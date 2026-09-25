Agydaganatot találtak a tehetségkutató sztárjánál, alig egy héttel a győzelme után

Ava Mannings 21 éves volt, amikor 2024-ben elindult a The Voice UK tizenharmadik évadában. Már a meghallgatásán lenyűgözte a zsűrit: will.i.am, LeAnn Rimes, Sir Tom Jones, valamint Tom Fletcher és Danny Jones is megfordult érte – írja a Daily Star.

The Voice UK star diagnosed with brain tumour days after winning ITV showhttps://t.co/X1VbC5rMpK pic.twitter.com/bRhesa4BIw — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 23, 2026

Agydaganatot diagnosztizáltak Ava Manningsnél, a The Voice UK győztesénél

Az énekesnő végül a McFly két sztárját választotta mentorának, majd megnyerte a műsort. Győzelmével 50 ezer fontot kapott, és megjelentette The Long Winding Road című dalát.

Az öröm azonban rövid ideig tartott. Mannings most elárulta, hogy 2024 októberében, körülbelül egy héttel azután, hogy nyilvánosságra került a győzelme, agydaganatot diagnosztizáltak nála. Az énekesnő szeptember 22-én, csaknem két év kihagyás után tért vissza az Instagramra. Bejegyzéséhez egy, a műtéti hegét is megmutató fényképet csatolt, és arról írt, hogy nehéz szavakba öntenie mindazt, ami vele történt.

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