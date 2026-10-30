"A dokik azt mondták, csak képzelődöm. 43 éves vagyok, és bármikor meghalhatok"

A dokik gyakorlatilag egy éven keresztül azzal nyugtatták a háromgyermekes édesanyát: csak beképzeli, hogy valami baj van, felesleges aggódnia. Még akkor sem vették igazán komolyan, amikor már olyan nagy volt a tumor, hogy sokan terhesnek hitték. Végül kiderült: a világ egyik legritkább rákjában szenved, ami ráadásul már szét is terjedt a testében. Az orvosok sem tudnak válaszokat adni, hiszen ők maguk sem igazán ismerik a betegséget, aminek 1973-as felfedezése óta eddig 150 esetét jegyezték fel – az egész világon.

Nicola nem tudja, mikor győzi le a ritka rák a testét

Fotó: Nicola & Andrew Crymble / SWNS

Az Észak-Írországban, Annalongban élő Nicola Crymble először 2024 februárjában tapasztalt vérzést és szokatlan fájdalmat, miután eltávolították a spirálját. Azonnal felkereste az orvosát, aki azonban azzal küldte haza: alighanem csak a közelgő menopauza okozza a tüneteit, felesleges aggódnia. A vérzés és a fájdalom azonban nem múlt el. Amikor hónapokkal később, 2024 decemberében a háromgyermekes édesanya kitapintott egy csomót a hasán, újra úgy döntött: orvoshoz fordul.

"Fel sem tudtam húzni a cipzárat a kabátomon, annyira fel voltam fújódva. Az emberek azt hitték, terhes vagyok. Az orvos azt mondta, valószínűleg csak székrekedés, én azonban tudtam, hogy valami baj van, és ki kell, hogy vizsgáljanak" – mesélte Nicola a The Sun oldalának, hozzátéve: amikor végül kimutatták, hogy van valami a testében, aminek nem kellene ott lennie, akkor is azzal nyugtatták, hogy alighanem egy ciszta, amit kiműtenek, és azonnal jól lesz.

Nicola és férje, Andrew

Fotó: Nicola & Andrew Crymble / SWNS / Northfoto

Végül 2025 februárjában műtötték meg az édesanyát, ekkor azonban már a petefészkét és a petevezetékét is el kellett távolítani, hogy megszabadulhassanak a tumortól. Ezt követően derült csak fény a végleges diagnózisra: FATWO (angolul Female Adnexal Tumour of Probable Wolffian Origin), ami a női kismedence rendkívül ritka daganatos megbetegedése.

Az orvosok azt mondták, ez az egyik legritkább rákfajta, csak 150 esetről tudnak. A férjem, Andrew megkérdezte: Amerikában, az Egyesült-Királyságban, vagy Európában? Az orvos erre azt válaszolta: Nem, a világon

– idézte fel a most 43 éves édesanya, aki azt is elárulta: hiába faggatták a szakembereket, ők sem tudtak nekik sokat elárulni.