"44 évesen bélrákom lett - kiderült, hogy a szalonna okozta az egészet"

Az újságíró, Lucie Morris-Marr 44 éves korában tudta meg, hogy rákos. Néhány nappal korábban egy elváltozást fedeztek fel a vastagbelében és egy biopszia kimutatta, hogy valóban rákos elváltozás. De ennél rosszabb hírt is kapott - egy CT-vizsgálat eredménye szerint a rák már áttétet képzett a máján is.

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„Attól tartok, ez hivatalosan is azt jelenti, hogy negyedik stádiumú vastagbélrákról van szó. De... öm, ne aggódjanak, elég biztos vagyok benne, hogy mindez kezelhető” – mondta Lucie-nak és a férjének a sebész. "Később megtudtam, hogy vannak negyedik stádiumú betegek, akik dacolnak az esélyekkel, és még meg is gyógyulhatnak. De abban a pillanatban azt hittem, hogy talán már nem sokáig élek. Nemsokára karácsony, azt megélem még? Mi lesz a gyerekekkel?" - emlékezett vissza Lucie.

Az első, amit tenni akart, hogy rákeres a Google-ben, mi is okozza a bélrákot, miközben melbourne-i otthonuk felé autóztak, hogy elmondják a 9 és 11 éves gyereküknek a szomorú hírt.

"Úgy tűnt, számos kockázati tényező és ok volt. Egyenként végigmentem rajtuk. Elmúltam 50-en? Nem. Túlsúlyos voltam? Néhány plusz kiló, mint sok anyukának, igen. De elhízott? Nem. Dohányoztam? Soha. Volt-e közeli hozzátartozóm, akinél vastagbélrákot diagnosztizáltak, vagy akinek genetikai kockázata volt? Nem. Rostban szegény és ultra-feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrendet követtem? Egyáltalán nem – a zab, a gyümölcsök, a hüvelyesek és a zöldségek a napi rutinom részét képezték. Elveszve a saját világomban, mélyebbre ástam magam a lehetséges összefüggések után. Legnagyobb rémületemre azt tapasztaltam, hogy számos tanulmány szerint, ha rendszeresen fogyasztunk vörös és feldolgozott húsokat – például szalonnát, virslit vagy szalámit –, akkor kockáztatjuk az egészségünket és az életünket."

"Arra gondoltam, hányszor ettem szalonnát villásreggelire. Hogy amikor zöldséglevest főztem, gyakran megsütöttem pár szelet szalonnát, hogy hozzáadjam. Karácsonykor mindig sonkát sütöttem. Imádtam. A szupermarketben pedig mindig vettem fehér kenyérbe tett grill kolbászt. Lehetséges, hogy ezeknek a feldolgozott húsoknak a fogyasztása az egyébként egészséges étrendemben okozhatta a bélrákomat? Persze sosem tudtam volna biztosan megmondani, de a gondolat, hogy talán én magamnak okoztam a fájdalmat és a szenvedést, nemhogy a családomnak, csak még nehezebbé tette."