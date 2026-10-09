Egy 72 éves fénykép írhatja át Egyiptom történelmét

Meretneith az ókori Egyiptom első dinasztiájának idején, Kr. e. 3000 körül élt, és az egyiptomi történelem egyik legkorábbi ismert női hatalmi szereplője volt. Pontos tisztsége azonban mindmáig vita tárgya: önálló uralkodóként, akár fáraóként vezethette az országot, de az is lehetséges, hogy fia, Den régenseként gyakorolta a hatalmat.
Egy 72 éves fénykép most az előbbi elméletet erősítheti. A felvételen olyan agyagpecsétek láthatók, amelyeken úgynevezett szerekhek, vagyis az egyiptomi királyok neveit jelölő különleges feliratok szerepelnek.
A pecséteket Walter Bryan Emery régész fedezte fel az 1940-es években, egy szakkarai sírkamra közelében. Összesen 13 agyagzáró pecsét került elő, lenyomataikon négy-négy szerekhhel. Emery ezek közül kettőt Dzser királyhoz kötött, a másik kettőről pedig azt feltételezte, hogy Meretneith nevét őrizhették.
A leletek és az eredeti üvegnegatív időközben eltűntek, ezért sokáig csak egy rossz minőségű fekete-fehér fénykép állt a kutatók rendelkezésére. A prágai Károly Egyetem és a Bukaresti Egyetem szakemberei digitális módszerekkel javították fel a felvételt, így tisztábban láthatóvá váltak a jelek.
Az elemzés szerint azok megfelelnek Meretneith nevének már ismert írásmódjával. Ez nem bizonyítja véglegesen, de tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a nagy hatalmú nő valóban Egyiptom uralkodója lehetett.
Kiemelkedő helyzetére abüdoszi sírja is utal. A hatalmas sírkomplexumban számos, a nevét viselő pecsétlenyomatot és feliratot találtak, ami arra enged következtetni, hogy központi politikai szerepet töltött be.
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