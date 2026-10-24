„A fájdalom egyszerűen elviselhetetlen volt” – idős édesanyjának segített, amikor egy pókcsípés miatt majdnem elveszítette a lábát – fotó

Valósággal görögdinnye méretűre dagadt egy nyugdíjas férfi lába, miután egy pókcsípés következtében súlyos állapotba került. A férfit Nagy-Britannia egyik legmérgezőbb pókjának tartott faj példánya csíphette meg.
A 73 éves Glenn Priestley elviselhetetlen fájdalmakat élt át, miután egy nemes álözvegynek nevezett pók megcsípte, miközben 96 éves édesanyja házát újította fel. Az eset végül olyan súlyos következményekkel járt, hogy a férfi két hétre kórházba került.
Glenn eleinte szinte semmit sem érzett a csípésből. Elmondása szerint mindössze olyan volt, mintha egy apró tűvel megszúrták volna a bal lába hátsó részét. A nyugdíjas ingatlanügynök nem is tulajdonított különösebb jelentőséget a történteknek, másnapra azonban a lába elképesztő mértékben feldagadt: az átmérője elérte a 38 centimétert.
Az angliai Lancashire megyében található Blackpoolból származó férfi háziorvosához fordult, aki kórházba küldte. Az orvos később közölte vele, hogy feltehetően egy álözvegy pók csípte meg. Glenn felépülése összesen 18 napig tartott, amelynek nagy részét kerekesszékben kellett töltenie.
Elképesztően ijesztő volt, amikor az orvosok elmondták, mi történt velem. A lábam jelentős részén hólyagok keletkeztek, véraláfutások jelentek meg, a bőröm pedig kisebesedett és varasodni kezdett. Egyáltalán nem volt szép látvány. Végül is különleges történet, hogy megcsípett egy álözvegy pók, de azért nem szeretném, ha ez rendszeresen előfordulna velem
– mesélte Glenn.
Az Egyesült Királyságban az álözvegy pókok hat faja fordul elő, ám ezek közül mindössze kettő, a nemes álözvegy és a Steatoda grossa nevű faj képes átharapni az emberi bőrt. Glenn végül két nappal a csípés után, szeptember 18-án kereste fel a háziorvosát, aki vérvizsgálatot rendelt el. Az eredmények azt mutatták, hogy a férfi szervezetében jelentősen megemelkedtek a fertőzésre utaló gyulladásos értékek.
Az orvos ezért azonnal a Blackpool Victoria Kórházba irányította, ahol több szakorvosi vizsgálatnak is alávetették. MRI- és CT-vizsgálatot, Doppler-ultrahangot, valamint röntgenfelvételt is készítettek, hogy kiderítsék, mi okozhatja a súlyos tüneteket. Glenn elmondása szerint az orvosok végül más lehetséges okok kizárásával jutottak arra a következtetésre, hogy feltehetően egy álözvegy pók csípése állhat a háttérben.
A fájdalom időnként egyszerűen elviselhetetlen volt, soha életemben nem tapasztaltam még ehhez foghatót. Legszívesebben üvöltöttem volna a fájdalomtól, de vissza kellett fognom magam. Az első kilenc napban még a lábamat sem tudtam leengedni a földre, mert amint megpróbáltam, a seb környékén fokozódó véráramlás olyan rettenetes fájdalmat okozott, hogy képtelen voltam elviselni
– idézte fel a férfi.
Glennt október 6-án, 18 napos kórházi kezelés után engedték haza. A férfi azonban még mindig nem épült fel teljesen a pókcsípés következményeiből: lábfeje és lába továbbra is duzzadt, ezért kötést kell viselnie, járni pedig egyelőre csak járókeret segítségével tud – írja a Daily Star.
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