November 19-én, 18 órakor debütált Herceg Dávid legújabb dala, a Cicababa. Az előadó ezúttal egy igazán lendületes, fiatalos hangulatú szerzeménnyel jelentkezett, amelyben Burai Krisztián és Belano is közreműködik.

Herceg Dávid és elesége két gyermeket nevelnek együtt (Fotó: hot! magazin archív)

Herceg Dávid új dallal jelentkezett

Dávid a Borsnak mesélt arról, hogyan született meg a dal, és arról is, miért döntött úgy, hogy ismét a korábban már jól bevált zenei világához nyúl vissza.

„Ez egy igazi partidal, annak ellenére, hogy már beköszöntött a hideg. Burai Krisztián és Belano működik közre benne. Most az a tervem, hogy egy kicsit vagányabb dalokat adjak ki. Nemrég ugyanis népiesebb és autentikusabb hangvételű számokkal jelentkeztem, most viszont valamennyire visszatérek a gyökerekhez. Korábban ezekkel a dalokkal arattam nagy sikert” – árulta el az előadó.

A Cicababa nem egy személyes szerelmi történetből született, hiszen Dávid boldog házasságban él, és gyermekei is vannak. A dalszerzés során ezért inkább különböző élethelyzetekbe képzeli magát.

Hála Istennek, normális házasságban élünk, gyerekeink vannak, úgyhogy úgy tudok dalokat írni, hogy beleképzelem magam egy-egy szituációba. Így kezdünk el olyan témákról írni, amelyek általában az embereket is érintik. Ez igazából egy igazi vibe-dal: viszi magával az embert a hangulat, a flow – hogy ilyen nagyon fiatalos szlenggel fogalmazzak

– mondta a szerzeményről.

Az alkotás folyamata nem mindig egyforma: van, amikor könnyen jön az ihlet, máskor egy külföldi dal adja meg a kezdőlökést. Dávid azt is elárulta, hogyan vonja be a közreműködőket a munkába.

„Van, amikor nagyon nehéz alkotni, máskor viszont találok egy külföldi dalt, ami inspirál. Ilyenkor keresünk hozzá hasonló alapot, és elkezdem megírni a szöveget. Ha eszembe jut valaki, akit el tudok képzelni a dalban, elküldöm neki, és kíváncsian várom, mit szól hozzá. Általában mindenkinek tetszik, aztán ők is írnak hozzá szöveget. Ezután elmegyünk a stúdióba, felvesszük, a producer pedig meghangszereli a dalt” – mesélte a munkafolyamatról.

Herceg Dávid boldog és kiegyensúlyozott házasságban él (Fotó: hot! magazin archív)

Herceg Dávid nem szereti a trágárkodást a dalokban

Bár a közreműködők zenei világában időnként a szókimondóbb szövegek is megjelennek, Dávidnak fontos, hogy a saját dalaiban ne ez legyen a meghatározó. Ő inkább a romantikusabb hangvételt érzi magához közel, és azt szeretné, ha a zenéje az értékrendjét is tükrözné.