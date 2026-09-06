Meghan Markle retteg iskolába vinni a gyerekeit: komoly veszélytől tart Harry herceg családja

A hírek szerint Meghan Markle aggódik amiatt, hogyan viszi majd iskolába a gyerekeit, miután családja brit visszatérése ellenére továbbra sem rendeződött egyértelműen a biztonsági védelmük – legalábbis erről beszélt a sussexi hercegné egyik barátja.
Harry és Meghan gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel együtt hat éve élnek Kaliforniában. Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban mondott le a brit királyi családban betöltött aktív szerepéről, hogy a monarchiától függetlenebb, személyes és anyagi szempontból is szabadabb életet kezdhessenek.
Most azonban visszatértek Nagy-Britanniába. A feltételezések szerint a Cotswolds térségében telepedhetnek le, Archie és Lilibet pedig brit iskolába jár majd, ahol szeptemberben kezdhetik meg az új tanévet.
A család nemrég érkezett meg az Egyesült Királyságba, hogy megkezdjék új életüket Angliában. A váratlan fordulatra azt követően került sor, hogy Harry herceg és Meghan Markle júliusban négyszemközti találkozón vett részt Károly királlyal és Kamilla királynéval. Úgy tudni, Harryék egy nem királyi tulajdonban lévő Cotswolds-beli otthonban élhetnek, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.
A hírek szerint Sussex hercege és hercegnéje elsősorban azért döntött a költözés mellett, mert azt szeretnék, hogy gyermekeik az Egyesült Királyságban tanuljanak. Egyes kommentátorok szerint ugyanakkor Károly király elhúzódó egészségi problémái is szerepet játszhattak a döntésükben.
Harry herceg már többször is kezdeményezte, hogy a királyi család és más kiemelten fontos személyek védelméről döntő bizottság vizsgálja felül a családjának járó biztonsági védelem kérdését, ám úgy tudni továbbra sem született meg az általa remélt döntés. Most azonban újra felcsillant a remény arra, hogy adófizetői pénzből finanszírozott rendőri védelmet kaphatnak, miután elrendelték a családot fenyegető terrorveszély újbóli felmérését.
A Mirror forrásai szerint a brit belügyminisztérium ismét „aktívan vizsgálja” Harry ügyét. Erre azt követően került sor, hogy Sussex hercege személyesen írt Shabana Mahmood belügyminiszternek, és kérte családja biztonsági helyzetének újbóli értékelését.
Harry és Meghan a hírek szerint alig mozdult ki otthonról, amióta a múlt héten megérkeztek Nagy-Britanniába. Meghan állítólag különösen amiatt aggódik, hogy neki kell majd autóval iskolába vinnie, illetve onnan hazahoznia hétéves fiukat, Archie-t és ötéves lányukat, Lilibetet.
A hercegné egyik barátja szerint az iskolába járás kiszámítható menetrendje – vagyis hogy a család rendszeresen ugyanabban az időpontban indul el és érkezik meg – fokozhatja a biztonsági kockázatot.
Az iskolába fuvarozás kényes kérdés, és úgy tudom, komolyan aggódnak miatta
– idézte a The Sun Meghan egyik barátját.
A brit kormány szóvivője a család védelmével kapcsolatban közölte:
Régóta követett gyakorlatunk, hogy az ilyen biztonsági intézkedések részleteiről nem adunk tájékoztatást, mivel az veszélyeztethetné azok hatékonyságát és az érintettek biztonságát.
A Mirror megkereste Meghan képviselőit is, hogy reagáljanak az értesülésekre.
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