Miért fontos, hogy néha koszosak legyenek a kicsik?

A legtöbb szülő ma már mindent megtesz azért, hogy gyermeke egészséges maradjon. Figyel az étkezésére, óvja a betegségektől, és próbálja kizárni azokat a veszélyeket, amelyek szerinte árthatnak neki. Csakhogy miközben egyre többet tudunk a kórokozókról és a fertőzések megelőzéséről, egy fontos kérdés háttérbe szorulhat: vajon a kicsik szervezete hogyan tanul meg védekezni, ha szinte minden kihívást eltávolítunk az útjából? Az immunrendszer ugyanis nem egy velünk született „kész szerkezet”, hanem folyamatosan fejlődik, tapasztalatokat gyűjt, és a környezetével való találkozások során erősödik. Lehet, hogy a koszos gyerekek védekezőképessége jobban fejlődik? A Fanny magazin szakértőt kérdezett meg a gyermekek immunrendszerének fejlődése kapcsán!
Az immunrendszer már egészen korán elkezdi „megismerni” a környezetét. A bőrrel, a légutakkal és az emésztőrendszerrel kapcsolatba kerülő mikroorganizmusok folyamatosan ingereket adnak a fejlődő védekezőképességnek. Nem minden baktérium és vírus káros a szervezetnek, meg kell tanulnia felismerni, mi jelent valódi veszélyt, és mivel szemben nincs szükség erőteljes reakcióra. A természetes mikrobiális környezet sokfélesége ezért fontos része lehet annak a folyamatnak, amely során az immunrendszer fokozatosan éretté válik. A túlzott fertőtlenítés helyett tehát inkább az életkornak megfelelő higiénia és az észszerű tisztaság lehet a cél. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint 6 hónapos korig igen, de utána felesleges a szükségtelen steril környezet, de a tisztaság természetesen elengedhetetlen. A túlzott fertőtlenítés összefügghet az allergiás hajlam fokozódásával is.
– A csúszó-mászó gyermeket hagyni kell felfedezni a környezetét. Ha a keze vagy a karja érintkezik a földdel, egy alapos, szappanos kézmosás általában elegendő – hangsúlyozza a gyermekgyógyász.
A szülő feladata ilyenkor elsősorban az, hogy biztonságos környezetet teremtsen, ne pedig az, hogy minden felületet sterillé tegyen. A megfelelő higiénia és a racionális óvatosság fontosabb, mint a folyamatos fertőtlenítés.
A szabadban töltött idő nem csak a mozgás miatt fontos. A fűben futkározás, a homokozás, a levelek gyűjtögetése vagy a pocsolyákban ugrálás egyszerre fejleszti a mozgást, az önállóságot és a környezet felfedezésének képességét.
– Jó példa erre a finnországi óvodai gyakorlat, ahol a gyerekek megfelelő öltözetben időjárástól függetlenül sokat vannak a levegőn. Bár az ottani életmód és étrend eltér a hazaitól, a rendszeres kinti mozgás számos szempontból kedvező – árulja el a gyerekorvos, aki szerint a szabadtéri programok a gyermek általános közérzetére, étvágyára és alvására is jó hatással lehetnek. Valamint a doktor úr azt is hozzáteszi, hogy azok a gyerkőcök, akik többet vannak a szabadban, általában nem olyan válogatósak étkezéskor. Vagyis a rendszeres mozgás segíti, hogy a kicsik kellően elfáradjanak, miközben a változatos környezet az immunrendszer számára is természetes ingereket biztosít.
Az immunrendszer támogatása azonban nem a játszótéren kezdődik. A változatos, kiegyensúlyozott étrend, az életkornak megfelelő hozzátáplálás és az elegendő friss gyümölcs mind hozzájárulnak a megfelelő fejlődéshez. Az allergének, például a mogyoró, dió, apró magvas gyümölcsök, tojás, citrusféléket, 4 és 7 hónapos kor között javasolt bevezetni, ugyanakkor ezt mindig a gyermek életkorához és egyéni kockázataihoz igazítva kell megtenni. Kis mennyiség kiskanál hegyét lenyalatjuk, ha nincs reakció, az adagot fokozatosan emelhetjük. Bőrpír, hasmenés, nehézlégzés duzzanat vagy egyéb szokatlan reakció esetén gyermekorvossal vagy allergológussal szükséges egyeztetni. A háziorvos hozzáteszi, hogy vegyes étrend mellett felesleges multivitamint adni a picinek, viszont a D-vitamint feltétlenül szükséges. Ámbár C-vitamint csak vírus jelenlétekor szokott javasolni.
A túlféltés az óvodáskorban válik igazán látványossá. Egyetlen köhintés vagy orrfolyás után sok szülő már azon gondolkodik, hogy otthon kellene-e tartania gyermekét. Pedig a közösségbe kerülés természetes velejárója, hogy a kicsik gyakrabban találkoznak különböző vírusokkal, baktériumokkal, különösen az első 3 évben. Láz, elesettség, rossz általános állapot vagy komolyabb tünetek esetén természetesen otthon a gyermek helye. Egy enyhe orrfolyás vagy kisebb köhögés azonban önmagában még nem feltétlenül indokolja, hogy hosszú napokra kimaradjon a közösségből. Dr. Bense Tamás szerint, ha a gyermeknek nincs láza, jó a közérzete, és csak enyhe tünetei vannak, nem feltétlenül szükséges otthon tartani.
– Ha minden enyhe nátha miatt kivennénk a gyerekeket az óvodából, októbertől áprilisig szinte üresen maradnának a csoportok – fogalmaz a gyermekgyógyász.
A lényeg tehát nem az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a betegségeket, hanem hogy megtanuljuk megkülönböztetni a valóban beteg, pihenést igénylő gyermeket attól, aki enyhe tünetek mellett is közösségbe vihető. Ha pedig nem egyértelműek a tünetek, a háziorvossal vegyük fel a kapcsolatot.
Az immunrendszer fejlődését pedig nem vitaminokkal vagy csodaszerrel segítjük a legtöbbet. Sokkal fontosabb a változatos étrend (nyers gyümölcs, főzelék), az elegendő alvás, a rendszeres mozgás, a szabadban töltött idő. Nem az a cél, hogy a gyerek soha ne legyen sáros, ne találkozzon kórokozókkal, vagy ne legyen náthás. Hanem az, hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a védelem és a szabadság között. Mert egy fejlődő szervezetnek nemcsak védelemre, hanem tapasztalatokra is szüksége van.
A háziállatok szintén sokat adhatnak a gyermek személyiségfejlődéséhez. Több kutatás is alátámasztja, hogy a kutyával való korai együttélés, különösen az első életévben, kedvezően hat a gyermek immunrendszerének fejlődésére, és csökkenti az allergiás betegségek, az asztma és egyes légúti tünetek kockázatát. Ugyanakkor az alapvető higiéniai szabályokat itt is érdemes betartani. Állattal való érintkezés után fontos a kézmosás, és kisgyermek esetében nem ajánlott, hogy a kedvenc vele aludjon. A bundán és a testen ugyanis olyan mikroorganizmusok is jelen lehetnek, amelyek bizonyos esetekben problémát okozhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.