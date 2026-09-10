Így szerezzünk macskajogsit!

Sokan hiszik, hogy a macskák gondozása megáll a fekhely, tálka, műegér és kaparófa négyesénél. Pedig tartásuk jóval nagyobb odafigyelést és felelősséget kíván. Bár nem száguldunk velük forgalomban, a doromboló négylábúakra is illik felkészülni egy „macskajogsival” a gazdijogsi.hu oldalon.
A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szakértői kilenc fejezetben gyűjtötték össze a felelős macskatartás legfontosabb tudnivalóit. Az ismeretekhez ráadásul térítésmentesen juthatunk hozzá, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel gondoskodhassunk kedvencünk biztonságáról és jóllétéről.
A macskajogsi elvégzését egy tudáspróbával koronázhatjuk meg. Az így megszerzett oklevéllel nemcsak a közösségi oldalainkon büszkélkedhetünk, de akár egy cica örökbefogadása során is előnyt jelenthet a felkészültségünk. A lényeg azonban a megszerzett tudás és a felelős szemlélet.
Kölyök vagy felnőtt, kandúr vagy nőstény, fajtatiszta vagy keverék? A megfelelő kisállat megtalálásához sok szempontot kell figyelembe vennünk. A macskajogsi már a legelső pillanattól segítséget nyújt abban, hogy felmérjük, milyen személyiségű és igényű cica passzolna hozzánk.
A hiánypótló tananyag a macskaelsősegélyre is kitér. Megismerhetjük többek között a sokk és a traumák felismerését, és az első teendőket, valamint az újraélesztés alapjait. Ezek az ismeretek nem helyettesítik az állatorvost, de vészhelyzetben életet menthetnek.
Megtudhatjuk, milyen környezeti igényekkel és tartási szabályokkal érdemes számolnunk. A teljes értékű étrend és a napi játék mellett például a biztonságos környezetre és a szökés megelőzésére , például macskahálóra is gondolnunk kell.
A viselkedésén és nevelésén túl abban is segítséget kapunk, milyen betegségekre és egészségügyi helyzetekre számíthatunk. Megtanulhatjuk észlelni a fájdalom jeleit is, amiket a macskák remekül képesek elrejteni. Minél jobban ismerjük cicánkat, annál hamarabb vehetjük észre, ha állatorvosi segítségre van szüksége.
Új uniós jogszabály született a háziállatok, köztük a macskák jóllétéről és nyomonkövethetőségéről:
Az aktuális és várható szabályozásokról a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegélyszolgálat Egyesületet kérdezte a Fanny magazin.
A kutyákhoz hasonlóan a cicáknál is kötelező lesz a bőr alá ültetett, rizsszemnyi mikrochip, ami egy élethosszig tartó azonosító. Kinti és benti állatoknál egyaránt hasznos, hiszen egy pillanat alatt képesek elszökni. Fontos, hogy a 7–15 ezer forintba kerülő chip nem GPS, és csak akkor segít visszajuttatni a gazdihoz az elveszett állatot, ha a hozzá kapcsolódó adatok naprakészek. 2030-tól enélkül már nem lehet macskát eladni, 2041-től pedig minden gazdás cicának rendelkeznie kell vele.
Ha macskával indulunk külföldre, a mikrochip mellett érvényes állatútlevélre és veszettség elleni oltásra is szükség van. Azonban mindenképp tájékozódjunk a cél- és a tranzitországok előírásairól is. Több kedvenc utaztatásakor pedig figyeljünk arra, hogy egy másik szabályozás szerint az autóban legfeljebb öt kisállat szállítható.
A tavasszal elfogadott új uniós rendelet szigorítja az állatok védelmét: tilos lesz a közeli rokonok – például szülők és utódok, illetve testvérek – közötti tenyésztés, az egészségkárosító genetikai tulajdonságok tudatos rögzítése, valamint az állatok nem orvosi javaslatra történő csonkítása, mint a farok- vagy a fülvágás. Az Európai Unión kívülről érkező állatokat pedig chippelni és regisztrálni kell.
A macskák oltása itthon továbbra sem kötelező. Az állatorvosok mégis javasolják benti cicáknál a kombinált, kijárósaknál pedig a veszettség és a leukózis elleni vakcinák rendszeres beadatását. Felelős gazdiként ezzel nemcsak a saját, de más állatok egészségét is óvjuk.
A hazai hatályos állatvédelmi törvény alapján a felelős macskatartás nem merül ki a fizikai bántalmazás elkerülésében. Gazdiként biztosítanunk kell a megfelelő táplálékot, ivóvizet és higiéniás körülményeket, szükség esetén az állatorvosi ellátást, valamint a biztonságos mozgásteret.
A magyar Polgári Törvénykönyv szerint felelősséggel tartozhatunk a macskánk által okozott balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, vagy más – akár védett – állatok elleni támadásokért. Sőt, a szomszéd birtokvédelmet is kérhet, ha kedvencünk rendszeresen az ő udvarára piszkít.
Sicc, a nagy mókamester repülőre ül, s Meseországba utazik, ahol találkozik az ország kancsal őrével, a vasorrú bábával, a hétfejű sárkánnyal, a táltos paripával, no meg Árgyélus királyfival, és jókora kalamajka támad, amikor kalandjai végén férjhez adja Hófehérkét.
Kálmán Jenő: Sicc Meseországban
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