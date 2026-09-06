Elmarad Gelencsér Timiék nászútja: kiderült, miért nem utaztak el az álomesküvő után

Gelencsér Timi és Simon Mátyás augusztus 20-án a Le Til Kúriában álltak oltár elé, egy minden ízében mesebeli luxusesküvő keretein belül. A műsorvezető és újdonsült férje azonban nem igazán tudják kiélvezni a friss házasok idilli időszakát, ugyanis a házfelújítás és a munka is közbeszólt. Gelencsér Tímea esküvője után még nászútra sem volt idejük a friss házasoknak, ugyanis utolérte őket a rengeteg teendő.

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás esküvője tökéletesen sikerült, a műsorvezető azóta úszik a boldogságban (Fotó: Bors)

Gelencsér Timi férje oldalán egy igazi hercegnőként ragyogott a nagy napon, ami olyan tökéletesre sikerült, amiről korábban álmodni sem mert.

A nagy nap sokkal jobb volt, mint álmodtam. Volt valami, amit elképzeltem, hogy persze szép ruha, szép torta, tánc, helyszín, vacsora, násznép, de azokat az érzéseket, amiket mindez kiváltott belőlem, lehetetlen előre elképzelni. Ez valami egészen más volt: boldog, szeretetteljes, felemelő. Olyan érzés, amire tényleg nem lehet számítani

– idézte fel mosolyogva Timi.

„És érdekes, hogy bár mindig nagyon érzelmes vagyok, és a lánykérésnél is sírtam, és persze az esküvőnél is volt, amin meghatódtam, de tulajdonképpen csak egyszer sírtam. Inkább az volt jellemző, hogy felhőtlenül boldognak éreztem magam, és ez látszik is, mert az összes képen vagy vigyorgok, vagy nevetve vigyorgok, vagy legalábbis mosolygok. Szóval, elképesztően élveztem ezt a napot” – mesélte boldogan.

Gelencsér Tímea férje mindent megtesz, hogy boldoggá tegye kedvesét, de a nászútra egyelőre várni kell (Fotó: Instagram)

Gelencsér Tímea és Matyi boldogabbak, mint valaha

Bár sokan azt mondják, az esküvő után jön majd a java, a fiatalok egyelőre nem érzik, hogy más lenne a házasélet, mint az azelőtti. Az azonban biztos, hogy továbbra is odavannak egymásért.

„A házasélet szerintem pont ugyanolyan, mint a jegyesség, vagy mint amikor még csak pár voltunk Matyival. Nagyon élvezem, tetszik, jó érzés egymást férjemnek, meg feleségemnek hívni, de igazából egyelőre ennyi” – vallotta be.

Nagyon jó érzés kimondani azt, hogy a férjem. Szerintem az ember életében az egyik legnehezebb feladat, hogy megtalálja a párját, akivel le szeretné élni az életét. Mi megtaláltuk, és ezt egy ilyen fantasztikus nappal meg is ünnepeltünk. Azóta pedig tényleg megy ez a kis cukiskodás, hogy Hol van a férjem? Mit csinál a férjem? Jól van a feleségem?

– árulta el nevetve.