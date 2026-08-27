Miért fontos, hogy néha koszosak legyenek a kicsik?

A legtöbb szülő ma már mindent megtesz azért, hogy gyermeke egészséges maradjon. Figyel az étkezésére, óvja a betegségektől, és próbálja kizárni azokat a veszélyeket, amelyek szerinte árthatnak neki. Csakhogy miközben egyre többet tudunk a kórokozókról és a fertőzések megelőzéséről, egy fontos kérdés háttérbe szorulhat: vajon a kicsik szervezete hogyan tanul meg védekezni, ha szinte minden kihívást eltávolítunk az útjából? Az immunrendszer ugyanis nem egy velünk született „kész szerkezet”, hanem folyamatosan fejlődik, tapasztalatokat gyűjt, és a környezetével való találkozások során erősödik. Lehet, hogy a koszos gyerekek védekezőképessége jobban fejlődik? A Fanny magazin szakértőt kérdezett meg a gyermekek immunrendszerének fejlődése kapcsán!

A koszos gyerekek védekezőképessége jobban fejlődik?

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A koszos gyerek boldog gyerek

Az immunrendszer már egészen korán elkezdi „megismerni” a környezetét. A bőrrel, a légutakkal és az emésztőrendszerrel kapcsolatba kerülő mikroorganizmusok folyamatosan ingereket adnak a fejlődő védekezőképességnek. Nem minden baktérium és vírus káros a szervezetnek, meg kell tanulnia felismerni, mi jelent valódi veszélyt, és mivel szemben nincs szükség erőteljes reakcióra. A természetes mikrobiális környezet sokfélesége ezért fontos része lehet annak a folyamatnak, amely során az immunrendszer fokozatosan éretté válik. A túlzott fertőtlenítés helyett tehát inkább az életkornak megfelelő higiénia és az észszerű tisztaság lehet a cél. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint 6 hónapos korig igen, de utána felesleges a szükségtelen steril környezet, de a tisztaság természetesen elengedhetetlen. A túlzott fertőtlenítés összefügghet az allergiás hajlam fokozódásával is.

– A csúszó-mászó gyermeket hagyni kell felfedezni a környezetét. Ha a keze vagy a karja érintkezik a földdel, egy alapos, szappanos kézmosás általában elegendő – hangsúlyozza a gyermekgyógyász.

A szülő feladata ilyenkor elsősorban az, hogy biztonságos környezetet teremtsen, ne pedig az, hogy minden felületet sterillé tegyen. A megfelelő higiénia és a racionális óvatosság fontosabb, mint a folyamatos fertőtlenítés.