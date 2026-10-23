Óraátállítás 2026: sokan elrontják, pedig kellemetlen következménye lehet

Közeleg az őszi óraátállítás, amely minden magyar háztartást érint. Október 25-én, vasárnap hajnali 3 órakor az órákat 2 órára kell visszaállítani, ezzel megkezdődik a téli időszámítás. Ez első hallásra jó hírnek tűnhet, hiszen egy órával tovább alhatunk. Csakhogy a változásnak van egy kevésbé kellemes következménye is: délutánonként hamarabb lesz sötét.
A legtöbb okostelefon, számítógép és internetkapcsolattal rendelkező okoseszköz automatikusan átáll a megfelelő időre. A hagyományos faliórákat, ébresztőórákat, valamint egyes autók és háztartási berendezések óráit azonban kézzel kell beállítani.
Érdemes ezeket már szombat este ellenőrizni, különösen akkor, ha vasárnap reggel munkába indulunk vagy időpontra kell megérkeznünk valahová.
Az óraátállítás egyik leglátványosabb következménye, hogy a naplemente az órák szerint hirtelen egy órával korábbra kerül. Budapesten október 25-én már nagyjából 16:39-kor lenyugszik a Nap.
Ez azt jelenti, hogy sokan már sötétben indulnak haza a munkahelyükről, és a délutáni szabadtéri programokra is kevesebb világos idő marad.
A változás különösen a kisgyermekes családok, a kutyatulajdonosok és a délután sportolók napirendjét befolyásolhatja.
Bár ősszel egy órával tovább alhatunk, ez nem jelenti azt, hogy mindenki könnyen alkalmazkodik az új időrendhez. A biológiai óránk ugyanis nem feltétlenül követi azonnal a változást. Egyeseknél átmeneti fáradtság, alvászavar, koncentrációs nehézség vagy ingerlékenység jelentkezhet.
Különösen érzékenyen reagálhatnak azok, akiknek egyébként is rendszertelen az alvásuk.
A szakemberek általános tanácsai szerint érdemes a megszokott lefekvési és ébredési időt lehetőség szerint megtartani, reggel természetes fényre menni, este pedig kerülni a túlzott koffeinfogyasztást.
A téli időszámítás 2027. március 28-ig tart. Akkor ismét előreállítjuk az órákat, hajnali 2 óráról 3 órára. Addig azonban érdemes felkészülni arra, hogy a következő hónapokban a délutáni sötétség a mindennapjaink része lesz.
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