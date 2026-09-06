Ezekre az egyszerű szépségtrükkökre esküdött Elizabeth Taylor – Megváltoztatják az életedet, ha betartod őket

A hollywoodi sztár természetes szépségének titka a smink és a kozmetikumok iránti rajongásában rejlett. Azonban Elizabeth Taylor szépségtrükkjei még napjainkban is megállják a helyüket, amelyek a megfelelő termékek és technikák használatán alapultak. Lássuk tehát a színésznő rutinjának időtlen elveit!

Így építsd be Elizabeth Taylor szépségtrükkjeit a rutinodba!

Fotó: Silver Screen Collection / gettyimages

Elizabeth Taylor szépségtrükkjeit bárki a magáévá teheti.

A színésznő ezekre a fortélyokra esküdött.

Ha az alábbi tippeket betartod, örök fiatalságra és mesés szépségre tehetsz szert.

Elizabeth Taylor szépségtrükkjei: ez a csodálatos amerikai színésznő megjelenésének titka

Elizabeth Taylor szépségtrükkjei egy kicsit sem elavultak, és bárki egyszerűen elsajátíthatja őket. Ezért, ha szeretnél kicsit frissíteni a szépségápolási rutinodon, és ragyogó kisugárzással utcára lépni, akkor ezeket a női fortélyokat vesd be.

A sminkelés a szenvedélyévé vált

A színésznő sokszor még a forgatásokra és a vörös szőnyeges eseményekre is magának készítette el a sminkjét; nem volt ez másképp akkor sem, amikor Kleopátra szerepébe bújt. A sminkelés ugyanis a szenvedélyévé vált, így nemcsak a végeredményt, hanem magát a folyamatot is imádta.

Tipp: bátran kísérletezz a különböző sminkekkel, színekkel és textúrákkal, és hagyd, hogy a sminkelés élménnyé, és ne pedig kötelező feladattá váljon.

Kerülte a balzsamot

Elizabeth Taylor mindig is dús hajkoronával rendelkezett, amit nagymértékben annak köszönhetett, hogy nem használt balzsamot, mert attól félt, hogy túl simává teszi a frizuráját.

Tipp: a termékfejlesztésnek köszönhetően ma már találsz olyan szulfátmentes opciót, amit bátran alkalmazhatsz akkor is, ha dúsabb hajra vágysz.

A színésznő ezekre a fortélyokra esküdött

Fotó: Silver Screen Collection / gettyimages

Szemceruzával varázsolta igézővé a tekintetét

Az amerikai szépségikon sminkrutinjában kulcsszerepet játszott tekintetének hangsúlyozása, ami különleges ibolyaszínben pompázott. Ezért egy szemceruza mindig lapult a pipereholmijai között, ami nem egy klasszikus fekete termék volt, hanem egy rétegezhető szürke árnyalat.

Tipp: szerezz be egy hasonló terméket, húzz magadnak tusvonalat, majd satírozd el egy vékony ecsettel a szempillatőben és a szem külső sarkában.