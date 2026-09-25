Újabb botrány Hayden Panettiere halála körül. A sztár szülei, Lesley Vogel és Skip Panettiere nem tudtak megegyezni abban, hogy kihez kerüljenek azok a fülbevalók, amelyeket a színésznő a halálakor viselt. A hatóságok ezért egyelőre maguknál tartják az ékszereket.

Hayden Panettiere szülei a színésznő halálakor viselt ékszerein marakodnak

(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Hayden Panettiere halála után újabb nézeteltérés alakult ki a szülők között

halála után újabb nézeteltérés alakult ki a szülők között Lesley Vogel és Skip Panettiere lányuk fülbevalóján civakodnak

lányuk fülbevalóján civakodnak Mindketten igényt tartanak a színésznő halálakor viselt ékszereire és egyelőre nem sikerült megállapodásra jutniuk ez ügyben.

Hayden Panettiere szülei a személyes tárgyakon marakodnak

A 36 éves színésznő augusztus 16-án túladagolás következtében hunyt el Dél-Karolinában. A tragédia után a hatóságok elvégezték a boncolást, amelynek során a színésznő személyes tárgyait hivatalosan is nyilvántartásba vették. Ezek között voltak azok a kisebb, úgynevezett 'stud' típusú fülbevalók is, amelyeket Hayden Panettiere halálakor viselt. A Greenville megyei halottkém jelentése szerint ezeket az ékszereket eltávolították a testéről, majd egy lezárt, lila műanyag zacskóba helyezték, és biztonságos helyen tárolták. A boncolás után pedig a hatóságok felvették a kapcsolatot a színésznő mindkét szülőjével. Ekkor azonban kiderült, hogy komoly nézeteltérés alakult ki közöttük. Mindketten szerették volna megkapni lányuk ékszereit, ám abban már nem tudtak megállapodni, hogy pontosan hová küldjék azokat.

Az egyik szülő Kaliforniába, a másik Észak-Karolinába kérte

A Page Six által megszerzett halottkémi dokumentum szerint az egyik szülő azt kérte, hogy a fülbevalókat Észak-Karolinába, míg a másik azt szerette volna, ha Kaliforniába küldik őket. És mivel nem sikerült közös álláspontra jutniuk, a hatóságok végül nem adták át egyiküknek sem az ékszereket. A jelentés szerint mindkét szülőt tájékoztatták arról, hogy Hayden Panettiere személyes tárgyait addig nem bocsátják rendelkezésükre, amíg nem születik közöttük megállapodás.

Hayden Panettiere testvére, Jansen Panettiere három évvel korábban halt meg

(Fotó: Tammie Arroyo/Northfoto)

Mindkét gyermeküket elvesztették

Lesley Vogel és Skip Panettiere már 2008-ban külön költöztek, de csak évekkel később, 2016-ban véglegesítették válásukat. És bár már jó ideje nincsenek együtt, lányuk, Hayden Panettiere halála különösen súlyos csapás volt mindkettejük számára. Hiszen a színésznő öccse, Jansen Panettiere mindössze három évvel korábban, 2023-ban halt meg. Így rövid időn belül mindkét gyermeküket elvesztették.