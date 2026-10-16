Hátborzongató boszorkányfej bukkant fel a világűrben

Hátborzongató látvány rejtőzik a világűr mélyén: a NASA felvételén egy hatalmas csillagközi gáz- és porfelhő rajzolja ki egy boszorkány fejének körvonalait.
A Boszorkányfej-köd néven ismert, hivatalosan IC 2118 jelzésű képződmény az Orion és az Eridanus csillagképek között, körülbelül 900 fényévre található a Földtől. Jellegzetes alakjában egy kiugró áll és egy horgas orr is felismerhető.
A különös látvány mögött azonban nem természetfeletti jelenség áll. A hatalmas por- és gázfelhőt a közelében található Rigel szuperóriás csillag fénye világítja meg.
A Boszorkányfej úgynevezett reflexiós köd, vagyis saját fény helyett egy közeli csillag sugárzását veri vissza. Feltűnő kék színét az okozza, hogy a köd porszemcséi a kék fényt hatékonyabban szórják, mint a vöröset. Hasonló folyamat miatt látjuk kéknek nappal a Föld égboltját is.
A képződményt szabad szemmel nehéz észrevenni. A NASA szerint a csillagászati megfigyeléshez érdemes sötét, fényszennyezéstől távoli helyet választani, és nagy fénygyűjtő képességű távcsövet használni alacsony nagyítással.
A NASA WISE infravörös űrtávcsövének korábbi felvételei azt is megmutatták, hogy a Boszorkányfej-köd egyes felhőiben új csillagok születnek.
A kozmikus boszorkánynak még „seprűje” is van: a Hattyú csillagképben található Nyugati Fátyol-köd egyik alakzatát Boszorkányseprűnek nevezték el.
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