Melltartó nélkül, szinte meztelenül jelent meg Kanye West felesége: Bianca Censori megint mindent megmutatott – fotó

Kanye West felesége, Bianca Censori szombat este ismét egy merész, sokat mutató öltözékben jelent meg Los Angelesben. A rapper és 31 éves, divatbolond felesége ezúttal is alaposan magára vonta a figyelmet, amikor együtt töltöttek egy estét a The Living Room Club nevű szórakozóhelyen.

Bianca Censori melltartó nélkül sokkolta Los Angelest: Kanye West felesége alig takart valamit Fotó: Javier Rojas

Bianca Censori melltartó nélkül sokkolta Los Angelest: Kanye West felesége alig takart valamit

Bianca Censori most sem bízott túl sokat a fantáziánkra: melltartó nélkül bújt bele egy piros, neccanyagból készült, tangafazonú bodyba, amely szinte teljesen szabadon hagyta a melleit. A kihívó darabot egy hozzá illő, áttetsző, piros ceruzaszoknyával kombinálta, amely valamivel a térde alá ért.

Az ausztrál származású, építészből performanszművésszé vált híresség egy piros, pántos, nyitott orrú magassarkú szandállal tette teljessé a merész összeállítást. A meghökkentő megjelenést gesztenyebarna, simára beszárított, a hajvégeknél lágyan kifelé ívelő frizurával koronázta meg.