Egy család teljesen ledöbbent, miután egy "átlátszó" UFO erős fényekkel világított be a hálószobájuk ablakán az oregoni otthonukban, mielőtt nyomtalanul eltűnt volna. A Nemzeti UFO Jelentőközpont (NUFORC) oldalán közzétett szemtanúi beszámoló a rejtélyes objektumot "ezüstszínűnek, torz, átlátszó felületűnek írja le, mindemellett két igazán nagy fénye is volt.
A jelentés szerint az incidens este kezdődött egy wilsonville-i házban. Az S.-ként megjelölt szemtanú azt állította, hogy a hátsó teraszon ült, mielőtt a találkozás megtörtént.
Észrevettem, hogy valami olyasmi hullik az égből, amit még soha nem láttam. Majdnem olyan volt, mintha egy madarat lelőttek volna a levegőben, és az lezuhant volna. A tárgy egy szempillantás alatt téglalap alakúból egy nagy golyóvá, majd egy kis golyóvá változott
- idézte fel a szemtanú a jelentésben, aki párjának és lányának azt mondta: "Valami hullik az égből!"
A jelentés szerint a S. 12 éves lánya este 9:14-kor szaladt ki a hálószobájából, miközben erős fények villantak fel. Amikor a szülők berohantak a szobába, egy óriási tárgyat láttak lebegni az ablakon kívül, ami befelé világított - írja a Daily Mail.
Szerencsére a 12 éves lányomnak sikerült lefényképeznie, miközben történt.
S. arról számolt be, hogy a megfigyelés után hányingere, valamint egyensúlyproblémái voltak, míg a lánya időszakos fejfájást tapasztalt az éjszaka folyamán. Másnapra mindketten jobban lettek.
Az eset 2026. augusztus 25-én történt, S. még aznap jelentette az NUFORC-nak. Azt mondta Keith Bickfordnak, a központ nyomozójának, hogy a tárgy téglalap alakú volt, és úgy esett le az éjszakai égboltról, mintha a semmiből lőtték volna ki. Végül az objektum gyorsan átalakult egy óriási gömbbé, amely mögött egy különös áramlás volt.
Egy áramlás követte, ami füstnek tűnt. De nem füst volt
- magyarázta a szemtanú.
A család a szobából látta, amint a bizarr objektum lebeg és egyenesen otthonuk felé néz.
Majdnem egy percig ott lebegett, majd eltűnt. A lányom nézte, mielőtt odahívott minket, és azt mondta, hogy úgy nézett ki, mintha átlátszó és ezüst lenne.
A tárgyat három repülőgépnyi szélességűnek írták le, látszólag felfelé billent orral.
Bickford a jelentésben ezt írta: "Felvettem a kapcsolatot két gazdával, akiknek földjük volt a környéken, és mindketten éjjel-nappal drónokat használtak a növények gondozására, de egyik drón sem érte el a jelentésben szereplő méretet." A nyomozó a hatóságokat is felkereste, akik szerint aznap este semmi nem repült arrafelé, ami megfelelne ennek a leírásnak, és a FlightRadar24 adatai sem mutattak repülőgépet a környéken.
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