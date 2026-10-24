„A fájdalom egyszerűen elviselhetetlen volt” – idős édesanyjának segített, amikor egy pókcsípés miatt majdnem elveszítette a lábát – fotó

Valósággal görögdinnye méretűre dagadt egy nyugdíjas férfi lába, miután egy pókcsípés következtében súlyos állapotba került. A férfit Nagy-Britannia egyik legmérgezőbb pókjának tartott faj példánya csíphette meg.

Pókcsípés miatt majdnem elveszítette a lábát a 73 éves férfi

Fotó: wikipédia_Nata Mostova - Illusztráció

Pókcsípés miatt majdnem elveszítette a lábát a 73 éves férfi

A 73 éves Glenn Priestley elviselhetetlen fájdalmakat élt át, miután egy nemes álözvegynek nevezett pók megcsípte, miközben 96 éves édesanyja házát újította fel. Az eset végül olyan súlyos következményekkel járt, hogy a férfi két hétre kórházba került.

Glenn eleinte szinte semmit sem érzett a csípésből. Elmondása szerint mindössze olyan volt, mintha egy apró tűvel megszúrták volna a bal lába hátsó részét. A nyugdíjas ingatlanügynök nem is tulajdonított különösebb jelentőséget a történteknek, másnapra azonban a lába elképesztő mértékben feldagadt: az átmérője elérte a 38 centimétert.

Az angliai Lancashire megyében található Blackpoolból származó férfi háziorvosához fordult, aki kórházba küldte. Az orvos később közölte vele, hogy feltehetően egy álözvegy pók csípte meg. Glenn felépülése összesen 18 napig tartott, amelynek nagy részét kerekesszékben kellett töltenie.

Elképesztően ijesztő volt, amikor az orvosok elmondták, mi történt velem. A lábam jelentős részén hólyagok keletkeztek, véraláfutások jelentek meg, a bőröm pedig kisebesedett és varasodni kezdett. Egyáltalán nem volt szép látvány. Végül is különleges történet, hogy megcsípett egy álözvegy pók, de azért nem szeretném, ha ez rendszeresen előfordulna velem

– mesélte Glenn.