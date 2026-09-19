Pár másodperces demencia-teszt, amit bárki elvégezhet otthon – Videó

Az otthoni demencia-teszt mindössze három egyszerű kézmozdulatból áll.

Az Alzheimer-kór és más kognitív zavarok esetén gyakrabban fordul elő hibás végrehajtás.

A teszt nem diagnózis, de felhívhatja a figyelmet a demencia jelei közé tartozó korai problémákra.

A közösségi médiában futótűzként terjed egy videó, amelyben egy neurológus egy rendkívül egyszerű, mégis elgondolkodtató feladatot mutat be. Az úgynevezett Luria-teszt első ránézésre könnyűnek tűnik, ám sokan már néhány másodperc után összezavarodnak. Mutatjuk, hogyan próbálhatod ki az otthoni demencia-tesztet.

Egy egyszerű otthoni demencia-tesztből rengeteg dolgot tudhatunk meg a mentális egészségünkről Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Videóban mutatjuk be a pár másodperces demencia-tesztet

A feladat lényege, hogy három különböző kéztartást kell meghatározott sorrendben végrehajtani: ököl, kézél, tenyér. A mozdulatokat folyamatosan és hibátlan sorrendben kell ismételni. A teszt az agy több területének együttműködését vizsgálja, köztük a finommotoros mozgást, a figyelmet és az úgynevezett végrehajtó funkciókat – derült ki dr. Adnan Husein neurológus videójából. A fiatal szakértő az elmúlt hónapokban hatalmas népszerűségre tett szert edukatív felvételeivel, amelyekben főként a demenciával foglalkozik. A tesztjének lépéseit alább láthatjátok, a videó megtekintése után pedig bővebben is kifejtjük a lényegét és azt, hogy miért lehet hasznos a kipróbálása!

Miért lehet érdekes ez a mozdulatsor?

A nemzetközi szakirodalomban régóta ismert Luria-tesztet neurológusok és neuropszichológusok is használják a kognitív funkciók felmérésének részeként. Kutatások szerint az Alzheimer-kórban vagy frontotemporális demenciában szenvedő betegek lényegesen gyakrabban hibáznak a feladat során, mint az egészséges emberek. A teszt során előfordulhat, hogy valaki felcseréli a mozdulatok sorrendjét, kihagy egy lépést, vagy többször ismétli ugyanazt a mozdulatot. Ezek önmagukban még nem utalnak betegségre, de a szakemberek szerint kapcsolatban állhatnak azokkal a folyamatokkal, amelyek a demencia tünetei mögött is meghúzódhatnak – olvasható a psychdb hivatalos tájékoztatójában.