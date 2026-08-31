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Pénztárcabarát heti menü iskolásoknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors étkezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 15:00
tízóraiuzsonnakészítésPénztárcabarát iskolakezdésebédötletheti menü
Szeptemberben újból becsengetnek az iskolákban és ismét aktuálissá válik, hogy mit vigyenek a gyerekek az ételes dobozukban. Íme a heti menü iskolásoknak! Emellett hasznos tippeket adunk arra, hogyan kerüljük el az unalmas és egészségtelen iskolai tízóraikat – például cukros péksütiket vagy a zsíros fogásokat.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Praktikus és pénztárcabarát heti menü iskolásoknak, tízórai-, ebéd- és uzsonnaötletekkel. 
  • Tápanyagban gazdag fogások, amelyek a válogatós gyerekek számára is vonzóak lehetnek. 
  • Segítünk, hogy az iskolai napokra szülőként könnyebb legyen előre tervezni. 

A gyermekek naponta 5-8 órát töltenek az iskolában, majd többségük megy tovább edzésre, különórára, vagyis a napi javasolt öt étkezésből – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora – minimum hármat, az otthonuktól távol fogyasztanak el. Miből álljon a heti menü iskolásoknak? Konkrét étrendtervvel és tippekkel segítünk. 

Heti menü iskolásoknak: gyerekek tízóraiznak a padon
Heti menü iskolásoknak fillérekből.
Fotó: New Africa

Heti menü iskolásoknak fillérekből

Ha nem menzás a csemetéd, még vasárnap esténként tervezd meg a heti uzsonnamenüt – ezzel értékes reggeli perceket takaríthatunk meg. Szerezzünk be rekeszes uzsonnás dobozt, és vonjuk be a gyereket a döntésbe, hogy melyik egységbe mi kerüljön. A szervezet szükséges tápanyagmennyiségét a rendszeres étkezések biztosítják, amely elengedhetetlen az óvodások és kisiskolások aktív fizikai- és szellemi fejlődéséhez. Vagyis egy okosan megtervezett menüsor mindig tartalmaz megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét, szénhidrátot, zsírokat és ásványi anyagokat, valamint rostot. 

1. Egészséges és pénztárcabarát tízórai, amit imádni fog a gyereked

Egyes kutatások szerint azok az iskoláskorú gyermekek, akik rendszeresen fogyasztanak tízórait, jobban teljesítenek a tanulásban, mivel stabilabb vércukorszinttel és jobb kognítiv képességgel rendelkeznek.  Fontos, hogy a tízórai ne üres kalória legyen, hanem egészséges és tápanyagban gazdag. Kiváló lehetőség erre, ha szezonális zöldségeket, gyümölcsöket is belecsempészünk az ételboxba

  • Egy darab szezonális gyümölcs és egy marék dió
  • Natúr joghurt friss gyümölccsel
  • Ropogós zöldséghasábok krémsajtos mártogatóval
  • Sütőben sütött bundáskenyér tönkölybúza toast kenyérből és sajtból
  • Pirítós körözöttel, paprikával

2. Legjobb ebédötletek iskolásoknak

Minél többféle ízű, állagú ételt eszik a csemete, annál hamarabb fog jól laki. Íme a heti ebédmenü, amelynek fogásait a válogatós gyerekek sem utasítják vissza:

  • Citromos csirkemell, amit a citromléből, dijoni mustárból és zöldhagymából álló zamatos mártás tesz ellenállhatatlanná. Kevés hozzávaló, ízletes ebéd, ami fél óra alatt megvan. 
  • A lencsesaláta konzervlencséből, sült zöldséggel készítve pillanatok alatt készen van
  • Zöldségnyárs: paprika, paradicsom, retek, újhagyma, uborka
  • Nyári főzelékek friss zöldségből (zöldbab, zöldborsó), dinoszaurusz alakú csirkefalatokkal

3. Legjobb uzsonnaötletek

Délután a tanulók figyelme lankad, és mivel ők még nem ihatnak kávét, színes, csábító, változatos uzsonnával felturbózhatjuk az energiaszintjüket, amelynek köszönhetően fókuszáltabbak lesznek az utolsó tanórákra. 

  • Frittata burgonyával és zöldséggel 
  • Rizskása fahéjjal és reszelt almával 
  • Cukkinis tócsni 
  • Aszalt gyümölcsök 
  • Gyümölcsös muffin: süthetsz áfonyás vagy fügés változatot teljes kiőrlésű liszttel és kevesebb cukorral.

Tudatosan összeállított menütervvel megkíméled a családi kasszát, és arról is gondoskodhatsz, hogy a gyerekek mindennap egészséges, laktató ételekkel induljanak a suliba.

 

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