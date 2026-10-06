Zalatnay Cini elárulta, mennyi a nyugdíja: erre van még szüksége a megélhetéshez

Zalatnay Cini elárulta, pontosan mennyi nyugdíjból kellene megélnie, és milyen kiegészítésekre van szüksége, hogy kijöjjön hónap végére kényelmesen. Az énekesnő a Neshama TV-nek adott interjúban beszélt a témáról, és az is kiderült, miért kap a többi magyar könnyűzenei pályán lévő nyugdíjas is hasonlóan alacsony ellátást.

Zalatnay Cini koncertezik a mai napig, hogy el tudja tartani magát (Fotó: Markovics Gábor)

Ezt az összeget kapja Zalatnay Cini nyugdíjellátásként

Zalatnay Cini több mint hat évtizede van a pályán, és bár ma már a visszavonulás gondolata is megfordul a fejében, továbbra is vállal fellépéseket. És ennek nyomós oka is van, amiről így beszélt:

116 ezer forint a nyugdíjam. Ez nem azért van, mert nem dolgoztunk mi, zenészek, mert mindenki 50-60 éveket ledolgozott. Hanem azért, mert nem onnan számolták.

Cini szerint a probléma abból ered, hogy a zenészek munkaviszonyát és járulékfizetését annak idején nem úgy vették figyelembe, ahogy kellett volna.

Cini azt is elárulta, a többi zenésznek is hasonlóan kevés a nyugdíja (Fotó: Markovics Gábor)

Minket először 1966-tól számoltak kvázi dolgozónak. Akkor többnyire az egyetlen magyar menedzseriroda, az Országos Rendező Iroda kötelékében dolgoztunk. Ők vállalták az összes járulék fizetését is. És hát ezt én a nyugdíjhivatalban tudtam meg, hogy anno ezt ők nem fizették ki. Mikor ennek felderítésében utána akartunk többen menni, érdekes módon eltűntek az iratok.

Így tehát Zalatnay Cini számára sem opció, hogy egyszerűen hátradőljön, és csak a nyugdíjából éljen. Az énekesnő egyértelműen kimondta: a kényelmes megélhetéséhez továbbra is szüksége van a munkára.