Ne nézz a szemükbe! Ez az 5 elátkozott baba még a horrorfilmeknél is félelmetesebb – videókon a rémségek

Annabelle valódi alakja egy vörös fonalhajú rongybaba, nem a horrorfilmekből ismert porcelánfigura.

A japán Okiku legendája szerint a baba haja a kislány halála után is tovább nőtt.

Robertet Floridában őrzik, és egyes látogatók még fényképezés előtt is engedélyt kérnek tőle.

A kanadai Mandyhez különös múzeumi eseményekről szóló beszámolók kapcsolódnak.

Az ausztrál Letta Me Out babát állítólag egy elhagyatott ház padlója alatt találták meg.

A természetfeletti jelenségekre nincs hiteles bizonyíték, a babák körüli legendák azonban világszerte népszerűek.

Az elátkozott babák történetei évtizedek, sőt olykor évszázadok óta borzolják a kedélyeket. A régi játékok merev tekintete, megkopott arca és titokzatos múltja önmagában is nyugtalanító, de vannak olyan babák, amelyekhez egészen elképesztő legendák kapcsolódnak. Egyesek szerint maguktól mozognak, mások balszerencsét hoznak a tulajdonosukra, és olyan is akad, amelynek állítólag folyamatosan nő a haja. Bár a természetfeletti jelenségekre nincs hiteles bizonyíték, ezek a történetek ma is emberek millióit tartják izgalomban.

Az elátkozott babákhoz paranormális jelenségek kötődnek a legendák szerint.

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Elátkozott babák: íme a világ 5 legfélelmetesebb legendája

1. Annabelle – a baba, amelytől még az ördögűzők is tartottak

Aki látta az Annabelle-filmeket, valószínűleg egy gonoszan vigyorgó porcelánbabára gondol. Az eredeti Annabelle baba azonban egészen másképp néz ki: vörös fonalhajú, kedves arcú rongybaba, amelyet egy fiatal ápolónő kapott ajándékba 1970 körül.

A történet szerint a baba időnként más helyiségben bukkant fel, mint ahol hagyták, különös üzenetek jelentek meg a lakásban, egy ismerős pedig azt állította, hogy láthatatlan erő támadta meg. Ed és Lorraine Warren paranormális jelenségekkel foglalkozó házaspár később arra jutott, hogy a játékhoz rosszindulatú szellemi jelenlét kapcsolódik. Annabelle így került a gyűjteményükbe, egy különleges üvegvitrinbe.

A beszámolók hitelességét nem sikerült függetlenül igazolni, a baba viszont a horrorfilmeknek köszönhetően a világ egyik legismertebb rémtörténetének főszereplője lett.