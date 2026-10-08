JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyetlen kép alapján törte fel az MI a napóleoni titkosírást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 08:30
napóleonüzenet
Több mint kétszáz év után megfejtették azt a titkosított katonai levelet, amelyet Napóleon utasítására küldtek egyik tábornokának. A kódolt üzenetből kiderült, miként készült Franciaország és szövetségesei az Ausztria elleni háborúra 1809-ben.
Bors
A szerző cikkei

A levelet Eugène de Beauharnais, Napóleon mostohafia és az Itáliai Királyság alkirálya küldte Auguste de Marmont tábornoknak. Az irat első sora franciául íródott, az utána következő 24 sor azonban kétjegyű számokból, betűkből és külön erre a célra alkotott jelekből állt. A megfejtéshez szükséges eredeti kulcs elveszett, ezért a levél teljes szövege 217 éven keresztül ismeretlen maradt. Carter Church, a SentinelOne kiberbiztonsági vállalat mérnöke mesterséges intelligencia, egy korábban elkészített részleges kódtáblázat és saját elemzőprogramja segítségével rekonstruálta az üzenetet. Beszámolója szerint a munka mintegy hat órát vett igénybe.

napóleon
Kiderült, mit rejtett a Napóleon parancsára írt kódolt levél.
Fotó: Universal History Archive/Universal Images Group

Mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon 217 éves titkos üzenetét

A rendszernek először fel kellett ismernie és sorokba rendeznie a dokumentum kézzel rajzolt jeleit, majd azonosítania kellett az eltérően leírt, de valójában azonos szimbólumokat. Csak ezután kezdődhetett meg a titkosírás feltörése és a szöveg lefordítása.

A megfejtett levél részletesen felsorolja a francia és szövetséges hadseregek elhelyezkedését. Szó esik a München és Passau térségében állomásozó bajorokról, a Visztulánál táborozó lengyelekről, valamint a Drezda, Bayreuth, Ulm és Augsburg környékén összevont csapatokról.

Az üzenet szerint Ausztriát hamarosan egyszerre több oldalról támadhatták meg. Marmontot arra figyelmeztették, hogy az indulási parancs kézhezvételekor ne rettentse el sem néhány ellenséges alakulat, sem egy „csőcselékből” álló tömeg.

Marmont csapatai ekkor Dalmáciában, a többi francia haderőtől osztrák területekkel elválasztva állomásoztak. Háború esetén könnyen elszigetelődhettek volna, ezért a levél célja az lehetett, hogy tájékoztassa és egyben megnyugtassa a tábornokot.

Church szerint magának a titkosírásnak a feltörése nem volt különösen nehéz. A legnagyobb feladatot a dokumentum átírása, a jelek rendszerezése, a történelmi háttér feltárása és a szöveg értelmezése jelentette.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu