Amikor az állandó jelenlét teherré válik - Neveljünk JOMO-gyereket

Mindig online, mindig képben, mindig ott lenni – az új norma már a fiatalokat is elérte. Ez az állandó készenléti állapot, és a „lemaradok valamiről”-félelem együtt rombolják a mentális egészséget. Azonban még nem késő változtatni, és JOMO, azaz „Joy of Missing Out” üzemmódba kapcsolni!

FOMO helyett JOMO, avagy „Joy of Missing Out”

Fotó: 123RF

A FOMO, vagyis a „Fear of Missing Out” nem csupán egy divatos kifejezés, azt az érzést írja le, amikor attól tartunk, hogy kimaradunk valami fontosból.

A folyamatos kapcsolódási kényszer, a sürgető értesítések és az azonnali válaszadás elvárása pedig csak fokozza ezt a szorongást.

Szülőként abban kell segítenünk a gyerekünket, hogy felismerje a saját határait, és ne érezze kötelezőnek a folyamatos jelenlétet.

Érdemes megismerkedni a JOMO jelentésével is, ami a „Joy of Missing Out”, és tökéletes az oly sokakat érintő FOMO ellensúlyozására.

FOMO vs JOMO: Amikor a világ túl gyorsan pörög

A gyerekben, különösen serdülőkorban, igen erős lehet a vágy, hogy tartozzon valahová. Emiatt nyugtalanná teheti a gondolat, hogy miközben a többiek nélküle élnek át valami fontosat, ő emiatt kevésbé lesz része a közösségnek. Egy felkapott sorozat teljes évadát gyorsan le kell darálni, követni kell az új közösségi médiás trendeket, válaszolni kell a csoportos csevegés üzeneteire, képben kell lenni a legújabb mémekkel, és lehetőleg minden programon ott kell lenni. Ez pedig könnyen állandó készenlétté, stresszé alakulhat benne. Régebben, amikor becsuktuk magunk mögött az ajtót, valóban távolabb került tőlünk a külvilág. Nem tudtuk, ki merre jár, mit csinál, és miről maradunk le. Az okostelefonokkal ez a határ elmosódott. Az Ipsos KidComm 2026-os hazai kutatása szerint a gyerekek átlagosan 9 éves korukban kapják meg első mobiltelefonjukat, elsősorban a biztonság és a kapcsolattartás miatt. A készülék azonban fokozatosan a kortársi kommunikáció és a közösségi média kapujává válik. Az állandó elérhetőség elvárása és az online kapcsolódás nyomása tehát már kisiskolás korban megjelenhet.

Mi az a JOMO?

A FOMO lehetséges ellensúlya a JOMO, vagyis a „Joy of Missing Out”. Ez nem a társas kapcsolatok elutasítását jelenti, hanem azt a képességet, hogy a kimaradást ne veszteségként éljük meg. Egy gyereknél ez a szemlélet segíthet megkülönböztetni a valódi vágyat a megfelelési kényszertől. Ebben nekünk, szülőknek is van feladatunk: fontos, hogy megtapasztalja, nem kell mindenhol és mindig jelen lennie ahhoz, hogy a közösség része maradjon. Ha azt tanulja meg, hogy a „nem” is elfogadható válasz, könnyebben kapcsolatba kerülhet a saját érzéseivel és szükségleteivel. A JOMO lényege nem a lemondás, hanem annak felismerése, hogy nem minden lehetőségre kell igent mondanunk. Néha éppen azzal teszünk jót magunknak, ha egy kicsit hátrébb lépünk, és teret adunk a pihenésnek, az egyedüllétnek vagy egyszerűen annak, hogy ne történjen velünk semmi különös - írja a Fanny magazin.