Különleges kiállítással érkezett a BAUHAUS: női művészek alkotásai lepik el a Magyar Nemzeti Galériát

Ma már természetesnek vesszük, hogy a nők szabadon kibontakoztathatják művészi tehetségüket. Száz éve azonban még a férfiak uralta művészvilágban kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, és megküzdeniük az elismerésért. Bátorságukkal és kitartásukkal nemcsak maradandó műveket alkottak, hanem a következő generációk előtt is utat nyitottak. Ezt a küzdelmes, mégis inspiráló utat mutatja be az „Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében” című nagyszabású kiállítás, amely 2026. október 21. és 2027. február 14. között látogatható a Magyar Nemzeti Galériában, a BAUHAUS támogatásával.

Az Elhivatottak kiállítás 2026. október 21. és 2027. február 14. között látogatható a Magyar Nemzeti Galériában, a BAUHAUS támogatásával. Fotó: BAUHAUS

A tárlat 60 művész több mint 130 alkotását vonultatja fel, köztük Anna Margit, Ferenczy Noémi, Gedő Ilka, Lesznai Anna, Schaár Erzsébet, Szántó Piroska, Vajda Júlia vagy Gyenes Gitta műveit. Emellett olyan alkotókat is újra felfedezhetünk, akik saját korukban még elismertek voltak, nevük azonban később szinte feledésbe merült.

A nőknek szó szerint teret kellett foglalniuk

A múlt században még sokan úgy gondolták, hogy az „igazi” művész férfi, a nő legfeljebb műkedvelő lehet. Idővel azonban egyre több képzett női alkotó jelent meg a művésztelepeken, kiállításokon és művészcsoportokban. Az áttöréshez intézményi akadályokat, társadalmi elvárásokat és mélyen gyökerező előítéleteket kellett leküzdeniük.

Az Elhivatottak egyik központi témája a térfoglalás: a nők nemcsak a nyilvánosságban követeltek helyet maguknak, hanem olyan műfajokban, technikákban és témákban is kipróbálták magukat, amelyeket korábban nem nekik szántak. Történetük ezért ma is meglepően aktuális.

Az Elhivatottak egyik központi témája a nők térfoglalása. Fotó: BAUHAUS

Más korszak, hasonló bátorság

A női önállóság kérdése ma már egészen más formában jelenik meg, de az alaphelyzet sokszor ismerős lehet. Vannak olyan tevékenységek, amelyekre még mindig hajlamosak vagyunk automatikusan „férfimunkaként” gondolni. Ilyen lehet például a falfestés, a glettelés, a burkolás vagy akár egy kisebb otthoni felújítás. Pedig egyre több nő szeretné ezeket is saját kezűleg megoldani.

Erre épül a BAUHAUS Women’s Night programja is több mint 10 éve, amelynek mottója: „Nőknek, akik mernek és nyernek”. A kifejezetten nők számára szervezett gyakorlati alkalmakon a résztvevők olyan feladatokat próbálhatnak ki, mint a laminált padló lerakása, a tapétázás, a burkolás, a szilikoncsere, a fúrás vagy a glettelés. A lényeg pedig nem az, hogy bárkinek bizonyítania kelljen valamit. Sokkal inkább az, hogy a résztvevők új készségeket sajátíthassanak el, önbizalmat szerezzenek, és megtapasztalják, hogy egy kis bátorsággal és gyakorlással mennyi mindenre képesek. A résztvevők megismerkednek az anyagokkal, a szerszámokkal és a munkafolyamatokkal, majd szakoktatók segítségével maguk is belevágnak a feladatokba. Mindezt kötetlen, támogató légkörben, ahol kérdezni, hibázni és újrapróbálkozni is ér.