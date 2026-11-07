Vajon ki nyeri a Sztárban Sztárt? Erre tippel Komonyi Zsuzsi

Vasárnap este véget ér a TV2 sikerműsora, a Sztárban Sztár. Az elmúlt hetekben elképesztő átalakulásokkal és felejthetetlen produkciókkal kápráztatták el a versenyzők a nézőket és a zsűrit egyaránt, a végén azonban csak egy maradhat, aki átveheti a győztesnek kijáró trófeát. A fináléra visszatérnek a korábban kiesett énekesek is egy közös produkcióval, köztük Komonyi Zsuzsi, aki szerint lehetetlen előre megtippelni, ki nyeri az idei évadot.

Sztárban Sztár: Komonyi Zsuzsi szerint nehéz bármit megjósolni / Fotó: Hot! magazin/ TV2

Sztárban Sztár: Komonyi Zsuzsi szerint nehéz bármit megjósolni

Az énekesnő az Origónak elmondta, a nézők szimpátiája mellett az is sokat számít, milyen dalt kapnak a versenyzők, és mennyire tudnak azonosulni vele a tévénézők. Végső soron pedig a nézők döntenek, így nehéz bármit is előre megjósolni.

Annyira tehetségesek, természetesen mind a tizenkét versenyző az volt, de mindig ki kellett valakinek esnie, és itt is csak egy nyerhet. Nem tudnék választani közöttük, mert az utóbbi hetekben nagyon összenőttünk, és mindenki annyira kedves. Nagyon kedvelem őket, ezért nem is szeretnék külön kiemelni senkit

- jelentette ki Komonyi Zsuzsi, aki számára ugyan hamar véget ért a műsor, mégsem fordított hátat neki, és egyformán drukkolt mindenkinek.

Én mindegyiküknek szurkolok, és ezt már akkor is megtettem, amikor kiestem. Üzentem is nekik, sőt minden adásban az összes bent lévő énekesre szavaztam. Nemcsak versenyzőként, hanem szurkolóként is jelen voltam a Sztárban Sztár életében. Győzzön az, akit a közönség a legjobban szeretne!

- mondta el az énekesnő.

Nem volt könnyű helyzetben az elődöntőben Ádám Szofi, aki betegen állt színpadra, ám nem hagyta, hogy ez elvegye a kedvét, és mindent megtett azért, hogy a lehető legjobb formáját hozza.

A betegség egyik produkciómnál sem könnyítette meg a dolgomat. Ilyenkor gyógyteákat iszom, és Doritricint veszek be, amennyit csak lehet. De a fejem nem is a betegségen járt a legutóbbi vasárnapon. Eddig mindig izgultam, most viszont úgy voltam vele: tesó, lesz, ahogy lesz, élvezd ki, és minden rendben lesz! Úgyhogy erre a betegségre most konkrétan sz*rtam rá!

– árulta el lapunknak Szofi, akinek az egyik produkcióját maximális 40 ponttal jutalmazta a zsűri.