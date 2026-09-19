Pár másodperces demencia-teszt, amit bárki elvégezhet otthon – Videó

A közösségi médiában futótűzként terjed egy videó, amelyben egy neurológus egy rendkívül egyszerű, mégis elgondolkodtató feladatot mutat be. Az úgynevezett Luria-teszt első ránézésre könnyűnek tűnik, ám sokan már néhány másodperc után összezavarodnak. Mutatjuk, hogyan próbálhatod ki az otthoni demencia-tesztet.
A feladat lényege, hogy három különböző kéztartást kell meghatározott sorrendben végrehajtani: ököl, kézél, tenyér. A mozdulatokat folyamatosan és hibátlan sorrendben kell ismételni. A teszt az agy több területének együttműködését vizsgálja, köztük a finommotoros mozgást, a figyelmet és az úgynevezett végrehajtó funkciókat – derült ki dr. Adnan Husein neurológus videójából. A fiatal szakértő az elmúlt hónapokban hatalmas népszerűségre tett szert edukatív felvételeivel, amelyekben főként a demenciával foglalkozik. A tesztjének lépéseit alább láthatjátok, a videó megtekintése után pedig bővebben is kifejtjük a lényegét és azt, hogy miért lehet hasznos a kipróbálása!
A nemzetközi szakirodalomban régóta ismert Luria-tesztet neurológusok és neuropszichológusok is használják a kognitív funkciók felmérésének részeként. Kutatások szerint az Alzheimer-kórban vagy frontotemporális demenciában szenvedő betegek lényegesen gyakrabban hibáznak a feladat során, mint az egészséges emberek. A teszt során előfordulhat, hogy valaki felcseréli a mozdulatok sorrendjét, kihagy egy lépést, vagy többször ismétli ugyanazt a mozdulatot. Ezek önmagukban még nem utalnak betegségre, de a szakemberek szerint kapcsolatban állhatnak azokkal a folyamatokkal, amelyek a demencia tünetei mögött is meghúzódhatnak – olvasható a psychdb hivatalos tájékoztatójában.
A demencia jelentése nem egyszerű feledékenység. Olyan tünetegyüttesről van szó, amely a memóriát, a gondolkodást, a problémamegoldást és a mindennapi feladatok elvégzésének képességét is érintheti. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb, de nem az egyetlen formája. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen otthoni demencia-teszt sem képes önmagában diagnózist felállítani. A szakértők szerint az eredményt számos tényező befolyásolhatja, például a fáradtság, a stressz, a figyelmetlenség vagy egy kézsérülés is. Ezért nem kell rögtön demensnek gondolnod magad, ha hibáztál a gyakorlat elvégzése közben. A videóban bemutatott teszt érdekes önellenőrzési lehetőség, de az orvosi kivizsgálást nem helyettesíti. Ha azonban valakinek nehézséget okoz a feladat, az az illetőt arra ösztönözheti, hogy jobban odafigyeljen az esetleges demencia tüneteire, és más kognitív problémák korai jeleire.
A demencia jelei közé tartozhat:
Ha ezek a problémák rendszeresen jelentkeznek vagy súlyosbodnak, érdemes szakemberhez fordulni.
A témával kapcsolatos további információkat ebben a videóban találhatsz:
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