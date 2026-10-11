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Ezzel a háztartási csodaszerrel csillogni fog az ablakod az őszi nagytakarítás után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nagytakarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 16:30
toptippekablakmosásecetablaktisztítás
Az őszi nagytakarítás idején sokan szeretnék ragyogóvá varázsolni az otthonukat, de az ablakok lemosása gyakran nem olyan egyszerű feladat, mint amilyennek elsőre tűnik. Az ablaktisztítás jóval könnyebb, ha egy olyan filléres háztartási szert vetsz be, amely szinte minden konyhában megtalálható: az ecetet.
K.B.
A szerző cikkei
  • Cikkünkből megtudhatod, miért lehet hatékony segítség az ecet az ablakmosás során;
  • hogyan készül a legolcsóbb és legjobb házi ablaktisztító folyadék;
  • illetve bemutatjuk a leggyakoribb hibákat, amelyek tönkretehetik az eredményt.

Az ablaktisztítás során egyre többen választják a vegyszermentes megoldásokat. Számukra nem kérdés, hogy az ablakmosás ecettel történjen. Ez egy évek óta népszerű módszer, hiszen ez a természetes ablaktisztító segíthet eltávolítani a legmakacsabb foltokat is.

Mosolygó takarítónő ablaktisztítás közben
Az ecet nem csak a vízkő ellen hatékony: az ablaktisztítás során is használhatjuk  Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Miért működhet az ecet ablaktisztítás során?

Az ecetes ablaktisztítás népszerűségének egyik oka, hogy egyszerű és olcsó. A familyhandyman szakértői által ajánlott házi keverék általában vízből és fehér ecetből áll. Az oldal szerint az ecet enyhe savassága hozzájárulhat a kosz feloldásához, így könnyebben érhető el a vágyott, csíkmentes ablak. Az ecet segíthet feloldani az üvegre tapadt szennyeződéseket és lerakódásokat, így a felület tisztábbnak és fényesebbnek tűnhet. 

Bors-tipp: a jó eredményhez érdemes mikroszálas kendőt használni, mert ez nem hagy szöszöket maga után. Az is fontos, hogy az üveget felülről lefelé haladva töröljük át, így kisebb eséllyel maradnak csíkok a felületen.

Ablaktisztítás házilag lépésről lépésre

  1. Egy szórófejes flakonba keverjünk vizet és fehér ecetet, majd permetezzük az oldatot az üvegre.
  2. Egy tiszta mikroszálas kendővel töröljük át a felületet. 

Az időzítés sem mindegy: a szakértők szerint érdemes elkerülni a közvetlen napsütést, mert a tisztítószer túl gyorsan megszáradhat az üvegen, ami csíkokat hagyhat maga után.

Nem csak ecettel működik

Habár az ecet népszerű megoldás, a profi ablakmosási tippek között szerepel a langyos víz és a mosogatószer kombinációja is. Néhány csepp mosogatószer segíthet feloldani a zsíros szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat, miközben az üveg tiszta maradhat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ne használjunk belőle túl sokat, mert ez csíkos végeredményhez vezethet – írja a WindowHero ablaktisztító szaklap.

5 hiba, amit sokan elkövetnek ablakmosás közben

1. Napos időben állnak neki
A tisztítószer túl gyorsan megszárad, ami csíkokat hagyhat az üvegen.

2. Nem portalanítanak előtte
Így a porszemcséket csak szétkenik az üvegfelületen tisztítás közben.

3. Túl sok tisztítószert használnak
A maradványok foltos, opálos hatást okozhatnak.

4. Papírtörlővel dolgoznak
Könnyen szöszös, csíkos lehet a végeredmény.

5. Kihagyják a kereteket és a párkányt
A kosz gyorsan visszakerülhet a frissen tisztított üvegre, ha a környékét nem tisztítják le.

Az ablakmosási tippek között az egyik legfontosabb, hogy a megfelelő eszközöket használjuk, és ne siettessük a folyamatot. Akár az ecetes ablaktisztítás, akár a mosogatószeres módszer mellett döntünk, a helyes technikával könnyebben elérhető a tökéletesen csíkmentes ablak. Az ablakmosás így az őszi nagytakarítás egyik leglátványosabb eredményét hozhatja.

Gyakorlati tippekért nézd meg ezt a videót:

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