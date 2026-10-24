Polgár Árpád csodát talált a „nyócker” szívében: 12 milliós ablak a „gettóban”

Polgár Árpád igazi csodára bukkant: Egy eredeti Róth Miksa ablakegyüttes miatt hívták

Polgár Árpád az ablak értékének meghatározása előtt egy rövid, történelmi áttekintést is adott magáról az épületről és annak eredeti tulajdonosáról is, majd természetesen elárulta, melyik világhírű magyar művész keze munkáját dicsérik az ablakok. „Ez a palota 1897-ben épült Hűvös József megrendelésére. Ő volt a budapesti villamosok atyja, vagyis egy meglehetősen tehetős ember volt. Közel szeretett volna lenni a villamosvonalhoz, ezért a Kőkút mellett építette fel ezt a palotát.”

Az ablakegyüttes pedig Róth Miksa világhírű üvegfestő-mozaikművész munkája, aki feltehetően a ház összes ablakán dolgozott.

„Az eladó azt szeretné, ha az ablakok nem kerülnének ki a lakásból és nem vinnék külföldre, ahogyan az feltehetően a többi lakás ablakával történhetett” – hangzik el a Polgár net YouTube-csatornára felkerült videóban.

Polgár Árpádot teljesen lenyűgözte a Róth Miksa által készített, kézzel festett ablakegyütes (Fotó: YouTube)

„Ebből önálló pénzt csak akkor lehet csinálni, ha kiszedi az ember”

Polgár Árpád ezután kimondta azt az összeget, amennyit véleménye szerint érhet a különleges alkotás. Ekkor jött a feketeleves is. „Véleményem szerint az öt ablakból álló együttes így egyben úgy nyolc és tizenkét millió forint közötti értéket képvisel. De, ha az épületben hagyod, akkor ugyan nagyon tisztességesen jársz el, és én ezt szakszerűnek és jónak is tartom, de nem fogják ennyire értékelni. Ugyanezért szedte ki a többi tulajdonos is. Szóval, én azt a nagyon furcsa dolgot mondanám, hogy ebből önálló pénzt csak akkor lehet csinálni, ha kiszedi az ember. De ez nem szakszerű és én nem is javaslom. Mert barbárság, hiszen ide tervezték. Szóval, bármennyire is tetszik nekem a gondolat, hogy ezeket az ablakokat nem szeretnéd innen kivetetni, egyúttal üzletileg nem szerencsés” – mondta a tulajdonosnak Árpi, majd hozzátette, az ingatlanpiacon sajnos nem tekinthető értéknövelő tételnek egy eredeti Róth Miksa ablak.