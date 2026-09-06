Ilyen egy modern polihisztor: Szűcs-Olcsváry Gellért nem éri be egyetlen feladattal

Szűcs-Olcsváry Gellért eredetileg pedagógusnak készült, Kolozsváron tanítóképzőt végzett, a színház azonban már az iskolai évek alatt „megfertőzte”. Bekerült az intézmény színjátszó körébe, és a színpad világa egyre jobban magával ragadta. Később a sors úgy hozta, hogy a felmenői tudását szintén kamatoztathatja, hiszen díszlettervezőként a kézművesség sem áll távol tőle. A székelyföldi művész a színházi uborkaszezonban sem tétlenkedik: elkezdett esküvőkre járni mint vőfély.

Szűcs-Olcsváry Gellért szeret több lábon állni

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Szűcs-Olcsváry Gellért eredetileg pedagógusnak készült, végül azonban a színészet mellett döntött

eredetileg pedagógusnak készült, végül azonban a színészet mellett döntött A színházban díszletek tervezésével és technikai megvalósításával is foglalkozik

A kézügyességet kőműves édesapjától és ezermester nagyapjától örökölte

Tíz évig barlangászott, húsz év kihagyás után pedig nemrég családjával tért vissza régi szenvedélyéhez

A színházi uborkaszezonban sem pihen: nyaranta vőfélyként vállal esküvőket

Szűcs-Olcsváry Gellért: „Nálunk nincs pénz mindenre”

Szűcs-Olcsváry Gellért színészként lett ismert, de először a tanítóképzőt végezte el, majd nem sokkal később már babszínészi és díszlettervezői babérokra is tört. Végül a színművészetit el is végezte, de más területeken is sikert sikerre halmozott.

„Miután elvégeztem a tanítóképzőt, választottam magamnak egy óvodát Kolozsváron. Úgy terveztem, egy évet dolgozom, közben pedig felkészülök a színmű­vészetire. Aztán kiderült, hogy ősszel pótfelvételit tartanak. Úgy voltam vele, hogy elmegyek, és ha nem jutok is be, legalább látom, milyen. Végül felvettek. Röviden így lettem színész” – kezdte a hot!-nak Gellért, aki bábszínészként is dol­gozik, és akinek a színház mellett a természet is meghatározó szerepet játszik az életében.

Tíz éven át volt a Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub tagja. Szenvedélye később húsz évre háttérbe szorult, nemrég azonban újra szerephez jutott az életében.

Éppen a napokban vittem el a családomat barlan­gászni, hogy megmutassam nekik, hogy hol töltöttem annak idején a szabadidőmet. Húsz év kihagyás után a kötélmászás már nehezebben ment ugyan, de ha egyszer megtanultad, olyan, mint a biciklizés.

„A nagyapám egy igazi ezermester volt”

Gellért édesapja kőműves, míg a nagyapja bútorasztalos és ácsmester volt. Nem csoda, hogy szereti a saját keze munkáját.