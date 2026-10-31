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Ne nézz a szemükbe! Ez az 5 elátkozott baba még a horrorfilmeknél is félelmetesebb – videókon a rémségek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 18:00
paranormális jelenségekelátkozottbaba
Az egyiknek állítólag magától nő a haja, a másiktól még fényképezés előtt is engedélyt kérnek, a harmadik pedig egy világhírű horrorfilm ihletője lett. Az elátkozott babák köré olyan hátborzongató legendák szövődtek, amelyekben megmagyarázhatatlan jelenségek, rejtélyes halálesetek és különös átkok szerepelnek. Halloween alkalmából bemutatjuk a világ 5 leghírhedtebb babáját, amelyek láttán garantáltan végigfut a hideg a hátadon.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Annabelle valódi alakja egy vörös fonalhajú rongybaba, nem a horrorfilmekből ismert porcelánfigura.
  • A japán Okiku legendája szerint a baba haja a kislány halála után is tovább nőtt.
  • Robertet Floridában őrzik, és egyes látogatók még fényképezés előtt is engedélyt kérnek tőle.
  • A kanadai Mandyhez különös múzeumi eseményekről szóló beszámolók kapcsolódnak.
  • Az ausztrál Letta Me Out babát állítólag egy elhagyatott ház padlója alatt találták meg.
  • A természetfeletti jelenségekre nincs hiteles bizonyíték, a babák körüli legendák azonban világszerte népszerűek.

Az elátkozott babák történetei évtizedek, sőt olykor évszázadok óta borzolják a kedélyeket. A régi játékok merev tekintete, megkopott arca és titokzatos múltja önmagában is nyugtalanító, de vannak olyan babák, amelyekhez egészen elképesztő legendák kapcsolódnak. Egyesek szerint maguktól mozognak, mások balszerencsét hoznak a tulajdonosukra, és olyan is akad, amelynek állítólag folyamatosan nő a haja. Bár a természetfeletti jelenségekre nincs hiteles bizonyíték, ezek a történetek ma is emberek millióit tartják izgalomban.

elátkozott babák közül egy
Az elátkozott babákhoz paranormális jelenségek kötődnek a legendák szerint. 
Fotó: shutterstock

Elátkozott babák: íme a világ 5 legfélelmetesebb legendája

1. Annabelle – a baba, amelytől még az ördögűzők is tartottak

Aki látta az Annabelle-filmeket, valószínűleg egy gonoszan vigyorgó porcelánbabára gondol. Az eredeti Annabelle baba azonban egészen másképp néz ki: vörös fonalhajú, kedves arcú rongybaba, amelyet egy fiatal ápolónő kapott ajándékba 1970 körül.

A történet szerint a baba időnként más helyiségben bukkant fel, mint ahol hagyták, különös üzenetek jelentek meg a lakásban, egy ismerős pedig azt állította, hogy láthatatlan erő támadta meg. Ed és Lorraine Warren paranormális jelenségekkel foglalkozó házaspár később arra jutott, hogy a játékhoz rosszindulatú szellemi jelenlét kapcsolódik. Annabelle így került a gyűjteményükbe, egy különleges üvegvitrinbe.

A beszámolók hitelességét nem sikerült függetlenül igazolni, a baba viszont a horrorfilmeknek köszönhetően a világ egyik legismertebb rémtörténetének főszereplője lett.

2. Okiku – a japán baba, amelynek állítólag folyamatosan nő a haja

Japán egyik leghíresebb kísértethistóriája egy kimonót viselő, fekete hajú babához kötődik. A legenda szerint 1918-ban egy fiatalember vásárolta kishúgának a játékot. A kislány nagyon megszerette, ám nem sokkal később meghalt. A gyászoló család megőrizte a babát, és idővel valami egészen különöset vett észre.

A játék eredetileg rövidebb haja állítólag egyre hosszabb lett, mintha egy élő gyermeké volna. A család végül a hokkaidói Mannendzsi-templomra bízta Okikut, ahol a hagyomány szerint később is megfigyelték a haj növekedését.

A jelenség természetfeletti eredetét nem bizonyították, és a történet részletei az évtizedek során változtak. A babát azonban ma is Japán egyik legkülönösebb legendás tárgyaként emlegetik.

3. Robert – a tengerészruhás baba, akitől még fényképezés előtt is engedélyt kérnek

A floridai Key West egyik múzeumában különös lakó fogadja a látogatókat: Robert, a több mint százéves, tengerészruhába öltöztetett baba. Egykor Robert Eugene Otto, becenevén Gene gyermekkori játszótársa volt, ám idővel egyre nyugtalanítóbb történetek kezdtek terjedni róla.

A legenda szerint a kisfiú gyakran a babára fogta a csínytevéseit, később pedig a ház lakói különös hangokról és maguktól változó tárgyakról számoltak be. Robert 1994-ben került a Fort East Martello Múzeumba, ahol újabb babonák születtek körülötte, sokak szerint démoni megszállás állhat a háttérben. 

A leghíresebb mendemonda szerint, aki engedély nélkül fényképezi le vagy kigúnyolja, balszerencsét vonhat magára. A múzeum állítólag ma is kap bocsánatkérő leveleket olyan emberektől, akik utólag Robert haragjának tulajdonítják a velük történteket.

4. Mandy – a porcelánbaba, amelynek tekintete állítólag követi az embereket

Mandy Kanadában, a Quesnel és Körzete Múzeumban él, és közel százéves lehet. 1991-ben került a gyűjteménybe, miután korábbi tulajdonosa megvált tőle. A babát hosszú ideig egy ládában tartották, és már a múzeumba érkezése után furcsa történetek kezdtek keringeni róla.

A múzeum saját beszámolója szerint egyszer feldúltan találták azt a helyiséget, ahol Mandyt éjszakára hagyták. Máskor egy neki adott plüssállat került ki a lezárt vitrinből. A látogatók közül többen úgy érezték, hogy a baba szeme követi őket, néhányan pedig fényképezőgépek meghibásodásáról meséltek.

Hogy mindebből mi igazolható, más kérdés. Mandy hírneve azonban olyan nagyra nőtt, hogy a különös játék kedvéért sokan külön is felkeresik a kanadai múzeumot.

5. Letta Me Out – a baba, amelyet egy elhagyatott ház alatt találtak

Ausztrália egyik legkülönösebb babájának már a neve is hátborzongató: a Letta Me Out nagyjából annyit jelent, hogy „Engedj ki!”. A történet szerint Kerry Walton 1972-ben, egy elhagyatott ház padlója alatt talált rá a gyermekméretű, fából készült figurára.

A férfi először állítólag azt hitte, egy kisgyermek holttestét látja. A babának valódi emberi hajból készült frizurája, üvegszeme és különös arckifejezése van. Walton családja később azt mesélte, hogy Letta időnként mintha megmozdult volna, a gyerekek pedig féltek tőle.

Egyes történetek kétszáz évesnek mondják, mások egy vízbe fulladt gyermek szellemével hozzák kapcsolatba. A baba eredete és a paranormális jelenségeket leíró állítások nem bizonyítottak. Letta mindenesetre több mint ötven éve a Walton család tulajdonában van, és a közösségi médiában is komoly rajongótábort szerzett.

Miért félünk ennyire a régi babáktól?

A babák azért is lehetnek különösen ijesztőek, mert egyszerre emlékeztetnek egy emberi arcra és maradnak élettelen tárgyak. A megkopott arcvonások, a merev mosoly vagy az üveges szemek könnyen azt az érzést kelthetik, mintha valaki figyelne bennünket.

Halloweenkor ezek a történetek újra és újra életre kelnek. Akár hiszünk a szellemekben, akár nem, egy biztos: egy sötét szobában egyik babával sem szívesen maradnánk kettesben.

Mexikóban található a szintén legendákkal övezett babák szigete, nézd meg videón:

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