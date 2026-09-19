Több ezer repülő a sivatag közepén: döbbenetes, mi történik a kiszolgált gépmadarakkal

A kereskedelmi és katonai repülőgépek átlagosan 25-30 évig teljesítenek szolgálatot, mielőtt végleg kivonnák őket a forgalomból. Az elmúlt 35 évben több mint 16 000 gép fejezte be a pályafutását, és ez a szám évente mintegy 700 újabb eszközzel növekszik. A kiszolgált gépek jelentős része sivatagi területeken találja meg végső „otthonát”, hiszen a száraz éghajlat hatékonyan akadályozza meg a korróziót. Egy repülőgéptemető azonban nem jelenti automatikusan a végállomást, ugyanis az alkatrészek akár 90 százalékát is újrahasznosítják a szakemberek. Az alábbiakban a világ legjelentősebb és leghíresebb sivatagi helyszíneit mutatjuk be, ahol a kiszolgált gépmadarak utolsó útja véget ért.
A világ legnagyobb ilyen létesítménye Arizona államban található, ahol több mint tíz négyzetkilométeren mintegy 4200 katonai repülőgép áll. A száraz sivatagi levegőnek és a speciális nitrogénes tartósításnak köszönhetően a gépek egy része évtizedekig üzemképes marad. Évente 50-100 gép tér vissza innen a szolgálatba – a tárolt flotta jelentős része ugyanis nem végleg kerül ide, hanem úgynevezett lekonzervált vagy tartalékos státuszban pihen –, az újrahasznosított alkatrészek értéke pedig eléri az félmilliárd dollárt.
A második világháború után ezen a területen egy időben akár 5000 katonai gépet is tároltak a sivatagi levegőn. Ma a repülőtér leginkább polgári légitársaságok és lízingcégek átmeneti tárolójaként, illetve a gépek szétszerelési helyszíneként szolgál. A zárt, aktív repülőtér kerítései mellett elhaladó utakról jól láthatók a sorban álló személy- és teherszállító gépek.
A korábbi Walker Air Force Base helyén - amely az egykori UFO-észlelésről is ismertté vált - működő Roswell International Air Center mintegy 1860 hektáron terül el, és egyszerre akár 300 gép tárolására is alkalmas. A rendkívül alacsony, mindössze 4-8 százalékos páratartalom tökéletes környezetet biztosít a hosszú távú megőrzéshez. A látogatók a környező utakról láthatják a parkoló flotta egységeit, a repülőtéren pedig egy katonai múzeum is működik.
A korábbi George Air Force Base területén kialakított központ több mint 500 repülőgép számára biztosít helyet Los Angeles közelében. A létesítmény 4,6 kilométeres kifutópályája a legnagyobb óriásgépek, mint a Boeing 747-8 vagy az Airbus A380 fogadására is alkalmas. Bár a terület maga nem látogatható, a külső kilátópontokról kiváló rálátás nyílik a híres hollywoodi forgatási helyszínre.
Az 1935-ben alapított egykori tengerészgyalogos bázis 2004 óta az USA első hivatalos űrkikötőjeként is ismert. Az űrprojekt mellett a sivatagi futópályák mentén sorakozó Boeing és Airbus gépek bontása és restaurálása zajlik itt. A nyilvánosság számára rendezett speciális eseményeken a látogatók közelebbről is megtekinthetik az itt pihenő állományt.
Nézd meg a videót is a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű intézményéről, az AMARG – Davis-Monthan Bázisról:
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