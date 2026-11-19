Megtudhatod, milyen pénzügyi tulajdonságokat társít hozzád az indiai védikus asztrológia.

Fény derül arra, melyek lehetnek az anyagi erősségeid

Az indiai védikus horoszkóp üzen a sikerhez és a gyarapodáshoz való viszonyodról.

Az indiai védikus asztrológia, más néven dzsjótis, több ezer éves hagyományra épülő rendszer, amely a születésed pontos időpontja és helye alapján vizsgálja az életed különböző területeit. Az indiai horoszkóp segítségével születési képletedből nem csupán a pénzhez való viszonyodra, hanem a lehetőségeidre, a gyarapodásra, a karrieredre és az anyagi kihívásaidra is következtethetsz.

Míg a nyugati horoszkóp inkább a személyiségjegyekre fókuszál, az indiai horoszkóp megmutatja a karmát, vagyis azt az előre megírt sorsfeladatot.

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Az indiai horoszkóp szerint a pénzügyi sorsod a csillagokban is meg van írva

A hindu, azaz az indiai védikus asztrológia 12 állatövi jegyet különböztet meg, amelyeket a szanszkrit nevükön rasiknak neveznek. Fontos tudnod, hogy a indiai védikus horoszkóp a sziderikus zodiákust alkalmazza, amely figyelembe veszi a csillagképek eltolódását is. Emiatt a jegyek dátumai nagyjából 23–24 nappal eltolódhatnak. Ezeket a dátumokat érdemes most alapul venned, nem pedig a hagyományos nyugati csillagjegyek időszakait!

Az ősi indiai kultúrában a védikus asztrológiát a tudás szemének tartják, amellyel átláthatóvá válik a múlt, a jelen és a jövő összefüggése

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Kos (Mésa), április 14. – május 14.

Bátor és kezdeményező természetednek köszönhetően szívesen teremtesz magadnak új pénzügyi lehetőségeket, és nem félsz kockáztatni a siker érdekében. Arra azonban figyelj, hogy a hirtelen döntések és az impulzív költekezés ne veszélyeztessék az anyagi biztonságodat.

Bika (Vrishabha), május 15. – június 14.

Számodra az anyagi biztonság és a kiszámíthatóság különösen fontos, ezért általában megfontoltan bánsz a pénzzel, és hosszú távra tervezel. A védikus asztrológia szerint jó érzéked lehet az értékteremtéshez, de vigyázz, nehogy a kényelem és a luxus iránti vágyad túlzott kiadásokba sodorjon.

Ikrek (Mithuna), június 15. – július 15.

Kiváló kommunikációs készséged és alkalmazkodóképességed többféle bevételi forrást is megnyithat előtted, különösen, ha üzleti vagy szellemi munkát végzel. Anyagi helyzeted akkor válhat igazán stabillá, ha nem aprózod szét az energiáidat, és megtanulsz következetesen félretenni.