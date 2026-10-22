Akár már jövő hónapban is valóra válhat Baba Vanga egyik jóslata - a magyar tudósok sem maradtak ki jövendöléseiből

A hírhedt misztikus, Baba Vanga ismét pánikot váltott ki, miután napvilágot láttak az állítólag már jövő hónapban valóra váló jóslatai. A jósnőt már nem kell senkinek sem bemutatni: a balkán Nostradamusaként emlegetett vak bolgár jövőlátónak halála után évtizedekkel is hűséges követőtábora maradt.

Még több mint 3000 évig figyelhetjük Baba Vanga jóslatait. Fotó: Forrás: YouTube

Bár látomásainak többsége dokumentálatlan néphagyomány maradt, egy a misztikusnak tulajdonított vészjósló jövendölés közvetlenül jövő hónapra mutat. Az interneten futótűzként terjedő beszámolók szerint Baba Vanga azt állította, hogy 2026 novemberében az emberiség először lép kapcsolatba földönkívüli élettel, amikor egy hatalmas űrhajó lép be a Föld légkörébe.

Az apokaliptikus látomás szerint az emberiség hirtelen szemtől szemben találja magát egy idegen civilizációval, amely a jövő hónapban az égen áttörő, hatalmas anyahajóval érkezik meg.

A hiteles szavait rögzítő történelmi feljegyzések azonban némileg árnyaltabb képet festenek. Miközben az internetes állítások konkrétan 2026 végére utalnak, az unokahúga, Krasimira Stoyanova által dokumentált legközelebbi feljegyzett megjegyzés szerint a misztikus úgy vélte, hogy a Vamfim nevű bolygóról származó, nem emberi lények már most is láthatatlanul lakják a Földet.

200 év múlva az ember kapcsolatba lép más világokból származó, értelemmel bíró testvéreivel

- állította Baba Vanga unokahúga feljegyzései szerint.

A beszámoló szerint ezeket a lényeket áttetsző, pikkelyszerűen csillogó köntösben írta le, és azt állította, hogy titokban egy nagy eseményt készítenek elő a civilizáció számára.

Még több mint 3000 évig figyelhetjük Baba Vanga jóslatait - a magyar tudósok érdemét is előre látta a jósnő

Az idegenek jövő havi érkezése csupán a nyitófejezete a jósnőnek tulajdonított globális próféciák bizarr, szerteágazó idővonalának, amely az 5079-es évben, a világvégével csúcsosodik ki.

Az állítólagos apokaliptikus menetrend szerint magyarországi kutatók a mélyűrből érkező hivatalos jeleket fognak fogni 2125-ben, előkészítve az utat a nem emberi létformák számára, amelyek 2130-ra megtanítják az emberiséget a víz alatti túlélésre. Ez a víz alatti elmozdulás állítólag egy felfedezéshez vezet 2221-ben, mielőtt az emberek 2288-ban sikeresen úttörőkké válnának az időutazásban.