Ezekre az egyszerű szépségtrükkökre esküdött Elizabeth Taylor – Megváltoztatják az életedet, ha betartod őket

A hollywoodi sztár természetes szépségének titka a smink és a kozmetikumok iránti rajongásában rejlett. Azonban Elizabeth Taylor szépségtrükkjei még napjainkban is megállják a helyüket, amelyek a megfelelő termékek és technikák használatán alapultak. Lássuk tehát a színésznő rutinjának időtlen elveit!
Elizabeth Taylor szépségtrükkjei egy kicsit sem elavultak, és bárki egyszerűen elsajátíthatja őket. Ezért, ha szeretnél kicsit frissíteni a szépségápolási rutinodon, és ragyogó kisugárzással utcára lépni, akkor ezeket a női fortélyokat vesd be.
A színésznő sokszor még a forgatásokra és a vörös szőnyeges eseményekre is magának készítette el a sminkjét; nem volt ez másképp akkor sem, amikor Kleopátra szerepébe bújt. A sminkelés ugyanis a szenvedélyévé vált, így nemcsak a végeredményt, hanem magát a folyamatot is imádta.
Tipp: bátran kísérletezz a különböző sminkekkel, színekkel és textúrákkal, és hagyd, hogy a sminkelés élménnyé, és ne pedig kötelező feladattá váljon.
Elizabeth Taylor mindig is dús hajkoronával rendelkezett, amit nagymértékben annak köszönhetett, hogy nem használt balzsamot, mert attól félt, hogy túl simává teszi a frizuráját.
Tipp: a termékfejlesztésnek köszönhetően ma már találsz olyan szulfátmentes opciót, amit bátran alkalmazhatsz akkor is, ha dúsabb hajra vágysz.
Az amerikai szépségikon sminkrutinjában kulcsszerepet játszott tekintetének hangsúlyozása, ami különleges ibolyaszínben pompázott. Ezért egy szemceruza mindig lapult a pipereholmijai között, ami nem egy klasszikus fekete termék volt, hanem egy rétegezhető szürke árnyalat.
Tipp: szerezz be egy hasonló terméket, húzz magadnak tusvonalat, majd satírozd el egy vékony ecsettel a szempillatőben és a szem külső sarkában.
Szeretnéd kiemelni a szádat, és mesés ajkakat varázsolni magadnak? Elizabeth Taylor a csillogó szájfényre esküdött, ami mesésen kiemelte a száját, ezt pedig egy hozzáillő ajakkontúrral tette még különlegesebbé.
Tipp: szerezz be egy csillogó szájfényt és egy ehhez passzoló szájkontúrceruzát, vidd fel az ajkaidra, majd zsebeld be a bókokat!
A hollywoodi sztár, ahogyan ma a legtöbb nő, nagy figyelmet fordított szemöldöke formájára és árnyalatára. Hiszen ez ad keretet az arcnak, megfelelő formázása pedig fiatalabb megjelenést kölcsönözhet neked.
Tipp: tartsd szem előtt, hogy a jól megformázott szemöldök kiegyensúlyozza az arcvonásaidat, kiemeli a szemeket, és nyitottabbá teheti a tekintetedet. Ezért sose feledkezz meg erről a területről!
Ebben a videóban Elizabeth Taylor titkos diétáját ismerheted meg:
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