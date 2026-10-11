„Az exem a barátnőmmel jár, de közben titokban velem is összejár szexelni – úgy érzem, teljesen hülyét csinálok magamból”

Egy fiatal nő azért fordult szakértőhöz, mert a volt barátjával titokban még mindig összejárnak szexelni azokon az estéken, amikor a férfi nincs az egyik barátnőjével, akivel most jár. A 23 éves nő bevallása szerint maga is tisztában van azzal, mennyire különös helyzetbe került.
Úgy érzem, teljesen hülyét csinálok magamból
– fogalmazott.
A nő és szintén 23 éves exe egy faluban élnek. A férfi egy farmon dolgozik, és a munkájához egy házat is biztosítanak számára, míg egykori párja egy kocsmában dolgozik, és a szüleivel él.
Három évig alkottak egy párt, kapcsolatuk azonban azért ért véget, mert teljesen eltérően képzelték el a jövőjüket. A nő eljegyzésre, házasságra és gyerekekre vágyott, míg barátja nem akart ilyen komoly elköteleződést. Számára elegendő volt a randizás, a jó szex és az, hogy legyen társasága a nyaralásokhoz, sőt még összeköltözni sem szeretett volna párjával.
Szakításuk után azonban a férfi azt javasolta, hogy továbbra is találkozzanak egymással szexelni. A nő ebbe belement, és hetente néhány alkalommal továbbra is felkereste exét az otthonában.
Néhány héttel ezelőtt aztán váratlan üzenetet kapott egyik régi, még az iskolából ismert barátnőjétől. A 22 éves nő korábban ugyanahhoz a baráti társasághoz tartozott, bár az utóbbi időben már alig találkoztak. Barátnője közölte vele, hogy randizni kezdett az exével, és úgy gondolta, jobb, ha erről ő is tud.
A vallomás szerint a hír hallatán a nő valójában majd felrobbant a dühtől. Úgy érezte, barátnője megszegte a „csajkódexet” azzal, hogy összejött a volt párjával, ugyanakkor azt is belátta, hogy nem sok mindent tehet a helyzet ellen.
A férfi elismerte volt párjának, hogy valóban találkozgat annak régi iskolai barátnőjével, ugyanakkor közölte, hogy szeretné folytatni kettejük „kis megállapodását” is. A fiatal nő bevallása szerint még mindig nagyon szereti az exét, ráadásul úgy érzi, most jobban kijönnek egymással, mint valaha. Abban reménykedik, hogy a férfi végül szakít új barátnőjével, ám exe azt állítja, ezt azért nem teheti meg, mert a nő miatta mondott le egy jó álláslehetőségről.
A helyzet egyre fájdalmasabb számára, mert miközben arra vár, hogy volt párja visszatérjen hozzá, a férfi látszólag észre sem veszi, mennyire összetöri a szívét.
A The Sun szakértője, Deidre szerint azonban a nőnek mindenekelőtt őszintén szembe kell néznie azzal, hogy ő és volt párja teljesen mást szeretnének egy kapcsolattól, ezért nincs sok értelme abban reménykednie, hogy közös jövőjük lehet.
Arra is figyelmeztette, hogy azzal, hogy továbbra is intim kapcsolatot tart fenn az exével, csak még erősebben kötődik hozzá érzelmileg, miközben a férfi jelenlegi barátnőjét is megcsalja. A szakértő szerint a nőnek azt is érdemes végiggondolnia, valóban olyan férfival szeretne-e együtt lenni, aki így bánik a nőkkel. Ha nem vet véget ennek a helyzetnek, könnyen ő sérülhet a legnagyobbat.
Úgy véli, hiú ábránd abban bízni, hogy a férfi magától megváltozik, miközben jelenleg mindent megkap: új kapcsolatát és az exével folytatott viszonyt is. Láthatóan képes különválasztani a szexet az érzelmi kötődéstől. Ha a nő ennek ellenére mindenképpen szeretné újrakezdeni vele a kapcsolatot, a szakértő szerint ultimátumot kell adnia neki. Arra azonban fel kell készülnie, hogy a férfi végül a másik nőt választja.
A tanácsadó végül azt javasolta neki, próbálja felismerni, hogy ez a férfi valójában nem kínálja számára azt a kapcsolatot és közös jövőt, amelyre vágyik – írja a The Sun.
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