Idén augusztusban jelentette be Nacsa Olivér, hogy feleségével, Tripolszky Annával az eső közös gyermeküket várják. A humorista az Origóval azt is megosztotta, őszre várják a picit, aki időközben világra jött.

Megszületett Nacsa Olivérék kislánya / Fotó: hot! magazin/ Nacsa Kornél

Megszületett Nacsa Olivérék kislánya

Az Origo nemrég megkereste a humoristát, hogy érdeklődjön afelől, hogy vannak és miként viseli az anyuka az utolsó napokat: Nacsa Olivér ekkor boldogan újságolta el a lapnak, hogy édesapa lett. A humorista engedélyt adott, hogy az Origón keresztül jelentse be az óriási örömhírt, ugyanakkor leszögezte, senkinek nem szeretne jelen pillanatban nyilatkozni és a későbbiekben sem akarják megmutatni a csöppséget a nyilvánosságnak.

Nacsa Olivér korábban úgy nyilatkozott, már a várandósság minden pillanata és perce egészen különleges érzés számára.

A szeretetnek ez egy olyan formája és olyan szintje, amiről korábban elképzelni sem tudtam, hogy létezik. Szerintem nincs ennél nagyobb dolog, számomra és számunkra ez az élet értelme. Tényleg egészen különleges érzés

- mondta el az Origónak, korábban pedig azt is elárulta, miért vártak augusztusig a gólyahír megosztásával. A pár ugyanis tavaly egy méhen kívüli várandósság következtében elvesztette a babáját.

Az egy óriási trauma volt számunkra, de mostanra sikerült magunk mögött hagynunk azt az időszakot. Kezdetben sok félelem volt bennünk a múlt miatt, de fokozatosan elhittük, hogy ez alkalommal tényleg minden rendben lesz. Ebben sokat segített a Később érkezem című pod­castsorozatom, amelyet a tavalyi veszteségünk után hoztam létre, hogy segítsem azokat, akik a szülővé válás olykor rögös, de csodákkal teli útját járják. Ez a sorozat számomra is egyfajta terápiát ­jelentett, és közben azt is ­láttam, hogy másoknak mekkora támaszt nyújt. Hiszem, hogy ez a nehéz út hozzájárult ahhoz, hogy milyen szülőkké válunk

- nyilatkozta Anna.

A pár boldogsága azonban a szomorú veszteséget követően nem is lehetne teljesebb, most, hogy a karjaik közt tarthatják a kislányukat. Sok boldogságot a családnak!