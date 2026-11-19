Egy család teljesen ledöbbent, miután egy "átlátszó" UFO erős fényekkel világított be a hálószobájuk ablakán az oregoni otthonukban, mielőtt nyomtalanul eltűnt volna. A Nemzeti UFO Jelentőközpont (NUFORC) oldalán közzétett szemtanúi beszámoló a rejtélyes objektumot "ezüstszínűnek, torz, átlátszó felületűnek írja le, mindemellett két igazán nagy fénye is volt.

Meglehetősen bizarr találkozása volt egy családnak egy UFO-val. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Már-már az ajtajukon kopogtatott egy UFO

A jelentés szerint az incidens este kezdődött egy wilsonville-i házban. Az S.-ként megjelölt szemtanú azt állította, hogy a hátsó teraszon ült, mielőtt a találkozás megtörtént.

Észrevettem, hogy valami olyasmi hullik az égből, amit még soha nem láttam. Majdnem olyan volt, mintha egy madarat lelőttek volna a levegőben, és az lezuhant volna. A tárgy egy szempillantás alatt téglalap alakúból egy nagy golyóvá, majd egy kis golyóvá változott

- idézte fel a szemtanú a jelentésben, aki párjának és lányának azt mondta: "Valami hullik az égből!"

A jelentés szerint a S. 12 éves lánya este 9:14-kor szaladt ki a hálószobájából, miközben erős fények villantak fel. Amikor a szülők berohantak a szobába, egy óriási tárgyat láttak lebegni az ablakon kívül, ami befelé világított - írja a Daily Mail.

Szerencsére a 12 éves lányomnak sikerült lefényképeznie, miközben történt.

Giant 'see-through' UFO caught on camera over Oregon home before witnesses suffer mysterious symptoms https://t.co/kVxubPaPkf https://t.co/sRTp3YtXGw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 12, 2026

S. arról számolt be, hogy a megfigyelés után hányingere, valamint egyensúlyproblémái voltak, míg a lánya időszakos fejfájást tapasztalt az éjszaka folyamán. Másnapra mindketten jobban lettek.

Az eset 2026. augusztus 25-én történt, S. még aznap jelentette az NUFORC-nak. Azt mondta Keith Bickfordnak, a központ nyomozójának, hogy a tárgy téglalap alakú volt, és úgy esett le az éjszakai égboltról, mintha a semmiből lőtték volna ki. Végül az objektum gyorsan átalakult egy óriási gömbbé, amely mögött egy különös áramlás volt.

Egy áramlás követte, ami füstnek tűnt. De nem füst volt

- magyarázta a szemtanú.

A család a szobából látta, amint a bizarr objektum lebeg és egyenesen otthonuk felé néz.

Majdnem egy percig ott lebegett, majd eltűnt. A lányom nézte, mielőtt odahívott minket, és azt mondta, hogy úgy nézett ki, mintha átlátszó és ezüst lenne.

A tárgyat három repülőgépnyi szélességűnek írták le, látszólag felfelé billent orral.