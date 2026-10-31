Szülés után fájdalmai voltak, majd otthon elájult – az orvosok ezután közölték vele a sokkoló diagnózist

A 38 éves, Yorkban élő Heather Hackney-t a koronavírus-járvány idején egy ritka betegséggel diagnosztizálták. Most örömmel fogadta a leiomioszarkómával kapcsolatos kutatásokat, és hangsúlyozta, hogy a további vizsgálatok fontosak lehetnek a hozzá hasonló betegek jövője szempontjából. Ez egy ritka, kifejezetten agresszív rosszindulatú daganattípus, amely a szervezet simaizomsejtjeiből indul ki.

Heather hasi fájdalmat tapasztalt szülés után, ezt azonban a daganat okozta

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A daganat erős hasi fájdalmakat okozott a nőnél

Heather 2019-ben, fia születése után kezdett erős hasi fájdalmakat tapasztalni. Az ultrahangvizsgálat során egy elváltozást találtak a medencéjében, amelyet először miómának véltek. A fájdalmai azonban továbbra sem szűntek meg, majd 2020 augusztusában otthon elájult. Mentővel szállították kórházba, ahol két nappal később sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta, hogy eltávolítsák a megrepedt miómát.

Négy héttel később közölték vele a diagnózist

Az eltávolított szövetből mintát vettek, és laboratóriumi vizsgálatra küldték. Négy héttel később visszahívták egy konzultációra, ahol közölték vele, hogy a ritka daganatos betegség, a leiomioszarkóma egyik formáját diagnosztizálták nála.

Heather így idézte fel a pillanatot:

Éppen a világjárvány kellős közepén voltunk, ezért egyedül mentem el az időpontra. Azt hittem, csupán egy szokásos kontrollvizsgálatról lesz szó. A rákdiagnózis teljesen váratlanul ért.

2020 szeptemberében a méhét és a petefészkeit is eltávolították. Ezt négyhetes sugárkezelés követte a daganat kezelése érdekében. Azóta évente jár ellenőrzésekre, hogy figyelemmel kísérjék az esetleges elváltozásokat, különösen a tüdejében talált apró csomókat. A kezelés hosszú távú következményeivel is meg kell küzdenie.

Az édesanya elmondta, hogy a Sarcoma UK nevű jótékonysági szervezet támogatása felbecsülhetetlen segítséget jelentett számára. A saját tapasztalatai alapján arra biztat mindenkit, hogy vegye komolyan a teste jelzéseit, és ne halogassa az orvosi vizsgálatokat, ha valami szokatlant tapasztal - írja a Mirror.