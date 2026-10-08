Egyetlen kép alapján törte fel az MI a napóleoni titkosírást

A levelet Eugène de Beauharnais, Napóleon mostohafia és az Itáliai Királyság alkirálya küldte Auguste de Marmont tábornoknak. Az irat első sora franciául íródott, az utána következő 24 sor azonban kétjegyű számokból, betűkből és külön erre a célra alkotott jelekből állt. A megfejtéshez szükséges eredeti kulcs elveszett, ezért a levél teljes szövege 217 éven keresztül ismeretlen maradt. Carter Church, a SentinelOne kiberbiztonsági vállalat mérnöke mesterséges intelligencia, egy korábban elkészített részleges kódtáblázat és saját elemzőprogramja segítségével rekonstruálta az üzenetet. Beszámolója szerint a munka mintegy hat órát vett igénybe.

Kiderült, mit rejtett a Napóleon parancsára írt kódolt levél.

Fotó: Universal History Archive/Universal Images Group

Mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon 217 éves titkos üzenetét

A rendszernek először fel kellett ismernie és sorokba rendeznie a dokumentum kézzel rajzolt jeleit, majd azonosítania kellett az eltérően leírt, de valójában azonos szimbólumokat. Csak ezután kezdődhetett meg a titkosírás feltörése és a szöveg lefordítása.

A megfejtett levél részletesen felsorolja a francia és szövetséges hadseregek elhelyezkedését. Szó esik a München és Passau térségében állomásozó bajorokról, a Visztulánál táborozó lengyelekről, valamint a Drezda, Bayreuth, Ulm és Augsburg környékén összevont csapatokról.

Az üzenet szerint Ausztriát hamarosan egyszerre több oldalról támadhatták meg. Marmontot arra figyelmeztették, hogy az indulási parancs kézhezvételekor ne rettentse el sem néhány ellenséges alakulat, sem egy „csőcselékből” álló tömeg.

Marmont csapatai ekkor Dalmáciában, a többi francia haderőtől osztrák területekkel elválasztva állomásoztak. Háború esetén könnyen elszigetelődhettek volna, ezért a levél célja az lehetett, hogy tájékoztassa és egyben megnyugtassa a tábornokot.

Church szerint magának a titkosírásnak a feltörése nem volt különösen nehéz. A legnagyobb feladatot a dokumentum átírása, a jelek rendszerezése, a történelmi háttér feltárása és a szöveg értelmezése jelentette.