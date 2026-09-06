Szerelmi háromszögben az anyóssal: így szabjunk határt, hogy ne váljon pokollá a kapcsolat

Az olasz mammismo egy valóban létező kifejezés, és nem mást jelent, mint az anya túlcsorduló védelmezését, illetve a fia ebből fakadó, akár felnőtt korban is fennálló érzelmi alárendeltségét. Ez nem egy diagnózis, inkább egy kulturális fogalom, de mindenképpen egy univerzális tapasztalat, amellyel Itálián innen és túl is nők ezrei néznek szembe. Honnan tudhatjuk, hogy a mi párkapcsolatuknak is van egy harmadik tagja az anyós személyében, és mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük a témában.

Komoly kapcsolati viszály alapja lehet, ha nem szabunk határokat, és a férfi anyja túlságosan beleszól a pár mindennapjaiba

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A függőségnek mennie kell

– Önmagában nem az a probléma, hogy egy anya és a felnőtt fia közel állnak egymáshoz. Itt az a kérdés, hogy mi történik a kapcsolatban: megmarad-e a férfi autonómiája, tud-e bűntudat és rossz érzések nélkül kapcsolódni a külvilághoz, az esetleges párjához, ki tud-e alakítani társas kapcsolatokat. Az alapvető problematika tehát az, ha nem történt meg a leválás a szülőről. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi többé nem kér tanácsot, nem látogatja meg az édesanyját, vagy kevésbé szereti, tiszteli őt, hanem hogy megtanul felelősséget vállalni. Az pedig a szülő feladata, hogy erre megtanítsa. Egy egészséges felnőtt kapcsolatban a közelség és az önállóság egyszerre tud jelen lenni. Attól, hogy a fiú kirepül, a szülő iránti szeretete megmarad. Azonban a függőség, amely gyermekkorban a túlélést szolgálja, meg kell, hogy szűnjön. Ha ez nem történik meg, az gondokat okozhat – magyarázza a szakember.

A felnőtté válás része, hogy az ember megtanulja megőrizni érzelmi kapcsolatát családjával úgy, hogy közben kialakítja saját, önálló identitását és döntési képességeit. Vagyis képes az életét saját értékei, szükségletei alapján irányítani, akkor is, ha ezzel esetleg nem egyezik az anyja vagy apja véleménye.

Dr. Makai Gábor szerint akkor beszélhetünk egészséges közelségről, ha a férfi megéli saját autonómiáját, tehát képes határokat húzni, önálló döntéseket hozni. Az anyuka pedig képes őszintén örülni a fia párkapcsolatának, nem akar mindenbe beleszólni, minden döntéshozatalban részt venni és elfogadja, ha másként gondolkodnak. Illetve nem kelt bűntudatot, amikor a gyereke határokat húz.