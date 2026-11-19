A Megaházban kialakult vita újabb részleteibe nyerhettünk betekintést. Herceg Erika láthatóan nehezen viselte, hogy a többiek nem értenek egyet vele, még Tóth Gabit is szóba hozta. A Megasztár mesterei ezt egy ponton tovább nem tűrték tovább, felálltak és otthagyták Erikát a forgatás közben. Herceg Erika könnyekben kitörve árulta el, miért fáj neki a kialakult helyzet, miszerint lehet, hogy versenyző nélkül kell beülni a Megasztár élő adásába.

Megasztár 2026: Herceg Erika nehéz pillanatokat élt át a forgatás alatt (Fotó: MW)

Idáig fajult a Megasztár legnagyobb balhéja

Először azt a részletet láthattuk a kisvideóban, amikor Erika szóba hozza egykori zsűritársát: „Ha itt lenne a Tóth Gabi, az megmondaná nektek. Neki legalább van füle” – vágta oda a mestertársainak. T. Danny erre azzal próbált érvelni, hogy a többieknek is megvan a saját véleményük, és Erika ezt nem változtathatja meg. A konfliktus azonban nem csillapodott, a mesternő ugyanis egyre inkább úgy érezte, hogy nem kapnak valódi esélyt az általa támogatott versenyzők, aminek hangot is adott.

A Megasztár idei zsűritagjai: T. Danny, Herceg Erika, Dallos Bogi, Marics Peti (Fotó: TV2)

Herceg Erika versenyző nélkül maradhat az élő show-ra

A jelenetből az is kiderült, hogy Herceg Erika akár úgy ülhet be a Megasztár élő adásába, hogy már nem lesz versenyzője, amit Ördög Nóra jelentett ki a kamerák előtt. A mesternő ezt láthatóan nehezen viselte, ám nem saját magát sajnálta:

Engem nem érdekel, hogy ha bemegyek versenyző nélkül az élő adásba. Én csak őket sajnálom, hogy nincs nekik adva esély

– mondta Erika, majd pontosította, mire gondol: „Esély velem dolgozni. Csak két napot tudtam velük dolgozni.” A vita végül T. Danny részéről is éles fordulatot vett. A rapper egy ponton elveszítette a türelmét, és kemény szavakkal szólt rá Erikára: „Most fogd be, mert tényleg kisétálok, így tönkretenni valamit. Ritka érzéked van hozzá” – fakadt ki, majd Marics Petivel együtt elhagyták a helyszínt.