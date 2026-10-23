Furcsa dolgokra szórja a pénzt Erling Haaland

Erling Haaland, a Manchester City norvég sztárcsatára a Premier League legjobban fizetett labdarúgója, aki becslések szerint heti 525 ezer fontos (nagyjából 210 millió forintos) fizetést vihet haza. Ebből a hatalmas vagyonból természetesen luxuséletre futja: egy körülbelül 10 millió font értékű autókollekcióra, valamint egy komoly ingatlanbirodalomra, amely nemrég egy saját szigeten található házzal is bővült. Azonban a jövőbe mutató befektetések mellett a 26 éves gólvágónak van néhány egészen elképesztő, sőt kifejezetten hóbortos költekezése is.

Erling Haaland sok furcsaságra költ Fotó: NurPhoto via AFP

Erling Haaland 432 éves könyvet vett

Az egyik legbizarrabb vétele egy méregdrága történelmi könyv volt. Bár Haaland maga is elismerte, hogy egyáltalán nem nagy olvasó, mégis rekordot döntött: nagyjából 100 ezer fontot (41 millió forintot) fizetett Snorre Sturlason Királyságok című művének egy ritka, 1594-es kiadásáért. A középkori norvég királyokról és vikingekről szóló kötetet azonban nem otthon forgatja, hanem azonnal eladományozta szülőrégiója nyilvános könyvtárának, így most ott van kiállítva. A játékos azzal indokolta a döntést, hogy a könyvek lehetőséget adnak az embereknek a nagy álmokhoz és a saját útjuk megtalálásához.

Haaland a nyári foci-vb-n is figyelmet keltett. Dallasban betért egy westernboltba, ahol egy 1950 font (800 ezer forint) értékű, hódprémből készült Stetson kalapot és három másik fejfedőt is csináltatott magának, miközben egyedi cowboycsizmákat, ingeket és egy vicces feliratú pólót is vásárolt, összesen mintegy 7500 fontért (3,1 millió forint) - írja a The Sun.

A dallasi bevásárlókörút legfurcsább darabjai mégis a kitömött állatok voltak. Haaland megvásárolt egy üveggel a kezében pózoló kitömött mosómedvét 564 fontért (230 ezer forint), valamint két kitömött mókust is 677 fontért (280 ezer forint), amelyek közül az egyik seriffnek volt öltöztetve. Amikor a norvég válogatott kiesése után hazarepült, a szemtanúk láthatták, ahogy a repülőről leszállva büszkén szorítja magához a kitömött mosómedvéjét.

A pályán kívül Haaland igazi divatdiktátor: a selyempizsamák mellett rajong a luxustáskákért is. A becslések szerint már egy egymillió fontot érő dizájner kézitáska-gyűjtemény pihen a gardróbjában. Kedvencei közé tartoznak a Hermès darabok – köztük egy 60 ezer fontos és egy 50 ezer fontos limitált kiadású táska –, de Louis Vuitton, Goyard és Tom Ford kiegészítőket is szívesen hord. Vagyonát látva a szurkolók már csak azt kérdezik: vajon mi lesz a következő furcsaság, amit megvesz?