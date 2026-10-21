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UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 19:00
NapNASA
Elképesztő képet osztott meg a NASA a Napról, de sokaknak nem maga a jelenség, hanem inkább egy szokatlan objektum ragadta meg a figyelmét. Egy UFO-kutató is megszólalt a fotó kapcsán, aki szerint egy anyahajóról van szó.

A NASA Nap körül keringő szondája nemrégiben egy rejtélyes, elsuhanó objektumot örökített meg. A Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) által október 3-án készített képen látható, amint a Nap koronaszalagokat - a külső légköréből kiinduló fényes, hosszúkás, csúcsszerű képződményeket - bocsát ki, de nem ez volt az igazán érdekes. A kép jobb oldalán ugyanis egy fehér, henger alakú objektum is feltűnik, amelyet egy UFO-kutató anyahajóként azonosított.

UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja
UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja. (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa /   shutterstock

UFO-anyahajót kaphatott lencsevégre a NASA műholdja

Scott C. Waring azt állította, hogy az idegen űrhajó körülbelül 4 kilométer átmérőjű és 0,8 kilométer széles volt. "Egy ekkora hajó pillanatok alatt több tízezer utast is el tudna szállítani az univerzumon keresztül" - osztotta meg Waring az UFO Sightings Daily weboldalán.

A hajó emellett egy vonósugárral magával húz három különböző kisebb gömb alakú űrhajót, ami a negatív formátumú nézetbe állítás után is látható a fotón.

A NASA máig fenntartja álláspontját, miszerint nincs bizonyíték az UFO-kra vagy földönkívüli életre. Az űrügynökség nem ismerte el a képen látható objektum létezését, Waring pedig már meg sem lepődött: elmondása szerint ez valami, amiről a NASA soha nem fog beszélni.

Valami, ami 100 százalékos bizonyíték arra, hogy idegenek naponta áthaladnak a saját Naprendszerünkön, miközben a nyilvánosságot sötétben tartják az ilyen dolgok létezéséről.

Waring azt állította, hogy az anyahajó közel fénysebességgel haladt.

Ismét feltűnt a hírhedt 3I/ATLAS neve

Az UFO-kutató az objektum méretét a 3I/ATLAS, a 2025-ben a világot lenyűgöző titokzatos csillagközi látogató méretéhez hasonlította. Úgy vélik, hogy az objektum akár 5,6 kilométer hosszú is lehet, de Avi Loeb, a Harvard professzora, aki alaposan nyomon követte, azt mondta, hogy lehet 9 kilométer vagy nagyobb is.

Az objektumot először 2025 júliusában azonosította az ATLAS teleszkóphálózat, amely a Földbe ütköző objektumokat keresi. Loeb a 3I/ATLAS csillagközi objektumot valószínűleg természetes üstökösnek tartja, bár számos szokatlan tulajdonsága miatt nyitva tartotta a mesterséges vagy technológiai eredet lehetőségét.

A 3I/ATLAS-hoz hasonló nagyobb csillagközi objektumok sokkal ritkábbak. Az első ismert kozmikus látogatót, az 'Oumuamua objektumot 2017. október 19-én észlelték, amikor áthaladt a belső Naprendszeren. Két évvel később, 2019. augusztus 30-án a Borisov üstökös lett a második megerősített csillagközi objektum, amely egy hiperbolikus pályán haladt, ami egy másik csillagrendszerből érkező látogatóként jelölte meg.

A továbbfejlesztett megfigyeléseknek, beleértve a következő generációs teleszkópokat, köszönhetően a tudósok jobban felmérhetik majd a csillagközi látogatók tulajdonságait, eredetét és pályáit - írta a Daily Mail.

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