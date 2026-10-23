Melltartó nélkül, szinte meztelenül jelent meg Kanye West felesége: Bianca Censori megint mindent megmutatott – fotó

Kanye West felesége, Bianca Censori szombat este ismét egy merész, sokat mutató öltözékben jelent meg Los Angelesben. A rapper és 31 éves, divatbolond felesége ezúttal is alaposan magára vonta a figyelmet, amikor együtt töltöttek egy estét a The Living Room Club nevű szórakozóhelyen.
Bianca Censori most sem bízott túl sokat a fantáziánkra: melltartó nélkül bújt bele egy piros, neccanyagból készült, tangafazonú bodyba, amely szinte teljesen szabadon hagyta a melleit. A kihívó darabot egy hozzá illő, áttetsző, piros ceruzaszoknyával kombinálta, amely valamivel a térde alá ért.
Az ausztrál származású, építészből performanszművésszé vált híresség egy piros, pántos, nyitott orrú magassarkú szandállal tette teljessé a merész összeállítást. A meghökkentő megjelenést gesztenyebarna, simára beszárított, a hajvégeknél lágyan kifelé ívelő frizurával koronázta meg.
Kanye West ezúttal jóval visszafogottabb öltözéket választott: tetőtől talpig farmerbe bújt, magas gallérú farmerdzsekit és koptatott farmert viselt. Megjelenését bézs színű, katonai stílusú bakancs egészítette ki. A rapper és felesége, akivel már csaknem négy éve házasok, kézen fogva sétáltak az este folyamán – írja a Daily Mail, ahol több fotót is megnézhetünk a páros hétvégi kiruccanásáról.
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