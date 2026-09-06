Meghan Markle retteg iskolába vinni a gyerekeit: komoly veszélytől tart Harry herceg családja

A hírek szerint Meghan Markle aggódik amiatt, hogyan viszi majd iskolába a gyerekeit, miután családja brit visszatérése ellenére továbbra sem rendeződött egyértelműen a biztonsági védelmük – legalábbis erről beszélt a sussexi hercegné egyik barátja.

Meghan Markle aggódik gyermekei biztonságáért, retteg iskolába vinni őket

Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle aggódik gyermekei biztonságáért, retteg iskolába vinni őket

Harry és Meghan gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel együtt hat éve élnek Kaliforniában. Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban mondott le a brit királyi családban betöltött aktív szerepéről, hogy a monarchiától függetlenebb, személyes és anyagi szempontból is szabadabb életet kezdhessenek.

Most azonban visszatértek Nagy-Britanniába. A feltételezések szerint a Cotswolds térségében telepedhetnek le, Archie és Lilibet pedig brit iskolába jár majd, ahol szeptemberben kezdhetik meg az új tanévet.

A család nemrég érkezett meg az Egyesült Királyságba, hogy megkezdjék új életüket Angliában. A váratlan fordulatra azt követően került sor, hogy Harry herceg és Meghan Markle júliusban négyszemközti találkozón vett részt Károly királlyal és Kamilla királynéval. Úgy tudni, Harryék egy nem királyi tulajdonban lévő Cotswolds-beli otthonban élhetnek, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

A hírek szerint Sussex hercege és hercegnéje elsősorban azért döntött a költözés mellett, mert azt szeretnék, hogy gyermekeik az Egyesült Királyságban tanuljanak. Egyes kommentátorok szerint ugyanakkor Károly király elhúzódó egészségi problémái is szerepet játszhattak a döntésükben.

Harry herceg már többször is kezdeményezte, hogy a királyi család és más kiemelten fontos személyek védelméről döntő bizottság vizsgálja felül a családjának járó biztonsági védelem kérdését, ám úgy tudni továbbra sem született meg az általa remélt döntés. Most azonban újra felcsillant a remény arra, hogy adófizetői pénzből finanszírozott rendőri védelmet kaphatnak, miután elrendelték a családot fenyegető terrorveszély újbóli felmérését.

A Mirror forrásai szerint a brit belügyminisztérium ismét „aktívan vizsgálja” Harry ügyét. Erre azt követően került sor, hogy Sussex hercege személyesen írt Shabana Mahmood belügyminiszternek, és kérte családja biztonsági helyzetének újbóli értékelését.