Forró fotókkal búcsúzik a nyártól Rita Ora

Rita Ora falatnyi kétrészesben mutatta meg kidolgozott alakját és látványos hasizmait. Egy luxusautó mellett pózolt, megjelenését zöld mintás hajpánttal, fehér keretes napszemüveggel és rengeteg arany ékszerrel tette még feltűnőbbé.

Rita Ora

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

„Nyár, kérlek, még ne menj el” – írta szeptember 1-jei Instagram-bejegyzéséhez.

Rita Ora apró bikiniben villantotta meg elképesztő alakját

A fotókon férje, Taika Waititi is feltűnik. A házaspár együtt szállt fel egy magángépre, a nyári összeállításban pedig baráti összejövetelek, vacsorák és külföldi kiruccanások pillanatait is megmutatta az énekesnő. Egy másik fotón vörös szatén felsőben pózolt.

A nyári fotók azonban nem sokkal azután érkeztek, hogy Rita Ora ismét megszólalt egy tíz éve húzódó pletykával kapcsolatban. Az énekesnőt 2016-ban Beyoncé Sorry című dala kapcsán kezdték összefüggésbe hozni azzal a bizonyos „Beckyvel”, akiről a dalban szó esik.

Ora azóta többször is cáfolta, hogy ő lenne a titokzatos Becky. Most ismét arról beszélt, hogy szeretné tudni, ki indította el annak idején a pletykát.

Nem tudom, ki indította el az egész Becky-ügyet, de szeretném megtudni. Mindig nőket állítanak szembe egymással, pedig biztos vagyok benne, hogy egyikünknek sem származott ebből semmi előnye

– mondta.

Rita azt is hangsúlyozta, hogy szerinte tíz évvel ezelőtt a közösségi média még egészen más világ volt. Elmondása szerint az ember könnyen arra ébredhetett, hogy egyik napról a másikra az egész világ róla beszél.

A Beyoncéval kapcsolatos pletykákat az énekesnő már korábban is igyekezett eloszlatni. 2016-ban közös szelfit is készített a világsztárral, amelyhez mindössze annyit írt: „Család”.