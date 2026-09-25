Hayden Panettiere szülei a színésznő halálakor viselt ékszerein marakodnak.

Újabb botrány Hayden Panettiere halála körül. A sztár szülei, Lesley Vogel és Skip Panettiere nem tudtak megegyezni abban, hogy kihez kerüljenek azok a fülbevalók, amelyeket a színésznő a halálakor viselt. A hatóságok ezért egyelőre maguknál tartják az ékszereket.
A 36 éves színésznő augusztus 16-án túladagolás következtében hunyt el Dél-Karolinában. A tragédia után a hatóságok elvégezték a boncolást, amelynek során a színésznő személyes tárgyait hivatalosan is nyilvántartásba vették. Ezek között voltak azok a kisebb, úgynevezett 'stud' típusú fülbevalók is, amelyeket Hayden Panettiere halálakor viselt. A Greenville megyei halottkém jelentése szerint ezeket az ékszereket eltávolították a testéről, majd egy lezárt, lila műanyag zacskóba helyezték, és biztonságos helyen tárolták. A boncolás után pedig a hatóságok felvették a kapcsolatot a színésznő mindkét szülőjével. Ekkor azonban kiderült, hogy komoly nézeteltérés alakult ki közöttük. Mindketten szerették volna megkapni lányuk ékszereit, ám abban már nem tudtak megállapodni, hogy pontosan hová küldjék azokat.
A Page Six által megszerzett halottkémi dokumentum szerint az egyik szülő azt kérte, hogy a fülbevalókat Észak-Karolinába, míg a másik azt szerette volna, ha Kaliforniába küldik őket. És mivel nem sikerült közös álláspontra jutniuk, a hatóságok végül nem adták át egyiküknek sem az ékszereket. A jelentés szerint mindkét szülőt tájékoztatták arról, hogy Hayden Panettiere személyes tárgyait addig nem bocsátják rendelkezésükre, amíg nem születik közöttük megállapodás.
Lesley Vogel és Skip Panettiere már 2008-ban külön költöztek, de csak évekkel később, 2016-ban véglegesítették válásukat. És bár már jó ideje nincsenek együtt, lányuk, Hayden Panettiere halála különösen súlyos csapás volt mindkettejük számára. Hiszen a színésznő öccse, Jansen Panettiere mindössze három évvel korábban, 2023-ban halt meg. Így rövid időn belül mindkét gyermeküket elvesztették.
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