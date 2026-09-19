"Néha nem tudod, mit hoz a holnap" - súlyos betegségei miatt van, hogy napokig csak arra van ereje, hogy levegőt vegyen

Erica Deazsa számára már az is komoly teljesítménynek számíthat, ha fel tud kelni az ágyból. A 31 éves fiatal nő ugyanis antiszintetáz-szindrómával, egy ritka autoimmun betegséggel él, amelynek következtében az immunrendszere megtámadja saját szervezetét. Emellett ráadásul végstádiumú tüdőfibrózisban szenved, amely maradandó hegesedést okozott a tüdejében, és súlyosan korlátozza a légzését.

Súlyos betegsége miatt már az siker, ha az ágyból fel tud kelni Fotó: Pixabay / Pixabay

Deazsa már fiatalon is fájdalommal, gyengeséggel, fáradtsággal és légzési nehézségekkel küzdött, 2022-ben pedig diagnosztizálták nála az antiszintetáz-szindrómát, miután az orvosok kiterjedt tüdőkárosodást fedeztek fel. Később kettős tüdőátültetésre is megvizsgálták, de legyengült állapota és a kezelések miatt a beavatkozás túl kockázatosnak bizonyult.

Néha nem tudod, mit hoz a holnap, különösen akkor, amikor egyik pillanatról a másikra kirántották alólad az életedet. Ezért úgy döntöttem, hogy továbbmegyek, és nem úgy tekintek az életemre, mintha véget ért volna, hanem megtanulom megbecsülni azt, amim még van

- nyilatkozta.

A fiatal nő számára állapota miatt a hétköznapi feladatok is rengeteg energiát igényelnek, ami miatt életének nagy részét ágyban tölti, és csak néhány percre kel fel, amikor elég jól érzi magát. Közösségi médiás videóiban ezért azt is megmutatja, milyen „láthatatlan betegséggel” élni:

Az emberek nem számítanak arra, hogy beteg vagy, mert nem látszol betegnek. Még ha látják is rajtam az oxigént, ezt levehetem, és onnantól senki nem tudná megmondani rólam.

A videók azonban nem feltétlenül tükrözik a valóságot: egyetlen nap eseményeinek tűnhetnek, miközben akár hetek különbségével is készülhettek. Deazsa nem munkaként tekint a közösségi médiára, és bár kapott fizetett együttműködési lehetőségeket, nem akarja, hogy az oldala a pénzkeresetről vagy termékek értékesítéséről szóljon.

Igyekszik elfogadni betegsége változó állapotát is

Ha egész nap ágyban kell lenned, ha semmit sem tudsz csinálni, még a fogadat sem tudod megmosni, fogadd el. Ha ostorozod magad miatta, attól nem fogod jobban érezni magad. Jobb pihenni és Istenbe vetni a bizalmadat.

Deazsa szerint betegsége ellenére nem a halálfélelem tölti ki az életét, hitéből merít erőt:

Félek elmenni? Nem. Az egész folyamat során Krisztusba kapaszkodtam. Rájössz, hogy az élet egyébként is átmeneti. Szeretném, ha történetetem arra ösztönözne másokat, hogy ne csak egy komoly betegség vagy krízis után lassítsanak le. Nem kell betegnek lenned ahhoz, hogy lelassíts. Mindannyiunknak le kell lassítanunk, időnként egyszerűen csak magunkkal kell lennünk, és több nyugalmat kell teremtenünk

- idézte őt a People.