„Az exem a barátnőmmel jár, de közben titokban velem is összejár szexelni – úgy érzem, teljesen hülyét csinálok magamból”

Egy fiatal nő azért fordult szakértőhöz, mert a volt barátjával titokban még mindig összejárnak szexelni azokon az estéken, amikor a férfi nincs az egyik barátnőjével, akivel most jár. A 23 éves nő bevallása szerint maga is tisztában van azzal, mennyire különös helyzetbe került.

Összejött a barátnőjével az exe, de titokban továbbra is vele szexel Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Összejött a barátnőjével az exe, de titokban továbbra is vele szexel

Úgy érzem, teljesen hülyét csinálok magamból

– fogalmazott.

A nő és szintén 23 éves exe egy faluban élnek. A férfi egy farmon dolgozik, és a munkájához egy házat is biztosítanak számára, míg egykori párja egy kocsmában dolgozik, és a szüleivel él.

Három évig alkottak egy párt, kapcsolatuk azonban azért ért véget, mert teljesen eltérően képzelték el a jövőjüket. A nő eljegyzésre, házasságra és gyerekekre vágyott, míg barátja nem akart ilyen komoly elköteleződést. Számára elegendő volt a randizás, a jó szex és az, hogy legyen társasága a nyaralásokhoz, sőt még összeköltözni sem szeretett volna párjával.

Szakításuk után azonban a férfi azt javasolta, hogy továbbra is találkozzanak egymással szexelni. A nő ebbe belement, és hetente néhány alkalommal továbbra is felkereste exét az otthonában.

Néhány héttel ezelőtt aztán váratlan üzenetet kapott egyik régi, még az iskolából ismert barátnőjétől. A 22 éves nő korábban ugyanahhoz a baráti társasághoz tartozott, bár az utóbbi időben már alig találkoztak. Barátnője közölte vele, hogy randizni kezdett az exével, és úgy gondolta, jobb, ha erről ő is tud.

A vallomás szerint a hír hallatán a nő valójában majd felrobbant a dühtől. Úgy érezte, barátnője megszegte a „csajkódexet” azzal, hogy összejött a volt párjával, ugyanakkor azt is belátta, hogy nem sok mindent tehet a helyzet ellen.

A férfi elismerte volt párjának, hogy valóban találkozgat annak régi iskolai barátnőjével, ugyanakkor közölte, hogy szeretné folytatni kettejük „kis megállapodását” is. A fiatal nő bevallása szerint még mindig nagyon szereti az exét, ráadásul úgy érzi, most jobban kijönnek egymással, mint valaha. Abban reménykedik, hogy a férfi végül szakít új barátnőjével, ám exe azt állítja, ezt azért nem teheti meg, mert a nő miatta mondott le egy jó álláslehetőségről.