Ne nézz a szemükbe! Ez az 5 elátkozott baba még a horrorfilmeknél is félelmetesebb – videókon a rémségek

Az elátkozott babák történetei évtizedek, sőt olykor évszázadok óta borzolják a kedélyeket. A régi játékok merev tekintete, megkopott arca és titokzatos múltja önmagában is nyugtalanító, de vannak olyan babák, amelyekhez egészen elképesztő legendák kapcsolódnak. Egyesek szerint maguktól mozognak, mások balszerencsét hoznak a tulajdonosukra, és olyan is akad, amelynek állítólag folyamatosan nő a haja. Bár a természetfeletti jelenségekre nincs hiteles bizonyíték, ezek a történetek ma is emberek millióit tartják izgalomban.
Aki látta az Annabelle-filmeket, valószínűleg egy gonoszan vigyorgó porcelánbabára gondol. Az eredeti Annabelle baba azonban egészen másképp néz ki: vörös fonalhajú, kedves arcú rongybaba, amelyet egy fiatal ápolónő kapott ajándékba 1970 körül.
A történet szerint a baba időnként más helyiségben bukkant fel, mint ahol hagyták, különös üzenetek jelentek meg a lakásban, egy ismerős pedig azt állította, hogy láthatatlan erő támadta meg. Ed és Lorraine Warren paranormális jelenségekkel foglalkozó házaspár később arra jutott, hogy a játékhoz rosszindulatú szellemi jelenlét kapcsolódik. Annabelle így került a gyűjteményükbe, egy különleges üvegvitrinbe.
A beszámolók hitelességét nem sikerült függetlenül igazolni, a baba viszont a horrorfilmeknek köszönhetően a világ egyik legismertebb rémtörténetének főszereplője lett.
Japán egyik leghíresebb kísértethistóriája egy kimonót viselő, fekete hajú babához kötődik. A legenda szerint 1918-ban egy fiatalember vásárolta kishúgának a játékot. A kislány nagyon megszerette, ám nem sokkal később meghalt. A gyászoló család megőrizte a babát, és idővel valami egészen különöset vett észre.
A játék eredetileg rövidebb haja állítólag egyre hosszabb lett, mintha egy élő gyermeké volna. A család végül a hokkaidói Mannendzsi-templomra bízta Okikut, ahol a hagyomány szerint később is megfigyelték a haj növekedését.
A jelenség természetfeletti eredetét nem bizonyították, és a történet részletei az évtizedek során változtak. A babát azonban ma is Japán egyik legkülönösebb legendás tárgyaként emlegetik.
A floridai Key West egyik múzeumában különös lakó fogadja a látogatókat: Robert, a több mint százéves, tengerészruhába öltöztetett baba. Egykor Robert Eugene Otto, becenevén Gene gyermekkori játszótársa volt, ám idővel egyre nyugtalanítóbb történetek kezdtek terjedni róla.
A legenda szerint a kisfiú gyakran a babára fogta a csínytevéseit, később pedig a ház lakói különös hangokról és maguktól változó tárgyakról számoltak be. Robert 1994-ben került a Fort East Martello Múzeumba, ahol újabb babonák születtek körülötte, sokak szerint démoni megszállás állhat a háttérben.
A leghíresebb mendemonda szerint, aki engedély nélkül fényképezi le vagy kigúnyolja, balszerencsét vonhat magára. A múzeum állítólag ma is kap bocsánatkérő leveleket olyan emberektől, akik utólag Robert haragjának tulajdonítják a velük történteket.
Mandy Kanadában, a Quesnel és Körzete Múzeumban él, és közel százéves lehet. 1991-ben került a gyűjteménybe, miután korábbi tulajdonosa megvált tőle. A babát hosszú ideig egy ládában tartották, és már a múzeumba érkezése után furcsa történetek kezdtek keringeni róla.
A múzeum saját beszámolója szerint egyszer feldúltan találták azt a helyiséget, ahol Mandyt éjszakára hagyták. Máskor egy neki adott plüssállat került ki a lezárt vitrinből. A látogatók közül többen úgy érezték, hogy a baba szeme követi őket, néhányan pedig fényképezőgépek meghibásodásáról meséltek.
Hogy mindebből mi igazolható, más kérdés. Mandy hírneve azonban olyan nagyra nőtt, hogy a különös játék kedvéért sokan külön is felkeresik a kanadai múzeumot.
Ausztrália egyik legkülönösebb babájának már a neve is hátborzongató: a Letta Me Out nagyjából annyit jelent, hogy „Engedj ki!”. A történet szerint Kerry Walton 1972-ben, egy elhagyatott ház padlója alatt talált rá a gyermekméretű, fából készült figurára.
A férfi először állítólag azt hitte, egy kisgyermek holttestét látja. A babának valódi emberi hajból készült frizurája, üvegszeme és különös arckifejezése van. Walton családja később azt mesélte, hogy Letta időnként mintha megmozdult volna, a gyerekek pedig féltek tőle.
Egyes történetek kétszáz évesnek mondják, mások egy vízbe fulladt gyermek szellemével hozzák kapcsolatba. A baba eredete és a paranormális jelenségeket leíró állítások nem bizonyítottak. Letta mindenesetre több mint ötven éve a Walton család tulajdonában van, és a közösségi médiában is komoly rajongótábort szerzett.
A babák azért is lehetnek különösen ijesztőek, mert egyszerre emlékeztetnek egy emberi arcra és maradnak élettelen tárgyak. A megkopott arcvonások, a merev mosoly vagy az üveges szemek könnyen azt az érzést kelthetik, mintha valaki figyelne bennünket.
Halloweenkor ezek a történetek újra és újra életre kelnek. Akár hiszünk a szellemekben, akár nem, egy biztos: egy sötét szobában egyik babával sem szívesen maradnánk kettesben.
Mexikóban található a szintén legendákkal övezett babák szigete, nézd meg videón:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.