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Mintha a mesterséges intelligencia generálta volna őket: ők a világ legfurcsább állatai – GALÉRIA

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bizarr
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 17:30
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Az internet korában egyre többször találkozunk olyan képekkel, amelyekről első pillantásra nehéz eldönteni, hogy valódiak vagy a mesterséges intelligencia alkotásai. Pedig a világ legfurcsább állatai között számos olyan különleges állat található, amely annyira bizarr külsőt kapott a természettől, hogy könnyen AI generált állatoknak hihetnénk őket. Ma őket mutatjuk be nektek!
K.B.
A szerző cikkei
  • Galériánkban összeszedtük nektek a legcukibb furcsaságokat, akik a kinézetükkel még az AI-t is lekörözik;
  • érdekességeket osztunk meg róluk és a kinézetükről;
  • valamint eláruljuk azt is, hogy sokukról miért nem hallottál még korábban! Tarts velünk!

A mesterséges intelligencia ma már szinte bármit képes megalkotni, de néha maga a természet produkálja a legmeglepőbb látványt. A világ legfurcsább állatai között ugyanis olyan különleges kinézetű állatok is akadnak, amelyek annyira szokatlanok, hogy sokan első ránézésre digitális alkotásnak vagy fantázialénynek gondolják őket. Te ismered őket?

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A világ legfurcsább állatai: te ismered például ezt az apró és különleges élőlényt, az Axolotlot?
Fotó: AFP

A világ legfurcsább állatai: Axolotl, Okapi, Gangeszi gaviál és a tengerfenék ritka lakói

A galériában szereplő különleges állatok tökéletes bizonyítékai annak, hogy a valóság néha furcsább, mint a fikció. Az axolotl örökké mosolygó arca és színes kopoltyúi miatt úgy fest, mintha egy animációs filmből lépett volna elő, míg a csillagorrú vakond különös tapogatóival inkább emlékeztet egy sci-fi szereplőre, mint egy emlősre. A mesefiguráknak kinéző állatok sorát erősíti az okapi is, amely olyan benyomást kelt, mintha valaki egy zebrát és egy zsiráfot gyúrt volna össze. A narvál, vagyis a tenger egyszarvúja pedig legendák hősének is beillene hosszú, spirális agyarával.

A furcsa, valóban létező állatok közül a vörösajkú denevérhal talán az egyik legviccesebb látvány. Élénkpiros szája miatt úgy néz ki, mintha rúzst viselne, a kék sárkánycsiga pedig szinte földönkívüli külsejével hódítja meg az internetet. Nem véletlen, hogy sokan az AI generált állatok közé sorolják ezeket az élőlényeket, pedig mindannyian valóban léteznek. A természet kreativitását mutatja a leveles tengeri sárkány is, amelynek teste olyan, mintha víz alatti növényekből állna. A gangeszi gaviál hosszúkás állkapcsa pedig olyan szokatlan látvány, hogy sokan azt hiszik, valamilyen képszerkesztő program torzította el a fotót.

A különleges állatok rajongói számára ezek az élőlények igazi csemegének számítanak. Bár első pillantásra mesterséges intelligencia által alkotott lényeknek tűnhetnek, a viccesen kinéző állatok nagyon is valósak, és remek példái annak, hogy a természet fantáziája gyakran még az AI-nál is messzebbre merészkedik. Nyisd meg galériánkat a fura állatok fotóiért:

Axolotl, furcsa állat, gyík, hüllő, ritka állat
Vörösajkú denevérhal, furcsa állat, ritka élőlény
Csillagorrú vakond, furcsa állat, ritka élőlény
Kék sárkánycsiga, fehér háttér előtt, különleges állat, ritka élőlény
Narvál, ritka állat, kihalás szélén álló állat, furcsa élőlény
Okapi, ritka állatfaj, zsiráf, zebra, különleges élőlény
Leveles tengeri sárkány, tengeri állat, víz alatti sárkány
Gangeszi gaviál, krokodil, furcsa állat, ritka élőlény
Galéria: A világ legfurább állatai, akik úgy néznek ki mintha AI generálta volna őket - Galéria
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Az axolotl örökké mosolygónak tűnő arca és tollszerű külső kopoltyúi miatt úgy néz ki, mintha egy rajzfilmfigurát keltettek volna életre. Ráadásul különleges képességgel is rendelkezik: képes egyes elvesztett testrészeit újranöveszteni.

Ha több rejtélyes és ritka állattal is szívesen megismerkednél, akkor nézd meg ezt a videót:

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