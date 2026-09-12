Hogy mi?! Macskaborral koccinthatsz a kedvenceddel!

A macskabor elsősorban a gazdik kedvéért kapott ilyen kreatív köntöst: apró palack, elegáns címke, játékos nevek. A gyártók azt szerették volna, hogy a kedvencünk is bátran koccinthasson velünk, ám ez a finomság csak megjelenésében hasonlít az eredetire.
Az ital fehér változatában sárgarépa, a vörösben pedig általában a cékla adja az esztétikai élményt, de az összetevők változhatnak. A nagyobb hazai állateledel- és állatfelszerelés üzletekben, valamint webshopokban szerezhetjük be.
Sok ilyen termék főszereplője a macskamenta, amely a szőrmókok 60-70 százalékánál euforikus érzést okoz a benne lévő nepetalakton nevű vegyület miatt, ám nem okoz függőséget, és csupán 5–15 percig tart.
Fontos tisztában lennünk vele, hogy a „természetes” felirat még nem garancia arra, hogy minden macska számára ideális. Érdemes olyat választani, amelynél egyértelműen fel van tüntetve minden összetevő.
Bár kifejezetten macskáknak készítik, ám ettől még nem feltétlenül tápláló és egészséges. Tartalmazhat tartósítószereket vagy növényi kivonatokat is. Érdemes a polcon hagyni az illóolajokat tartalmazó készítményeket.
Ha kipróbálnánk a kedvencünkkel, első alkalommal kis mennyiséggel kezdjünk. Figyeljük, hogyan reagál rá a cica, és mindig tartsuk be a címkén szereplő adagolási javaslatot. Ha nem ízlik neki, ne erőltessük!
Bármilyen aranyos is a kis borosüveg, a cicáknak a friss ivóvíz a legfontosabb folyadékforrás. A macskabor legfeljebb alkalmi különlegesség, nem fogyaszthatja mindennap, és nem szabad víz helyett tálalni neki.
Legnagyobb előnye, hogy szórakoztató élmény a gazdinak és a cicának egyaránt. Tegyünk ki neki egy kis tálkát, mellé pedig töltsünk magunknak is egy pohár bort, és máris megvan a közös esti program.
Fontos külön kiemelni, hogy emberi fogyasztásra készült bort soha ne adjunk a macskának, hiszen az alkohol számukra mérgező. Hányást, koordinációs zavarokat, levertséget, légzési problémákat, és súlyos esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat - figyelmeztet a Fanny magazin.
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