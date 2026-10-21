A NASA Nap körül keringő szondája nemrégiben egy rejtélyes, elsuhanó objektumot örökített meg. A Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) által október 3-án készített képen látható, amint a Nap koronaszalagokat - a külső légköréből kiinduló fényes, hosszúkás, csúcsszerű képződményeket - bocsát ki, de nem ez volt az igazán érdekes. A kép jobb oldalán ugyanis egy fehér, henger alakú objektum is feltűnik, amelyet egy UFO-kutató anyahajóként azonosított.

UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja. (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / shutterstock

UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja

Scott C. Waring azt állította, hogy az idegen űrhajó körülbelül 4 kilométer átmérőjű és 0,8 kilométer széles volt. "Egy ekkora hajó pillanatok alatt több tízezer utast is el tudna szállítani az univerzumon keresztül" - osztotta meg Waring az UFO Sightings Daily weboldalán.

A hajó emellett egy vonósugárral magával húz három különböző kisebb gömb alakú űrhajót, ami a negatív formátumú nézetbe állítás után is látható a fotón.

A NASA máig fenntartja álláspontját, miszerint nincs bizonyíték az UFO-kra vagy földönkívüli életre. Az űrügynökség nem ismerte el a képen látható objektum létezését, Waring pedig már meg sem lepődött: elmondása szerint ez valami, amiről a NASA soha nem fog beszélni.

Valami, ami 100 százalékos bizonyíték arra, hogy idegenek naponta áthaladnak a saját Naprendszerünkön, miközben a nyilvánosságot sötétben tartják az ilyen dolgok létezéséről.

Waring azt állította, hogy az anyahajó közel fénysebességgel haladt.

Giant 'UFO mothership' spotted shooting across Earth's sun at 'near light speed', claims UFOlogist https://t.co/qFeC6dQnxi #MUFON https://t.co/EsZJ5Nvjvd — Bill Black (@RiggoBlack) October 15, 2026

Ismét feltűnt a hírhedt 3I/ATLAS neve

Az UFO-kutató az objektum méretét a 3I/ATLAS, a 2025-ben a világot lenyűgöző titokzatos csillagközi látogató méretéhez hasonlította. Úgy vélik, hogy az objektum akár 5,6 kilométer hosszú is lehet, de Avi Loeb, a Harvard professzora, aki alaposan nyomon követte, azt mondta, hogy lehet 9 kilométer vagy nagyobb is.

Az objektumot először 2025 júliusában azonosította az ATLAS teleszkóphálózat, amely a Földbe ütköző objektumokat keresi. Loeb a 3I/ATLAS csillagközi objektumot valószínűleg természetes üstökösnek tartja, bár számos szokatlan tulajdonsága miatt nyitva tartotta a mesterséges vagy technológiai eredet lehetőségét.