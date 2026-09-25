JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Alighogy visszatért, máris meglepetés érte Böde-Bíró Blankát a válogatottnál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors böde - bíró blanka
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 08:30
böde dánielmagyar válogatott
Másfél év után visszatért a válogatotthoz a Fradi kapusa. Böde-Bíró Blanka kisfia is vele tartott, sőt különleges meglepetéssel készült neki.
Bors
A szerző cikkei

Másfél év után ismét a magyar női kézilabda-válogatottal készül Böde-Bíró Blanka. A Ferencváros 32 éves kapusának ezúttal egészen más a válogatott edzőtábor, mint korábban: már édesanyaként érkezett, ráadásul egyéves kisfia, Dávid is vele tartott. A Böde Dániellel közös gyermek édesanyja születésnapját is emlékezetessé tette.

Böde-Bíró Blanka ismét a magyar válogatottal edz, ahová a gyermeke is elkísérte
Böde-Bíró Blanka ismét a magyar válogatottal edz, ahová a gyermeke is elkísérte / Fotó: Fradi.hu

Böde-Bíró Blanka kisfia hatalmas meglepetést okozott

Böde-Bíró Blanka legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon szerepelt a magyar válogatottban, majd várandóssága miatt egy időre háttérbe szorult életében a kézilabda. Tavaly júliusban megszületett Böde Dániellel közös kisfia, Böde Dávid, a kapus pedig később fokozatosan visszatért a sporthoz. Decemberben újra edzésbe állt, januárban a Ferencvárosban, most pedig a magyar válogatottban is újra szerepet kapott. 

A kapus az M4 Sportnak elmondta, fontos volt számára, hogy legalább a magyarországi edzőtáborok idején együtt lehessen a gyermekével, ezért a kisfiú is a válogatottal tartott. Ebben a Magyar Kézilabda-szövetség is partnernek bizonyult. A kis Dávid ráadásul máris gondoskodott egy felejthetetlen válogatottbeli pillanatról. A szeptember 22-én születésnapját ünneplő Böde-Bíró Blankát a társai meglepték, kisfia pedig tortával a kezében köszöntötte fel édesanyját.

A kapus a Fradi.hu-nak nevetve mesélte, hogy ebéd közben már gyanússá vált számára csapattársai viselkedése. Nem sokkal később aztán megjelent a kisfia a tortával, így a válogatotthoz való visszatérés mellett a 32. születésnapja is igazán különlegesre sikerült.

@borsonline_aktualis

Böde Dániel örömhírről számolt be, megszületett a kisbabájuk Böde Dániel nemrégiben a Borsnak elárulta, hogy július 18-ra várják kézilabdázó párjával, Bíró Blankával az első közös babájukat, aki egészségesen megszületett. Az Instagram bejegyzésükből kiderül; aznap délután Budapesten jött világra a kisfiuk; Böde Dávid István. #bors #bödedani #gyerek #szülés #bödeblanka #böde #kisfiú #dávid

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu