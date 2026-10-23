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Melltartó nélkül, szinte meztelenül jelent meg Kanye West felesége: Bianca Censori megint mindent megmutatott – fotó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bianca Censori
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 21:00
szexi feleségmelltartóKanye West
Bianca Censori ismét gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön. Kanye West 31 éves felesége ezúttal Los Angelesben jelent meg egy elképesztően merész, piros, áttetsző összeállításban, amely alatt még melltartót sem viselt. A híresség szinte semmit sem bízott a képzeletre, miközben férjével kézen fogva érkezett egy exkluzív szórakozóhelyre.
N.T.
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Kanye West felesége, Bianca Censori szombat este ismét egy merész, sokat mutató öltözékben jelent meg Los Angelesben. A rapper és 31 éves, divatbolond felesége ezúttal is alaposan magára vonta a figyelmet, amikor együtt töltöttek egy estét a The Living Room Club nevű szórakozóhelyen.

Bianca Censori melltartó nélkül sokkolta Los Angelest: Kanye West felesége alig takart valamit
Bianca Censori melltartó nélkül sokkolta Los Angelest: Kanye West felesége alig takart valamit Fotó: Javier Rojas

Bianca Censori melltartó nélkül sokkolta Los Angelest: Kanye West felesége alig takart valamit

Bianca Censori most sem bízott túl sokat a fantáziánkra: melltartó nélkül bújt bele egy piros, neccanyagból készült, tangafazonú bodyba, amely szinte teljesen szabadon hagyta a melleit. A kihívó darabot egy hozzá illő, áttetsző, piros ceruzaszoknyával kombinálta, amely valamivel a térde alá ért.

Az ausztrál származású, építészből performanszművésszé vált híresség egy piros, pántos, nyitott orrú magassarkú szandállal tette teljessé a merész összeállítást. A meghökkentő megjelenést gesztenyebarna, simára beszárított, a hajvégeknél lágyan kifelé ívelő frizurával koronázta meg.

Kanye West ezúttal jóval visszafogottabb öltözéket választott: tetőtől talpig farmerbe bújt, magas gallérú farmerdzsekit és koptatott farmert viselt. Megjelenését bézs színű, katonai stílusú bakancs egészítette ki. A rapper és felesége, akivel már csaknem négy éve házasok, kézen fogva sétáltak az este folyamán írja a Daily Mail, ahol több fotót is megnézhetünk a páros hétvégi kiruccanásáról

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