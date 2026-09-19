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Pár másodperces demencia-teszt, amit bárki elvégezhet otthon – Videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 14:30
betegségAlzheimer-kórtesztdemencia
Egy egyszerű mozdulatsor sokat elárulhat az agy állapotáról. Szakértők szerint ez a pár másodperces demencia-teszt ugyan nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, de segíthet felfigyelni bizonyos kognitív problémák korai jeleire. Te el tudod végezni hibátlanul?
K.B.
A szerző cikkei
  • Az otthoni demencia-teszt mindössze három egyszerű kézmozdulatból áll.
  • Az Alzheimer-kór és más kognitív zavarok esetén gyakrabban fordul elő hibás végrehajtás.
  • A teszt nem diagnózis, de felhívhatja a figyelmet a demencia jelei közé tartozó korai problémákra.

A közösségi médiában futótűzként terjed egy videó, amelyben egy neurológus egy rendkívül egyszerű, mégis elgondolkodtató feladatot mutat be. Az úgynevezett Luria-teszt első ránézésre könnyűnek tűnik, ám sokan már néhány másodperc után összezavarodnak. Mutatjuk, hogyan próbálhatod ki az otthoni demencia-tesztet.

Demencia-teszt végzése kirakóssal
Egy egyszerű otthoni demencia-tesztből rengeteg dolgot tudhatunk meg a mentális egészségünkről Fotó: SewCreamStudio /   shutterstock

Videóban mutatjuk be a pár másodperces demencia-tesztet

A feladat lényege, hogy három különböző kéztartást kell meghatározott sorrendben végrehajtani: ököl, kézél, tenyér. A mozdulatokat folyamatosan és hibátlan sorrendben kell ismételni. A teszt az agy több területének együttműködését vizsgálja, köztük a finommotoros mozgást, a figyelmet és az úgynevezett végrehajtó funkciókat – derült ki dr. Adnan Husein neurológus videójából. A fiatal szakértő az elmúlt hónapokban hatalmas népszerűségre tett szert edukatív felvételeivel, amelyekben főként a demenciával foglalkozik. A tesztjének lépéseit alább láthatjátok, a videó megtekintése után pedig bővebben is kifejtjük a lényegét és azt, hogy miért lehet hasznos a kipróbálása!

@adnanmd what can your hands reveal about your brain? 🧠 #dementia #alzheimers #frontotemporaldementia #neurology ♬ original sound - Dr. Ad | M.D.

Miért lehet érdekes ez a mozdulatsor?

A nemzetközi szakirodalomban régóta ismert Luria-tesztet neurológusok és neuropszichológusok is használják a kognitív funkciók felmérésének részeként. Kutatások szerint az Alzheimer-kórban vagy frontotemporális demenciában szenvedő betegek lényegesen gyakrabban hibáznak a feladat során, mint az egészséges emberek. A teszt során előfordulhat, hogy valaki felcseréli a mozdulatok sorrendjét, kihagy egy lépést, vagy többször ismétli ugyanazt a mozdulatot. Ezek önmagukban még nem utalnak betegségre, de a szakemberek szerint kapcsolatban állhatnak azokkal a folyamatokkal, amelyek a demencia tünetei mögött is meghúzódhatnak – olvasható a psychdb hivatalos tájékoztatójában.

Mit jelent, ha nem sikerül?

A demencia jelentése nem egyszerű feledékenység. Olyan tünetegyüttesről van szó, amely a memóriát, a gondolkodást, a problémamegoldást és a mindennapi feladatok elvégzésének képességét is érintheti. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb, de nem az egyetlen formája. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen otthoni demencia-teszt sem képes önmagában diagnózist felállítani. A szakértők szerint az eredményt számos tényező befolyásolhatja, például a fáradtság, a stressz, a figyelmetlenség vagy egy kézsérülés is. Ezért nem kell rögtön demensnek gondolnod magad, ha hibáztál a gyakorlat elvégzése közben. A videóban bemutatott teszt érdekes önellenőrzési lehetőség, de az orvosi kivizsgálást nem helyettesíti. Ha azonban valakinek nehézséget okoz a feladat, az az illetőt arra ösztönözheti, hogy jobban odafigyeljen az esetleges demencia tüneteire, és más kognitív problémák korai jeleire.

Ezekre a figyelmeztető jelekre érdemes odafigyelni

A demencia jelei közé tartozhat:

  • a gyakori feledékenység,
  • a szavak keresése beszéd közben,
  • az ismerős helyeken való tájékozódási nehézség,
  • az ismétlődő kérdések,
  • valamint a mindennapi feladatok elvégzésének egyre nagyobb nehézsége.

Ha ezek a problémák rendszeresen jelentkeznek vagy súlyosbodnak, érdemes szakemberhez fordulni.

A témával kapcsolatos további információkat ebben a videóban találhatsz:

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