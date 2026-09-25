Alighogy visszatért, máris meglepetés érte Böde-Bíró Blankát a válogatottnál

Másfél év után ismét a magyar női kézilabda-válogatottal készül Böde-Bíró Blanka. A Ferencváros 32 éves kapusának ezúttal egészen más a válogatott edzőtábor, mint korábban: már édesanyaként érkezett, ráadásul egyéves kisfia, Dávid is vele tartott. A Böde Dániellel közös gyermek édesanyja születésnapját is emlékezetessé tette.
Böde-Bíró Blanka legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a magyar válogatottban, majd várandóssága miatt egy időre háttérbe szorult életében a kézilabda. Tavaly júliusban megszületett Böde Dániellel közös kisfia, Böde Dávid, a kapus pedig később fokozatosan visszatért a sporthoz. Decemberben újra edzésbe állt, januárban a Ferencvárosban, most pedig a magyar válogatottban is újra szerepet kapott.
A kapus az M4 Sportnak elmondta, fontos volt számára, hogy legalább a magyarországi edzőtáborok idején együtt lehessen a gyermekével, ezért a kisfiú is a válogatottal tartott. Ebben a Magyar Kézilabda-szövetség is partnernek bizonyult. A kis Dávid ráadásul máris gondoskodott egy felejthetetlen válogatottbeli pillanatról. A szeptember 22-én születésnapját ünneplő Böde-Bíró Blankát a társai meglepték, kisfia pedig tortával a kezében köszöntötte fel édesanyját.
A kapus a Fradi.hu-nak nevetve mesélte, hogy ebéd közben már gyanússá vált számára csapattársai viselkedése. Nem sokkal később aztán megjelent a kisfia a tortával, így a válogatotthoz való visszatérés mellett a 32. születésnapja is igazán különlegesre sikerült.
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