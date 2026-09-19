Több ezer repülő a sivatag közepén: döbbenetes, mi történik a kiszolgált gépmadarakkal

A világ legnagyobb repülőgéptemetőiben több ezer kiszolgált civil és katonai gép pihen.

A száraz sivatagi klíma megakadályozza a korróziót, így a gépek egy része újra szolgálatba állhat.

A repülőgépek alkatrészeinek akár 90 százalékát is újrahasznosítják a bontás során.

A kereskedelmi és katonai repülőgépek átlagosan 25-30 évig teljesítenek szolgálatot, mielőtt végleg kivonnák őket a forgalomból. Az elmúlt 35 évben több mint 16 000 gép fejezte be a pályafutását, és ez a szám évente mintegy 700 újabb eszközzel növekszik. A kiszolgált gépek jelentős része sivatagi területeken találja meg végső „otthonát”, hiszen a száraz éghajlat hatékonyan akadályozza meg a korróziót. Egy repülőgéptemető azonban nem jelenti automatikusan a végállomást, ugyanis az alkatrészek akár 90 százalékát is újrahasznosítják a szakemberek. Az alábbiakban a világ legjelentősebb és leghíresebb sivatagi helyszíneit mutatjuk be, ahol a kiszolgált gépmadarak utolsó útja véget ért.

A forgalomból kivont gépeket sivatagi klimatikus viszonyok között tárolják az 5 legnagyobb amerikai repülőgéptemető területén

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Hol található a világ öt legnagyobb repülőgéptemetője?

AMARG – Davis-Monthan Air Force Base, Tucson, USA

A világ legnagyobb ilyen létesítménye Arizona államban található, ahol több mint tíz négyzetkilométeren mintegy 4200 katonai repülőgép áll. A száraz sivatagi levegőnek és a speciális nitrogénes tartósításnak köszönhetően a gépek egy része évtizedekig üzemképes marad. Évente 50-100 gép tér vissza innen a szolgálatba – a tárolt flotta jelentős része ugyanis nem végleg kerül ide, hanem úgynevezett lekonzervált vagy tartalékos státuszban pihen –, az újrahasznosított alkatrészek értéke pedig eléri az félmilliárd dollárt.

Sorban pihennek a hatalmas gépmadarak a világ egyik legnagyobb bázisán, az AMARG – Davis-Monthan Air Force Base területén

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Phoenix Goodyear Airport, Arizona, USA

A második világháború után ezen a területen egy időben akár 5000 katonai gépet is tároltak a sivatagi levegőn. Ma a repülőtér leginkább polgári légitársaságok és lízingcégek átmeneti tárolójaként, illetve a gépek szétszerelési helyszíneként szolgál. A zárt, aktív repülőtér kerítései mellett elhaladó utakról jól láthatók a sorban álló személy- és teherszállító gépek.

Roswell International Air Center, New Mexico, USA

A korábbi Walker Air Force Base helyén - amely az egykori UFO-észlelésről is ismertté vált - működő Roswell International Air Center mintegy 1860 hektáron terül el, és egyszerre akár 300 gép tárolására is alkalmas. A rendkívül alacsony, mindössze 4-8 százalékos páratartalom tökéletes környezetet biztosít a hosszú távú megőrzéshez. A látogatók a környező utakról láthatják a parkoló flotta egységeit, a repülőtéren pedig egy katonai múzeum is működik.