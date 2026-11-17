Jack Nicholson fia meglepően őszintén megnyílt világhírű édesapjával való kapcsolatáról. Ray Nicholson bevallotta, hogy nem sok mindenről tudnak beszélgetni, ám van egy közös szenvedélyük, ami mindig összeköti őket: a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatáról akár órákon át képesek társalogni.

Jack Nicholson fia szerint apjával nem sok közös témájuk van, de a kosárlabda iránti szeretetük összeköti őket

(Fotó: JIRU/Northfoto)

Jack Nicholson fia meglepő vallomást tett apjával való kapcsolatáról

fia meglepő vallomást tett apjával való kapcsolatáról Állítása szerint nem sok közös témájuk van, de a Los Angeles Lakers iránti rajongásuk összeköti őket

iránti rajongásuk összeköti őket Ray Nicholson új filmje, a The Mosquito Bowl hamarosan megtekinthető lesz a Netflixen.

Jack Nicholson fiával szokatlan kapcsolatban állnak

Ray Nicholson az Interview magazinnak tett interjújában tett vallomást híres apjával való szokatlan kapcsolatáról. Jack Nicolson fia szerint vannak dolgok, amelyekről egyszerűen nem tudnak beszélni, ám van egy dolog, ami mindig összeköti őket: a kosárlabda iránti szeretetük. Azon belül is kifejezetten a Los Angeles Lakers iránti rajongásuk.

Nagyon szeretem a sportot. Ez egyben a szeretetnyelvünk apámmal. Nem sok mindenről tudunk beszélni, de a kib.szott Lakers-ről a világ végéig tudnánk beszélgetni.

A Los Angeles Lakers iránti rajongásuk nem új keletű. Jack Nicholson hosszú éveken át rendszeres vendég volt a csapat mérkőzésein, gyakran a pálya melletti, kiemelt helyéről szurkolt, és fiát, Ray Nicholsont is többször lefotózták vele a lelátón.

Ray Nicholson futballistának készült, de egy súlyos fertőzés keresztülhúzta a terveit

(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Sportolónak készült, de egy súlyos fertőzés keresztülhúzta a számításait

Ray Nicholson eredetileg nem a színészetben képzelte el a jövőjét. Fiatal korában komolyan futballozott, de egy súlyos fertőzés keresztülhúzta a terveit. Jack Nicholson fia az egyik középiskolai mérkőzését követően staphylococcus-fertőzést kapott, amely később MRSA-fertőzéssé súlyosbodott. Az állapota pedig annyira veszélyessé vált, hogy az orvosok még a karja amputálását is kilátásba helyezték. És bár végül meggyógyult, a történtek lelkileg annyira megviselték, hogy úgy döntött, abbahagyja a futballt, és a színészet felé veszi az irányt.

Ray Nicholson a Mosolyogj 2. című horrorfilmben való szereplése megidézte apja, Jack Nicholson Ragyogásban nyújtott alakítását

(Fotó: Northfoto)

Ray Nicholson új filmje

A 2006-os Logan Lucky – A tuti balhé című sportvígjátékban már gyerekként feltűnt, később pedig a The Outsider című sorozatban kezdett komolyabban színészkedni. Azóta pedig több filmben is feltűnt, köztük a Mosolyogj 2. című horrorfilmben, ahol mosolyával megidézte Jack Nicholson Ragyogás című filmjében való ikonikus alakítását. Most pedig új filmjét, a The Mosquito Bowl-t népszerűsíti, ami november 25-től lesz megtekinthető a Netflixen.