezelni."
Noha a FATWO esetében nem jegyeztek fel jelentős kemoterápiás sikereket, az édesanyánál pedig a továbbterjedt rák elhelyezkedése miatt a műtét szóba sem jöhet, mégis bevállalta a kemoterápiát. Háromhetente kap kezelést, azt azonban nem tudhatja, ezzel mennyi időt nyer, illetve legyőzheti-e egyáltalán a gyilkos kórt. Nivola jelenleg a gyermekei kedvéért igyekszik erősnek mutatni magát, de ez egyre nehezebb.
"Nem megyek értük, hogy elhozzam őket az iskolából, nem vagyok körülöttük, nem dolgozom. Össze vannak zavarodva. Igyekszem kezelni az elvárásaikat, próbálom a víz felett tartani a fejemet, de nehéz" – árulta el.
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