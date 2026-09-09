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5 dolog, amit még a fűtési szezon előtt muszáj ellenőrizned otthon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors energiahatékonyág
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 09:00
fűtési szezonradiátorszereléskazán
A hűvösebb reggelek és esték jelzik: hamarosan beköszönt az igazi ősz és újra szükség lesz a radiátorokra. Ha nem szeretnél télen fázni vagy bosszankodni a magas számlák miatt, érdemes még a fűtési szezon előtt rászánni némi időt a fűtési rendszer ellenőrzésére. Mutatjuk azt az 5 dolgot, amit semmiképp ne hagyj ki.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A szeptemberi próbaüzem során még van idő alkatrészt rendelni és kényelmesen elvégeztetni a javításokat.
  • A fűtés- és gázszerelők a szezon kezdetén a legelfoglaltabbak. Ha ekkor romlik el a rendszer, sokat kell várni a javításra.
  • Mutatjuk azt az 5 dolgot, amit mindenképpen ellenőrizz a magas gázszámla és a balesetveszél elkerülése érdekében

Ne a főszezonban derüljön fény arra, hogy valami nem stimmel a fűtési rendszerrel. A fűtési szezon előtti időszakban megelőzéssel elkerülhető a hetekig tartó várakozás a szerelőre, és optimálisra hangolható a fűtési rendszer.

Férfi a termosztátot ellenőrzi a fűtési szezon előtt
A fűtési szezon előtti karbantartás és ellenőrzés azért rendkívül fontos, mert közvetlen hatással van a biztonságra, a pénztárcára és a fűtés hatékonyságára.
Fotó: Halfpoint

Fűtési szezon − még nem késő, de ezeket már érdemes ellenőrizni az otthonodba

Ahogy beköszönt az ősz és a hőmérséklet lassan csökken, érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Egy kis odafigyeléssel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem biztonságosabbá és hatékonyabbá is teheted otthonod fűtését. Összegyűjtöttünk 5 fontos dolgot, amit még a hideg beállta előtt ajánlott szakemberrel ellenőriztetni.

1. Kazán és fűtőberendezések átvizsgálása

A kazán és a fűtőberendezések átvizsgálása a fűtési szezon előtti legfontosabb lépés. A szakszerű karbantartás akár 10-15%-kal is csökkentheti a gázszámlát, megelőzi a téli leállásokat, és életet menthet. A kazánban lerakódó szennyeződések növelik a fogyasztást, emellett balesetveszélyesek is. A fűtésszerelő percek alatt átvizsgálja a rendszert, ellenőrzi a gáznyomást, a szellőzést és a biztonsági szelepeket.

Férfi ellenőrzi a kazánt
Akár 10-15%-os gázszámla-növekedést is okozhat egy karbantartatlan, lerakódásokkal teli kazán
Fotó: brizmaker

2. Radiátorok légtelenítése

Ha levegő van a rendszerben, a radiátor felül hideg marad, és a fűtés nem elég hatékony. A légtelenítés egyszerű, mégis sokan elfelejtik, pedig ezzel javítható a hőleadás és még spórolhatunk is a fűtésszámlával. Nyugodtan bízzuk a dolgot fűtésszerelőre, aki gyorsan elvégzi a műveletet, és ellenőrzi, hogy a rendszer mindenhol megfelelően keringeti-e a vizet. 

Radiátort légtelenítő férfi
A radiátorok és a fűtési rendszer ellenőrzését a fűtési szezon előtt érdemes elvégezni egy gyors próbaüzemmel
Fotó: Erhan Inga

Amennyiben magad szeretnéd csinálni: nyisd meg a légtelenítő szelepet egy kis kulccsal vagy csavarhúzóval, amíg a sziszegés után víz nem jön ki belőle.

3. Csövek és csatlakozások ellenőrzése

A hőingadozás és a régi tömítések miatt előfordulhatnak apró szivárgások a fűtéscsöveken vagy csatlakozásokon. Ha időben észreveszed a problémát, elkerülheted a nagyobb javításokat és a vízkárokat is. Ellenőriztesd a teljes rendszert szakemberrel, különösen, ha régi házban vagy lakásban élsz.

4. Nyílászárók szigetelése

Az elöregedett gumik vagy hézagok miatt a meleg levegő kiszökik az utcára. Ragassz fel új szigetelőgumit az ajtók és az ablakok keretére.

+1: Termosztát és szabályozás beállítása

A lemerült elem miatt a termosztát nem ad jelet a kazánnak, így hideg maradhat a lakás. Cseréld ki az elemeket a vezeték nélküli termosztátban, és teszteld le egy magasabb hőmérsékletre állítva, hogy bekapcsol-e a fűtés.

A termosztát pontos beállítása sokat számít: egyetlen fokkal alacsonyabb hőmérséklet akár 5-6% energiamegtakarítást is jelenthet. Ha okostermosztátod van, programozd be előre a napi rutinod szerint, így a fűtés csak akkor működik, amikor valóban szükség van rá.

Hasznos kiegészítés a fűtési szezon ellenőrzéséhez:

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