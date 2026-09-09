5 dolog, amit még a fűtési szezon előtt muszáj ellenőrizned otthon

Ne a főszezonban derüljön fény arra, hogy valami nem stimmel a fűtési rendszerrel. A fűtési szezon előtti időszakban megelőzéssel elkerülhető a hetekig tartó várakozás a szerelőre, és optimálisra hangolható a fűtési rendszer.
Ahogy beköszönt az ősz és a hőmérséklet lassan csökken, érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Egy kis odafigyeléssel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem biztonságosabbá és hatékonyabbá is teheted otthonod fűtését. Összegyűjtöttünk 5 fontos dolgot, amit még a hideg beállta előtt ajánlott szakemberrel ellenőriztetni.
A kazán és a fűtőberendezések átvizsgálása a fűtési szezon előtti legfontosabb lépés. A szakszerű karbantartás akár 10-15%-kal is csökkentheti a gázszámlát, megelőzi a téli leállásokat, és életet menthet. A kazánban lerakódó szennyeződések növelik a fogyasztást, emellett balesetveszélyesek is. A fűtésszerelő percek alatt átvizsgálja a rendszert, ellenőrzi a gáznyomást, a szellőzést és a biztonsági szelepeket.
Ha levegő van a rendszerben, a radiátor felül hideg marad, és a fűtés nem elég hatékony. A légtelenítés egyszerű, mégis sokan elfelejtik, pedig ezzel javítható a hőleadás és még spórolhatunk is a fűtésszámlával. Nyugodtan bízzuk a dolgot fűtésszerelőre, aki gyorsan elvégzi a műveletet, és ellenőrzi, hogy a rendszer mindenhol megfelelően keringeti-e a vizet.
Amennyiben magad szeretnéd csinálni: nyisd meg a légtelenítő szelepet egy kis kulccsal vagy csavarhúzóval, amíg a sziszegés után víz nem jön ki belőle.
A hőingadozás és a régi tömítések miatt előfordulhatnak apró szivárgások a fűtéscsöveken vagy csatlakozásokon. Ha időben észreveszed a problémát, elkerülheted a nagyobb javításokat és a vízkárokat is. Ellenőriztesd a teljes rendszert szakemberrel, különösen, ha régi házban vagy lakásban élsz.
Az elöregedett gumik vagy hézagok miatt a meleg levegő kiszökik az utcára. Ragassz fel új szigetelőgumit az ajtók és az ablakok keretére.
A lemerült elem miatt a termosztát nem ad jelet a kazánnak, így hideg maradhat a lakás. Cseréld ki az elemeket a vezeték nélküli termosztátban, és teszteld le egy magasabb hőmérsékletre állítva, hogy bekapcsol-e a fűtés.
A termosztát pontos beállítása sokat számít: egyetlen fokkal alacsonyabb hőmérséklet akár 5-6% energiamegtakarítást is jelenthet. Ha okostermosztátod van, programozd be előre a napi rutinod szerint, így a fűtés csak akkor működik, amikor valóban szükség van rá.
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