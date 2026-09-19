Döbbenetes fotók! A CSI szereplőjére szinte rá sem lehet ismerni

Judd Nelson legutóbbi megjelenésével alaposan meglepte a rajongókat. A CSI szereplőjét motorozás közben, hosszú hajjal, bozontos ősz szakállal és napszemüvegben fotózták le West Hollywoodban. A képeket látva a nyolcvanas évek egykori szívtiprója szinte csak árnyéka egykori önmagának.

CSI szereplője, Judd Nelson szinte felismerhetetlen a róla megjelent képeken

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

A CSI szereplőjé t motorozás közben kapták lencsevégre West Hollywoodban

t motorozás közben kapták lencsevégre West Hollywoodban A '80-as évek egykori szívtiprója szinte felismerhetetlen a most megjelent képeken

Judd Nelson a Nulladik óra című filmmel vált világszinten ismertté.

A CSI szereplője mára árnyéka önmagának

Judd Nelsont felismerhetetlen külsővel kapták lencsevégre szeptember 8-án West Hollywoodban. A CSI szereplőjét motoron ülve fotózták le hosszú hajjal és őszes szakállal. A képeket látva a '80-as évek egykori szívtiprója, aki annak idején a laza megjelenéséről volt híres, szinte csak árnyéka egykori önmagának.

Judd Nelson, a Nulladik óra sztárja

Judd Nelson a nyolcvanas években a korszak egyik legismertebb fiatal színészének számított. Karrierje 1983-ban indult, majd két évvel később megkapta azt a szerepet, amely világszinten ismertté tette őt. Ő alakította John Bendert az 1985-ös Nulladik óra című filmben, ami hatalmas áttörést jelentett számára, és egy csapásra a korszak egyik meghatározó fiatal színésze lett. A film szereplőit később a Brat Pack néven emlegették. Ezután számos nagy sikerű produkcióban is szerepet kapott, többek között a CSI című népszerű bűnügyi sorozatban is. De a rajzfilmek világában is kipróbálta magát: ő kölcsönözte Rodimus Prime hangját az 1986-os The Transformers: The Movie című animációs filmben, de több Transformers-projektben is hallható volt.

A Brat Pack kifejezést azokra a fiatalokra használták a nyolcvanas években, akik több sikeres tinifilmben is együtt szerepeltek

(Fotó: Northfoto)

Visszavonultan éli mindennapjait

Judd Nelson az elmúlt években meglehetősen ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, ezért már önmagában az is hatalmas figyelmet keltett, amikor szeptember 8-án lefotózták motorozás közben. És bár az utóbbi időben jóval ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, a színészi pályát még most sem hagyta el. A 2024-ben a South of Hope Street, 2025-ben a The Final Run című filmen dolgozott. Az IMDB szerint pedig jelenleg is több projektje van készülőben.