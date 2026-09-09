5 dolog, amit még a fűtési szezon előtt muszáj ellenőrizned otthon

A szeptemberi próbaüzem során még van idő alkatrészt rendelni és kényelmesen elvégeztetni a javításokat.

A fűtés- és gázszerelők a szezon kezdetén a legelfoglaltabbak. Ha ekkor romlik el a rendszer, sokat kell várni a javításra.

Mutatjuk azt az 5 dolgot, amit mindenképpen ellenőrizz a magas gázszámla és a balesetveszél elkerülése érdekében

Ne a főszezonban derüljön fény arra, hogy valami nem stimmel a fűtési rendszerrel. A fűtési szezon előtti időszakban megelőzéssel elkerülhető a hetekig tartó várakozás a szerelőre, és optimálisra hangolható a fűtési rendszer.

A fűtési szezon előtti karbantartás és ellenőrzés azért rendkívül fontos, mert közvetlen hatással van a biztonságra, a pénztárcára és a fűtés hatékonyságára.

Fotó: Halfpoint

Fűtési szezon − még nem késő, de ezeket már érdemes ellenőrizni az otthonodba

Ahogy beköszönt az ősz és a hőmérséklet lassan csökken, érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Egy kis odafigyeléssel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem biztonságosabbá és hatékonyabbá is teheted otthonod fűtését. Összegyűjtöttünk 5 fontos dolgot, amit még a hideg beállta előtt ajánlott szakemberrel ellenőriztetni.

1. Kazán és fűtőberendezések átvizsgálása

A kazán és a fűtőberendezések átvizsgálása a fűtési szezon előtti legfontosabb lépés. A szakszerű karbantartás akár 10-15%-kal is csökkentheti a gázszámlát, megelőzi a téli leállásokat, és életet menthet. A kazánban lerakódó szennyeződések növelik a fogyasztást, emellett balesetveszélyesek is. A fűtésszerelő percek alatt átvizsgálja a rendszert, ellenőrzi a gáznyomást, a szellőzést és a biztonsági szelepeket.

Akár 10-15%-os gázszámla-növekedést is okozhat egy karbantartatlan, lerakódásokkal teli kazán

Fotó: brizmaker

2. Radiátorok légtelenítése

Ha levegő van a rendszerben, a radiátor felül hideg marad, és a fűtés nem elég hatékony. A légtelenítés egyszerű, mégis sokan elfelejtik, pedig ezzel javítható a hőleadás és még spórolhatunk is a fűtésszámlával. Nyugodtan bízzuk a dolgot fűtésszerelőre, aki gyorsan elvégzi a műveletet, és ellenőrzi, hogy a rendszer mindenhol megfelelően keringeti-e a vizet.

A radiátorok és a fűtési rendszer ellenőrzését a fűtési szezon előtt érdemes elvégezni egy gyors próbaüzemmel

Fotó: Erhan Inga

Amennyiben magad szeretnéd csinálni: nyisd meg a légtelenítő szelepet egy kis kulccsal vagy csavarhúzóval, amíg a sziszegés után víz nem jön ki belőle.

3. Csövek és csatlakozások ellenőrzése

A hőingadozás és a régi tömítések miatt előfordulhatnak apró szivárgások a fűtéscsöveken vagy csatlakozásokon. Ha időben észreveszed a problémát, elkerülheted a nagyobb javításokat és a vízkárokat is. Ellenőriztesd a teljes rendszert szakemberrel, különösen, ha régi házban vagy lakásban élsz.